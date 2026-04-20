Vuelve a trabajar la patana de Regla, tras la llegada del petróleo ruso

Los derivados obtenidos permitirán cubrir “alrededor de un tercio de la demanda nacional durante un mes”

La Habana/La Erol Bey, la central flotante instalada en Regla, La Habana, ha vuelto a emitir humo este lunes. La vuelta al sistema de la patana turca, con capacidad de 63 megavatios (MW) y que funciona con fueloil, coincide con el anuncio del Gobierno de este fin de semana de que ya están comenzando a distribuir los derivados obtenidos del crudo ruso que llegó hace casi tres semanas a bordo del Anatoly Kolodkin. Eso podría explicar la “rareza” de que en algunas zonas de La Habana vecinos reportan 48 horas de electricidad sin cortes.

El sábado por la tarde atracó en La Habana el buque Nicos I.V., procedente de Cienfuegos, donde se ha refinado el petróleo ruso sin que el régimen haya dado explicaciones de la avería que a todas luces sufre la refinería Ñico López de la capital. Su aporte se hizo notar desde ese mismo día, cuando la afectación máxima, que en las últimas semanas previo al arribo del Anatoly Kolodkin rozaba permanentemente los 2.000 MW –para una demanda de unos 3.000 MW–, bajó a 1.413 MW. Para este lunes, la Unión Eléctrica (UNE) prevé una afectación en el horario pico de tan solo 1.165 MW.

El buque 'Nicos I.V.', en La Habana, luego de su paso por Cienfuegos / 14ymedio

La Unión Cuba-Petróleo (Cupet) informó de manera optimista que los derivados obtenidos permitirán cubrir “alrededor de un tercio de la demanda nacional durante un mes”, y previsiblemente se repartirán primero para la generación distribuida, el aparato estatal, hospitales, servicios vitales y determinadas cadenas logísticas. No alcanzará para mucho más.

Para hacer frente a esta crisis, el Gobierno ha realizado una campaña ruidosa en los medios oficiales sobre la alternativa para generar energía a partir de parques fotovoltaicos. Sin embargo, el proyecto enfrenta limitaciones de base que, este lunes, son reconocidas por la prensa oficial.

El proyecto enfrenta limitaciones de base que, este lunes, son reconocidas por la prensa oficial

“El SEN permanece tan débil que es incapaz de asimilar las oscilaciones de frecuencia de las fuentes de energía renovable. Por eso, los parques fotovoltaicos –no solo de la provincia, sino de todo el país– dejan de explotarse al máximo", explica al diario 'Invasor' un funcionario del Despacho Nacional de Cargas, Julio César Roche Bacallao. Esto significa que los parques solares fotovoltaicos repartidos por la Isla, cuya capacidad es de 21,8 MW siempre, ni siquiera están aportando esa cantidad en horas diurnas y con cielo claro.

Se hace así, explica el funcionario, para evitar "consecuencias drásticas", como la caída total del SEN, el "cero", en vocabulario técnico.

La paradoja de generar más electricidad de la que el sistema puede soportar no es solo patrimonio de la Isla. Hace justo un año, esa fue la causa del apagón masivo en España y Portugal. Según un informe publicado en marzo pasado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, un fenómeno de “sobretensión”, un evento frecuente pero que esta vez estuvo fuera de control por falta de suficiente respaldo de energía nuclear o térmica, más estables, fue el origen del “cóctel perfecto” de factores desfavorables que provocó el mega apagón.

La paradoja de generar más electricidad de la que el sistema puede soportar no es solo patrimonio de la Isla

Durante ese incidente, “el fenómeno clave fue la ineficacia del control de la tensión dentro del sistema eléctrico español”, resumieron los 49 expertos consultados en ese informe.

La “secuencia incluyó fluctuaciones de tensión y fenómenos oscilatorios, que llevaron a desconexiones generalizadas de la producción en España, principalmente de instalaciones basadas en convertidores”, tecnología utilizada en las centrales de energías renovables, según el informe.

“En España, la mayoría de las energías renovables estaban conectadas con un factor de potencia fijo, que no permite contribuir a un control dinámico de la tensión”, detalló Klaus Kaschnitz, uno de los responsables del grupo de expertos, durante una presentación a la prensa. En otras palabras, estas instalaciones no pudieron adaptarse a los aumentos repentinos de tensión, lo que provocó su caída.