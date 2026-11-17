El estudio, que evalúa el grado de credibilidad del espacio, concluyó que ese día el 42% de las reacciones fueron de escepticismo e ironía.

Madrid/El malestar de la población con el régimen está tan generalizado que los problemas de credibilidad son la norma incluso entre una audiencia favorable. Es una de las principales conclusiones del análisis que ha realizado el oficialista Observatorio de Medios de Cubadebate sobre el programa Criterio Compartido, en el que Miguel Díaz-Canel aborda temas de actualidad política y escucha las quejas de los oyentes. En teoría, la gracia de la emisión está en la revisión de las reclamaciones planteadas en la edición anterior y conocer si se han resuelto.

Según el análisis, tres de cada cuatro oyentes no quedaron satisfechos con las explicaciones ofrecidas por el mandatario en el estreno del programa. El estudio, que evalúa el grado de credibilidad del espacio, concluyó que ese día el 42% de las reacciones fueron de escepticismo e ironía, en particular sobre el grado de libertad en las intervenciones, si habría respuestas o, incluso, si habría electricidad para seguirlo. Solo el 25% de la audiencia encontró positivo el proyecto y hasta un 11% expresaron su rechazo político.

El estudio intenta suavizar el impacto señalando que las emisiones posteriores (tres más, a las que mete en un mismo bloque) tuvieron mejor acogida, pero tampoco así los resultados son muy exitosos. Un 28% siguió reaccionando con escepticismo, incluso aunque ya ese programa estaba desprovisto de la curiosidad con que los medios no oficiales y los críticos siguieron –y por tanto comentaron– el primero. La explicación para el estudio es que la rendición de cuentas ha sido bien valorada por la audiencia. “La credibilidad de las explicaciones crece cuando van acompañadas de resultados verificables”, señala la nota.

El análisis también cree que los oyentes reciben bien que Díaz-Canel no atribuya todos los problemas del país al embargo y asuma que su Gobierno tiene responsabilidades. “Esa combinación de denuncia del bloqueo y exigencia interna fue de lo más comentado, incluso en audiencias movilizadas por los medios y agentes de la contrarrevolución instalada en la Florida”, subraya la nota.

Tres de cada cuatro oyentes no quedaron satisfechos con las explicaciones ofrecidas por el mandatario en el estreno del programa

Precisamente a las audiencias que denomina “de la contrarrevolución” hay un espacio específico. El Observatorio ha analizado las reacciones en medios y redes sociales entre el 16 de septiembre (cuando se anunció el primer programa) al 15 de noviembre (después de emitido el cuarto, que es, por ahora, el más exitoso). Criterio Compartido ha generado, según el estudio, 2.709 publicaciones, con su pico máximo el 4 de noviembre durante el capítulo que abordó los problemas de abastecimiento de agua.

“Los medios de la contrarrevolución, con sede en Florida y otros puntos del exterior produjeron apenas el 10% de las publicaciones, pero concentraron el 58% del alcance potencial. Su cobertura fue intensa desde el día del anuncio, con encuadres hostiles o titulares sobre ‘otro programa de propaganda’”, destaca el estudio. No obstante, la inmensa mayoría de interacciones se producen entre la audiencia y las cuentas oficialistas. El Observatorio considera que la difusión en los medios independientes del caso de Juana Pérez –jubilada que lamentó que las pensiones no alcancen para vivir– deslegitima su propio discurso, ya que prueba que las voces críticas tienen espacio en los medios oficiales.

Las conclusiones del estudio son, de hecho, muy autocomplacientes pese a la inicial admisión de que la audiencia ha sido escéptica. El observatorio considera que los oyentes han acogido de maravilla el hecho de que se resuelvan las reclamaciones que salen al aire. Según sus cálculos, de las 65 personas que se comunicaron, 17 han visto su caso resuelto y otras 17 tienen una solución en ciernes, mientras que 29 “recibieron explicaciones”. “De las 32 quejas registradas, 23 fueron consideradas con razón, 7 con razón en parte y solo 2 sin razón. Una sola persona manifestó inconformidad con la respuesta, y el presidente le reiteró que podía seguir comunicándose con el programa”, agregan.

La autopercepción es tan positiva que el programa ya tiene sus réplicas locales. La primera secretaria del Partido en Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, ha lanzado En Confianza, la de Sancti Spíritus estrenó Micrófono Abierto y en Holguín, Mayabeque y Pinar del Río están anunciadas propuestas similares. El estudio menciona la propuesta de un oyente sobre cuánto se aliviaría la carga del Gobierno central si el de cada provincia tuviera su programa.

Las conclusiones del estudio son, de hecho, muy autocomplacientes pese a la inicial admisión de que la audiencia ha sido escéptica

Criterio Compartido es el segundo intento de Díaz-Canel de contar con un tipo de espacio interactivo cuyo referente más directo es el Aló Presidente de Hugo Chávez, en el que el mandatario activó una suerte de ventanilla única en la que daba soluciones –llamada en directo mediante– a sus subordinados para que resolvieran en el acto alguna queja planteada por el público. Si se rasca más, los antecedentes históricos de programas radiofónicos o televisivos en los que un presidente se dirigiera a la población para explicarle decisiones políticas y responder a cartas con quejas está ya en el EE UU de Roosevelt –Fireside Chats– o, localmente, del propio Fidel Castro.

El Observatorio de Cubadebate destaca como uno de los mayores logros del programa que no aborde “temas cómodos”. Los favoritos de la población son, según el análisis, la energía y los apagones y las relaciones con Estados Unidos, seguidos de los alimentos, el agua, las transformaciones económicas, la protección social, los medicamentos, las quejas ante las instituciones y los salarios, las pensiones y los precios.

Este estudio es, en términos generales, muy benévolo con el programa, que considera que se transmite cercanía, preocupación por la población, autocrítica y diálogo. No obstante, no se le escapa que los comentarios “ponen de manifiesto una contradicción que merece atención: ningún ciudadano debería necesitar llegar al micrófono presidencial para conseguir que una institución cumpla sus obligaciones”.