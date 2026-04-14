La refinería de La Habana no funciona y todo el petróleo ruso fue llevado a Cienfuegos

La Habana/Madrid/Han pasado casi dos semanas desde que el Anatoly Kolodkin atracó en Matanzas con 750.000 barriles de crudo ruso, y la refinería Ñico López de La Habana, que debe convertir el petróleo en productos aún más preciados, como gasolina y diésel, sigue sin funcionar. Lo delata su chimenea apagada, visible al otro lado de la bahía desde cualquier punto alto de la ciudad, y una decena de camiones cisterna parados en sus inmediaciones.

Preguntado al respecto, el especialista cubano de la Universidad de Texas Jorge Piñón sospecha que la planta, ubicada en el municipio de Regla, “esté inoperable como resultado de un problema técnico o carezca de energía eléctrica confiable e ininterrumpida para poder operar”. Las refinerías, prosigue, “queman petróleo para calefacción a alta temperatura y vapor; sin embargo, dependen de la electricidad para alimentar equipos esenciales, como bombas, compresores, ventiladores y sistemas de automatización”. La electricidad, además, “también alimenta sistemas de seguridad críticos, sensores y bombas que transportan fluidos durante el proceso de refinación”.

Lo delata la chimenea apagada, visible al otro lado de la bahía desde cualquier punto alto de la ciudad. / 14ymedio

Añade que es posible que esa incapacidad se deba al incendio sufrido en las instalaciones el pasado 13 de febrero, cuyo “daño causado a la logística”, dice, “no ha sido reparado”. La gran columna de humo negro que se produjo entonces, constatable desde numerosos puntos de La Habana, causó alerta en la población, pero las autoridades enseguida minimizaron el hecho, explicando que ocurrió en un almacén que contenía “un producto aditivo en desuso” y que no se propagó a otras áreas, de modo que las llamas no alcanzaron los depósitos de combustible.

Lo que es un hecho es que los servicios de geolocalización de buques no han detectado movimiento alguno desde el puerto de Matanzas al de La Habana –“a tan solo 52 millas náuticas” (poco más de 96 kilómetros), destaca Piñón–, y que en la bahía de la capital, frente a la refinería, solo estaban dos buques de gas licuado, el Pastorita y el Emilia. Este último salió el 12 de marzo rumbo a Cienfuegos, donde cargará probablemente el GLP producido a partir del petróleo ruso.

Adonde también partieron dos petroleros procedentes de Matanzas desde que el Anatoly Kolodkin zarpó, una vez descargado el crudo que transportaba, el pasado 4 de abril, es a Cienfuegos, pese que está mucho más lejos, a 125 millas náuticas (más de 230 kilómetros). Uno es el Vilma –con bandera cubana–, que, de acuerdo con los datos de Piñón basándose en su calado, recibió del buque ruso “una transferencia de barco a barco” de 414.000 barriles y que llegó a la refinería de Cienfuegos el 8 de abril.

Camiones cisterna de Cupet en las inmediaciones de la refinería de La Habana. / 14ymedio

El otro es el Nicos I.V. –con bandera de San Vicente y Granadinas–, que lleva, estima el experto de la Universidad de Texas, 227.000 barriles de crudo de los Urales y que ahora mismo se encuentra frente al cabo de San Antonio, en Pinar del Río. Los 109.000 barriles que faltan hasta completar los 750.000 que trajo el Anatoly Kolodkin bien pueden estar a bordo de alguno de los otros tanqueros cubanos amarrados en Matanzas: el María Cristina, el Lourdes y el Alicia.

El problema con la refinería de Cienfuegos, apunta Piñón, es que “no cuenta con una torre de vacío ni con una unidad de craqueo catalítico como la refinería de La Habana” y, por lo tanto, es más susceptible de generar fueloil de menor calidad –que se utiliza para los motores de generación distribuida– y menos de “productos de alto valor, como gasolina y diésel”. El experto indica que en Cienfuegos se encuentra atracado desde hace dos días, justo después de que partiera el Vilma, el buque de cabotaje Prímula, y especula que este se encuentra “listo para trasladar productos refinados lo antes posible desde la refinería de Cienfuegos a un puerto petrolero cubano aún por determinar”.

Por otra parte, las agencias de rastreo marítimo muestran al tanquero ruso Universal –sancionado por EE UU y la Unión Europea, al igual que lo estaba el Anatoly Kolodkin–, cargado con 320.000 de barriles de combustible y procedente del puerto báltico de Vysotsk, en el Atlántico Norte y con destino Cuba. Tiene como fecha de llegada prevista el 23 de abril.