Díaz-Canel rescata una vieja propuesta de expertos independientes: generar electricidad con la caña de azúcar

“El sector azucarero está en un proceso de reconversión, no de abandono”, decretan en una reunión del presidente con directivos de Azcuba

La Habana/El encuentro de Miguel Díaz-Canel con directivos del grupo estatal Azcuba y productores del sector, celebrado el jueves en el Palacio de las Convenciones de La Habana, estuvo marcado por una petición por parte del mandatario: “reconvertir” la industria azucarera, que se halla destruida, y destinarla a la generación eléctrica y derivados de la caña. Se trata de una idea sugerida desde hace tiempo por expertos independientes.

Jorge Piñón, por ejemplo, que encabeza desde la Universidad de Texas, en Austin, el Instituto de Energía, hizo hincapié en ello en una reciente entrevista con 14ymedio. “La caña de azúcar de hoy en día no es solamente azúcar, es también etanol”, destacaba el especialista, poniendo como ejemplo Brasil, donde el 6% de la energía eléctrica se produce como resultado de quemar bagazo en las plantas eléctricas. En la misma conversación, lamentaba: “Es una lástima que Cuba haya abandonado la zafra, pero es un gran potencial para la Cuba de mañana”, y pronosticaba que lo principal para una futura transición sería “recapitalizar el sector agrícola, porque la caña de azúcar no es solamente azúcar, es energía, y Cuba puede ser un gran productor”.

Sin citar a estos expertos ni referirse a ellos, Díaz-Canel afirmó que el sector se medirá a partir de ahora por “la energía que genere, la meladura que produzca, la deuda que pague y el salario que entregue”.

Díaz-Canel afirmó que el sector se medirá a partir de ahora por “la energía que genere, la meladura que produzca, la deuda que pague y el salario que entregue”

El mandatario reconoció “cifras inaceptables”, deudas salariales con los trabajadores, impagos a los productores cañeros y el deterioro de las siembras, a la vez que instó a aplicar las 176 reformas para descentralizar la economía, como un proceso de “reconversión” pues, desde la dirección del país, no se ha “renunciado a la caña”.

“El sector azucarero está en un proceso de reconversión, no de abandono”, era el título desesperado de la nota sobre el encuentro en la prensa oficial. Díaz-Canel instó a los trabajadores del sector a no ser “espectadores” de esa reconversión, a la vez que señaló, refiriéndose al embargo de Estados Unidos a la Isla, que “el bloqueo no es una excusa”, sino “un obstáculo que hay que superar con inteligencia”.

Esa industria, recordó, “es parte de la historia y la cultura de este país", por lo cual “su rescate es una necesidad imperiosa”. En efecto, antaño motor económico de Cuba –que llegó a producir más de ocho millones de toneladas en 1970 y superaba los cuatro millones antes de la década de 1990–, la zafra atraviesa su peor crisis en más de un siglo.

Según cálculos de la agencia española EFE basados en fuentes oficiales, la cosecha azucarera de 2024/2025 en Cuba no superó las 150.000 toneladas, lo que supuso el peor resultado en más de un siglo en una nación que llegó a ser el primer exportador mundial de azúcar y contó con hasta 160 centrales.