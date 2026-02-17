Un tanquero vinculado al "puente energético" entre Venezuela y Cuba llega a Matanzas

Según la agencia EFE, se trata del buque Nicos I.V. y se desconoce el tipo y cantidad de combustible que transporta o desde dónde viene

La Habana/Un petrolero con carga entró este lunes en la bahía de Matanzas y atracó cerca del puerto de logística energética de la ciudad en pleno bloqueo energético de EE UU a la Isla, según pudo confirmar EFE.

Se trata del buque Nicos I.V., con código de identificación IMO 9103843, bandera de San Vicente y las Granadinas y 183 metros de eslora. Aunque aparece parcialmente cargado (tiene capacidad para más de 300.000 barriles), se desconoce el tipo y cantidad de combustible que transporta.

Si procediese de un puerto fuera de Cuba sería el primer tanquero que atraca en la Isla desde el Ocean Mariner el 9 de enero, que entró procedente de México con unos 85.000 barriles.

Las plataformas de seguimiento de buques no tenían registrado al Nicos I.V. en un puerto cubano en las últimas semanas, aunque es posible que el barco estuviese operando en aguas de la Isla sin dar a conocer su posición.

Las plataformas de seguimiento de buques no tenían registrado al Nicos I.V. en un puerto cubano en las últimas semanas, aunque es posible que el barco estuviese operando en aguas de la Isla

El Nicos I.V. no está sancionado por Estados Unidos, pero sí que tiene el estatus de "vigilancia activa" por un delito medioambiental previo y por haber estado vinculado en el pasado al denominado "puente energético" entre Venezuela y Cuba.

Según recientes documentos legales de EE UU, este petrolero pertenece a la naviera griega Nicos I.V. Special Maritime Enterprises, una sociedad de objetivo único para el control de este barco, aunque su gestión técnica y comercial está a cargo de la empresa griega Oceanic Shipmanagement Corp.

Estados Unidos ha establecido un bloqueo petrolero sobre Cuba desde enero al cerrar el grifo del petróleo venezolano y anunciar posteriormente por orden ejecutiva aranceles para los países que suministren crudo a la Isla, aunque en los últimos días se ha manejado la posibilidad –varias fuentes se lo contaron a The Economist– de que Washington autorizase un envío de diésel y gas licuado para aliviar la situación.

México, Chile y España han anunciado el envío de ayuda humanitaria a la Isla, aunque hasta ahora solo ha llegado la del primero, ya que los otros dos prevén canalizarla a través de organismos internacionales. Rusia ha avanzado que está estudiando enviar petróleo, aunque ha preferido no dar detalles con el objetivo de preservar la operación.

Cuba apenas produce un tercio de los alrededor de 110.000 barriles de petróleo diarios que precisa, por lo que el Gobierno ha puesto en marcha un durísimo plan de emergencia que ha dejado la sanidad y el transporte en servicios mínimos, acabado con las clases presenciales en la universidad, instaurado el teletrabajo y los horarios restringidos en las oficinas estatales y racionado severamente el combustible.