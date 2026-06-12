Cuba debe cerrar sus viejas CTE y sus refinerías: "La caña de azúcar es la energía del futuro"

Jorge Piñón, investigador en la Universidad de Texas, conversa sobre los retos y las oportunidades en una Isla futura en materia de electricidad y combustible

Madrid/Licenciado en Economía y Estudios Latinoamericanos, Jorge Piñón (Cárdenas, Matanzas, 1947) trabajó durante tres décadas en el sector petrolero –en empresas como Shell, Amoco y BP–, viajando por todo el mundo. Esta experiencia, más el interés natural por el país que lo vio nacer –y que abandonó muy niño–, terminó llevándolo a liderar, a la edad en que otros ya disfrutan de su jubilación, un grupo de trabajo especializado en el Instituto de Energía de la Universidad de Texas, en Austin. Desde ahí, en los últimos años, se ha convertido en la voz imprescindible para saber todo lo que tiene que ver con la crisis energética en Cuba.

La conversación, vía telefónica, tuvo lugar antes de conocerse el acuerdo de Vanguard Energy para exportar combustible a los privados, que incluye –si finalmente se confirma– el uso para almacenaje de tanques de Unión Cuba-Petróleo (Cupet), y antes de que esta estatal fuera sancionada por Washington, así que hubo que repreguntarle al respecto. “Yo lo veo como un futuro mapa de ruta para suministrar a Cuba combustibles durante una transición económica y política sin el monopolio de Cupet”, estimó. Con una objeción: “El reto del acuerdo no está en los hombros de Vanguard, sino en los hombros de las pequeñas empresas a las cuales suministrará. ¿Quién va a vigilar, salvaguardar que las mipymes no vendan o suministren a empresas estatales con los barriles de Vanguard?”.

Es algo que lleva alertando desde que EE UU permitió la exportación de petróleo a las mipymes de la Isla –Cuba también concedió el permiso de importación, aunque de manera más turbia–: que no había manera de comprobar el destino real de ese combustible, y que podía terminar en manos estatales, como, de hecho, acreditó 14ymedio. Por ese tema comenzó la entrevista.

Pregunta. ¿Le consta si esa información sobre el desvío de combustible la tiene Estados Unidos y si han opinado algo al respecto, aunque sea extraoficialmente?

Respuesta. El problema de las sanciones es que en un pedazo de papel podemos escribir y poner todo tipo de sanciones, pero después, ¿cómo las comprobamos? ¿Y cómo las ejecutamos? Estados Unidos no tiene a cientos de agentes del FBI por todos los pequeños pueblos y calles de Cuba, es algo imposible asegurarse de que esos combustibles no pasen por manos de activos y de empresas estatales. Ya desde que el isotanque exportado llega a Mariel, Mariel es una entidad del Gobierno. Es el primer paso de que hay una conexión con el Estado y la pequeña empresa que está importando ese combustible. Después, donde hay más oportunidades para almacenar el contenido del camión o la rastra que traslada el isotanque es en las gasolineras, que de todos modos están vacías. Es decir, el futuro del sector de combustibles de Cuba está en manos de los activos de Cupet.

Uno de los puntos por el que abogamos es la privatización de la logística, de la distribución y de la comercialización de los combustibles

Uno de los puntos por el que nosotros abogamos es que debe producirse la privatización de la logística, de la distribución y de la comercialización de los combustibles. El puerto de Nuevitas, por ejemplo, debe estar disponible para que sus dos o tres tanques de diesel y de gasolina los compre un distribuidor o una compañía de logística privada, que los camiones o las pipas que vienen a recoger ese combustible para llevarlo a Camagüey, y de ahí distribuirlo a una pequeña gasolinera, que también debe estar en manos privadas. En Cuba el Estado nunca deberá estar involucrado en la compra, suministro, logística o comercialización de combustibles. Igual que en España y en otros países.

P. Más bien le hacía la pregunta por saber si están advertidos de los riesgos los funcionarios de Estados Unidos.

R. Me consta que sí.

P. ¿Y qué dicen?

R. Están muy callados. Por las preguntas que hacen a los expertos, podemos estimar cuál es el dilema que tienen, cuál es el desafío, cuál es la respuesta que verdaderamente están buscando. Pero la pregunta para la que ni tú y yo tenemos respuesta, porque no tenemos una bola de cristal, es cómo va a ser la transición. Hasta el día que no tengamos un mapa de ruta, todo lo que tenemos son ideas que son difíciles de aclarar.

P. Al comienzo de esta crisis, después de la intervención de EE UU en Venezuela, expertos de Kpler estimaban que el combustible de la Isla daba para cuatro días. Eso pareció estirarse. Salvo el alivio del Anatoly Kolodkin –¿de un mes?–, ¿qué permite al país seguir en funcionamiento, ya que el diésel y la gasolina importados por las mipymes no alcanzan para casi nada?

R. Ese cálculo, desafortunadamente, lo estamos haciendo casi con los ojos tapados. ¿Qué sabemos? Sabemos que Cuba estaba consumiendo alrededor de 100.000 barriles diarios en el último año o año y medio. Sabemos que Cuba produce 40.000 barriles diarios de petróleo crudo pesado y sabemos –algo muy importante– que ese petróleo crudo se usa exclusivamente como combustible en las termoeléctricas. Tenemos, entonces, un déficit de alrededor de 60.000 barriles diarios. De esos 60.000 barriles diarios, 28.000 o 30.000 venían de Venezuela, 20.000- 22.000 de México y además de vez en cuando había un cargamento ruso. Para obtener gas LP, el de las bombonas que se usa para cocinar, Cuba algunas veces mandaba a alguno de sus pequeños tanqueros, ya fuera a Jamaica o a República Dominicana, a comprarlo en efectivo. De esos 60.000 faltantes, estamos tratando de estimar cuánto Cuba tiene.

Es extremadamente difícil de estimar cuánto combustible le queda a Cuba; sus inventarios son secreto de Estado

Recuerde que Cuba perdió en 2022, en el gran incendio de la terminal de Matanzas, un millón de barriles de almacenamiento –para petróleo crudo o fueloil, no para gasolina o diésel–. La prensa dice, y lo hemos visto usando imágenes de satélite, que al menos uno de los tanques está por terminarse en los próximos meses. Pero básicamente esos cuatro tanques no están operando. Sabemos cuántos tanques hay en las refinerías, una vez más por las imágenes de satélite, pero no sabemos en qué condiciones están. Tampoco sabemos si el tanque tiene queroseno, diésel, gasolina… Así que es extremadamente difícil de estimar. Cuba nunca ha publicado, y eso sí sé que es un secreto de Estado, sus inventarios.

Nosotros calculamos, cuando todas esas conversaciones comenzaron a principios de año, no días, sino tres meses. Para nosotros, finales de marzo-primera semana de abril era lo que llamábamos en el grupo “la hora cero”. Ya para entonces, Cuba debía de estar funcionando no sabemos cómo. Ellos tienen tres o cuatro tanqueros que pudieran estar usando como almacenamiento flotante. Del barco ruso que tú me acabas de mencionar, que llegó a Matanzas y después a Cienfuegos, a nosotros nos han dicho –no lo hemos podido comprobar, pero creo que es información correcta– que parte de la producción de diesel y de gasolina de ese tanquero nunca se comercializó, sino que enseguida lo guardaron, para tenerlo en caso de emergencia. Y eso es muy inteligente.

P. Entonces, el país puede tener reservas estratégicas en cantidad estimable, ¿no?

R. Correcto. Para mí, esas reservas estratégicas están en algunos de los tanqueros de la flota petrolera cubana. Hay uno que es el Lourdes, que vemos de vez en cuando moverse de la bahía de Nipe a Matanzas. Siempre vemos uno o dos tanqueros cubanos moviéndose de cabotaje y eso nos indica eso mismo. También hay que recordar que cada vez que hay un apagón en Cuba, las termoeléctricas no están trabajando, por lo tanto, no están consumiendo combustible. Así que de petróleo crudo nacional, creemos que tienen buenos inventarios. ¿Por qué? Porque las termoeléctricas no están funcionando y los pozos siguen produciendo. Cuando un pozo de petróleo está produciendo, tú no lo puedes cerrar. Si tú cierras un pozo de petróleo en producción, pierdes la presión natural del pozo y entonces es extremadamente difícil volver otra vez a operarlo.

Refinería de Petróleo Riograndense, en Río Grande (Brasil), pionera en el uso de aceite de soja para producir combustibles y otros productos químicos. / Petrobras

P. Los apagones programados serían así una forma de ahorro de ese crudo.

R. Indirectamente y sin querer que fuera así. Ahora, muchas veces el Gobierno y también la prensa dicen: “todos los problemas que tiene Cuba hoy con los apagones es por la falta de combustible”. No: los apagones han estado durante los últimos cinco años. El único impacto que hay es por la falta de diésel, porque es el combustible que usan los grupos electrógenos o la energía distribuida.

P. ¿Cabe la posibilidad de que hayan entrado también pequeños petroleros que no se detecten, o los tienen totalmente controlados?

R. Alguien que haya vivido en el campo sabe que el ratoncito siempre se mete en la casa por algún lado, cuando menos se lo espera. No sabemos. Es posible, porque hay muchos barcos fantasmas que apagan sus transpondedores, su sistema de satélite de seguimiento. Una respuesta afirmativa sería más plausible si Venezuela tuviera una situación diferente, pero los americanos tienen a Venezuela muy bien controlada. Así que yo lo creo improbable. Fíjate el Universal, este tanquero ruso que tuvo que dar la vuelta. ¡Y se fue! En resumen, sí es posible, pero lo dudo.

P. ¿Cuáles son los cambios imprescindibles para modernizar el sector energético? Una top list de prioridades. ¿Hay que sustituir todas las centrales termoeléctricas por nuevas, por ejemplo?

R. Hay dos sectores energéticos en Cuba: el termoeléctrico, que es el que produce electricidad, y el combustible líquido, hay siempre que separar los dos. La electricidad de base que Cuba tiene hoy en día, que son sus ocho grandes termoeléctricas, no tiene ninguna solución fuera de construirlas de nuevo. Por un sinnúmero de razones: porque tienen más de 40 años de explotación, porque no se le ha dado mantenimiento operativo, mucho menos mantenimiento capital, porque consumen un crudo cubano que es altamente corrosivo…

Convertir el sector termoeléctrico cubano en un sistema moderno costaría entre 5.000 y 8.000 millones de dólares, y tomaría por lo menos de tres a cinco años

Es un círculo vicioso. Mira la Guiteras. Me da lástima con ellos, porque los pobres trabajan para reparar la caldera, la reparan y a las seis semanas vuelve a caer otra vez, pero eso no es culpa de ellos; es que es altamente corrosivo el petróleo cubano que se está usando. La carga de base, el sector termoeléctrico, sí, hay que cambiarla. Existe la tecnología. Estas plantas consumen gran cantidad de combustible, cuando hoy hay plantas mucho más eficientes.

Actualmente en ese sector casi siempre se usa como combustible el gas natural licuado, que es mucho más limpio que el petróleo crudo. Convertir el sector termoeléctrico cubano en un sistema para usar gas natural licuado, usar tecnología avanzada, estimamos que costaría entre 5.000 y 8.000 millones de dólares. Y va a tomar por lo menos de tres a cinco años. Pero una de las cosas de las que muchas personas con las cuales yo converso no se dan cuenta es que Cuba es un país en bancarrota. ¿Quién va a pagar? ¿De dónde viene el dinero?

Lo que es para mí importante es la caña de azúcar. Hoy en día el bagazo se usa para la generación eléctrica. El mejor ejemplo que tenemos es Brasil, donde el 6% de la energía eléctrica se produce como resultado de quemar bagazo en las plantas eléctricas. La caña de azúcar de hoy en día no es solamente azúcar, es también etanol. En Brasil se usa el etanol como combustible de vehículo. Es una lástima que Cuba haya abandonado la zafra, pero es un gran potencial para la Cuba de mañana. De hecho, pienso que lo principal para mañana en esa transición será recapitalizar el sector agrícola, porque la caña de azúcar no es solamente azúcar, es energía, y Cuba puede ser un gran productor.

En cuanto a las renovables, sí son importantes, tanto la solar como la eólica, pero tenemos que recordar que esas energías son intermitentes, y tienes que tener sus correspondientes sistemas de baterías, como tenemos aquí en Texas, en Houston o en Austin. Cuba se ha dedicado, gracias a los chinos –aplaudimos a los chinos–, a instalar estos pequeños parques de 21,8 megavatios, que son fantásticos, pero es una estrategia de escopeta de perdigón. Sí aportan, pero nada más que de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, si no está nublado. En la hora pico de la noche, que es importante, no producen nada.

P. Yo le he leído que el futuro energético de la isla pasa por cerrar las refinerías y convertirlas en lo que usted llama terminales petroleras de acceso abierto, ¿en qué consiste esta transformación?

R. Las refinerías de Cuba, igual que las termoeléctricas, son antiguas. La refinería que fue de Exxon en Regla, en la bahía de La Habana, se inauguró en 1902 o 1903. Son refinerías que no pueden procesar crudo pesado, por eso es que el crudo cubano no se puede procesar, se tiene que quemar. Hoy en día no hay ni una sola refinería en la gran cuenca del Caribe: todas han cerrado porque no son rentables. Las que son rentables son las refinerías de Estados Unidos en la costa del golfo de México, porque tienen una alta conversión, es decir, pueden procesar el peor crudo del mundo, el crudo más barato que hasta te lo regalan.

Lo principal para mañana en esa transición será recapitalizar el sector agrícola, porque la caña de azúcar no es solamente azúcar, es energía, y Cuba puede ser un gran productor. / EFE/Ernesto Mastrascusa

¿Para qué Cuba va a invertir dinero que necesita en hospitales, en escuelas, en carreteras, en viviendas, etcétera, en refinerías? Además, ese no es negocio del Estado, sino del sector privado. El Gobierno de Estados Unidos no tiene refinerías, las tiene Shell, Chevron… En España, Repsol, compañías privadas. Tanto la parte del refinado como la logística se deben privatizar. Deja que el sector privado decida si va a construir o no una refinería. Lo que va a pasar es igual que en Puerto Rico, donde había dos pequeñas refinerías que terminaron cerrando. Puerto Rico hoy se suministra 100% importando productos petrolíferos de otros mercados.

El primer paso es cerrar las refinerías. Además, la contaminación ambiental de las tierras y los subsuelos donde están esas refinerías es terrible. Yo he hablado con ex dueños de esas refinerías, que me han dicho que no las tomarían ni aunque se las regalaran o les pagaran por ellas. Hay que cerrar la refinerías y convertir los ocho puertos petroleros cubanos, de Mariel hasta Cienfuegos, en un sistema abierto, donde haya un operador que sea el dueño de los tanques. Y que si un cubanoamericano mañana quiere enviar un tanquero, no un isotanque chiquitico, no, un tanquero, lo pueda mandar. Y ese tanquero, que descargue tantos barriles en Matanzas y el resto, tantos barriles en Santiago de Cuba.

P. Antes hablaba de la caña de azúcar como potencialidad para el futuro de Cuba. ¿Cuba podría alcanzar la autosuficiencia energética así?

R. Sí.

P. ¿Y gracias a las renovables?

R. No. Hay muy pocos países que puedan lograrlo, por su tamaño y por su sistema. Recuerda lo que pasó en España cuando el apagón del año pasado. Hay muchas personas que tienen ideales que son muy bonitos, y todos queremos que todo huela a rosas, pero tenemos que ser realistas. Es imposible. Yo apoyo las renovables. El estado de Texas es el mayor productor de petróleo en todo Estados Unidos, y el 22% de la generación eléctrica de este estado es eólica, por ejemplo. La eólica, la solar, todas tienen su uso y su rentabilidad, pero no puedes poner todos tus huevos en una sola canasta. ¿Tú quieres una Cuba en el futuro que tenga termoeléctricas de base, que son las grandes que van a estar funcionando 24 horas al día siete días a la semana, que siempre van a estar ahí? Puedes hacerlo con la caña de azúcar, que va a producir electricidad y también va a producir etanol.

No me digan que los cubanos que se reúnen los fines de semana en el Versailles pueden entre ellos reunir 5.000 millones de dólares e invertirlos en Cuba

En lo que sí puede ser autosuficiente es en gasolina. Cuba puede producir el suficiente etanol para dar combustible a una futura flota de carros “flexibles”, como lo tiene Brasil. Todos los automóviles que se fabrican en Brasil son 100% fuel flex –de combustible flexible o de dos combustibles–, a los que puedes echar etanol o gasolina. En mi lista, la caña de azúcar sería lo primero. El sector agrícola –que no solamente va a sembrar cañas de azúcar, va a tener ganado, gallinas que ponen huevos, plátanos, frijoles…– es el motor del futuro. Hablan demasiado de las mipymes, y no me malentiendas: yo creo que las pequeñas empresas –el bodeguero, la ferretería, la farmacia– son importantes, pero ese no es el gran motor. Tiene que haber un gran motor que impulse a Cuba, igual que estos cohetes que queremos mandar a la Luna, que le den la energía que Cuba necesita, y yo creo que puede ser el sector agrícola.

P. Volver a la tierra.

R. Volver a la tierra otra vez.

P. ¿Cabe la posibilidad de que Estados Unidos ayude a cambiar ese modelo energético y establezca tipos de acuerdos como lo ha hecho en Venezuela sin que cambie sustancialmente la dirigencia de Cuba? ¿Usted piensa que se puede cambiar de modelo energético sin cambiar el modelo político?

R. No, yo creo que no. Yo creo que tiene que haber un cambio radical.

P. ¿Qué espera usted de Estados Unidos en este momento hacia Cuba?

R. No sé. Tendrías que hablar con los politólogos. Yo con los que hablo me dan diferentes historias, y como cubanos, al fin, hacemos mucho cuento. Tampoco tenemos una dirección clara, van cambiando de orientación cada día.

P. También con Venezuela jugó EE UU a eso, hasta el último momento.

R. Pero Venezuela tiene 300.000 millones de barriles de petróleo, la mayor cantidad de reservas petroleras en el mundo. ¿Qué tenemos nosotros? Un poco de níquel, un poco de azúcar, un poco de tabaco, la botellita de ron Havana Club para venderle a la gente… Sí, el turismo. Pero ya, punto. Oímos en Miami a uno de estos grupos de cubanos decir que la diáspora va a invertir 5.000 millones de dólares. ¿Perdón? ¿Me voy a creer que aquellos de la diáspora que tengan dos kilos van a invertir 100% de su patrimonio en una Cuba futura?

P. ¿Y usted iría a Cuba, a aportar sus conocimientos o involucrarse de alguna manera?

R. Sí, porque estamos en una posición en que mis hijos son mayores y están encaminados, mis nietos están bien. Si pudiéramos aportar en algún momento un granito de arena, lo haríamos. Pero por favor, no me digan que los cubanos que se reúnen los fines de semana en el Versailles pueden entre ellos reunir 5.000 millones de dólares e invertirlos en Cuba.

P. Pero muchos emigrados empresarios afirman que sí va a haber mucho dinero de cubanoamericanos entrando en la Isla…

R. Pero, ¿sabes qué? Va a ser igual que las plantas solares, pequeñas planticas solares aquí y allá, en Camagüey, Santa Clara o Sancti Spíritus. En estos pueblecitos, vas a tener a un cubano de Barcelona o a un cubano de Hialeah que va a abrir una ferretería y va a vender los martillos y los clavos. Perfecto, los aplaudimos, necesitamos esas ferreterías, pero vuelvo otra vez: ¿dónde está ese gran motor industrial que va a poner a Cuba en marcha, y a corto plazo? Porque esa es otra cosa. Si pensamos que Cuba tiene una situación difícil hoy, prepárate para el día de la transición. Si creemos que hay hambre hoy, prepárate para el día de la transición. Por eso yo creo que los americanos, muy inteligentemente, están hablando con los militares cubanos. ¿Qué otra institución hay en Cuba con la fuerza necesaria?

P. Usted se refiere al problema de la violencia incontenida que pueda desatarse…

R. No, no, a todo. Creo que los americanos no quieren mandar en Cuba. Quieren evitar un Irak, donde pusieron en la calle a todo el mundo del partido Baaz y de pronto –esto es un ejemplo real– no había un policía de tránsito para dirigir el tráfico en la mayor intersección de Bagdad. Está la cosa muy difícil, muy triste, y tenemos que ser realistas.

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Nota de la Redacción: Este texto se ha hecho en colaboración con Cuba Siglo 21 como parte del proyecto “Cuba: estabilizar y desarrollar”.