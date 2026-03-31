Atraca el petrolero ruso ‘Anatoly Kolodkin’ en Matanzas: “El AK que ahora necesitamos”

Los expertos calculan entre 15 y 20 días para procesar el crudo y convertirlo en diésel, y otra semana más para entregar el producto refinado

La Habana/Ningún petrolero de los que llevan sosteniendo décadas el sistema energético cubano había despertado tanta expectación como el Anatoly Kolodkin, que este martes, al fin, atracó en Matanzas. Cargado con unos 730.000 barriles de crudo ruso, equivalentes a unas 100.000 toneladas, es el primer tanquero que llega a la Isla desde que el pasado 9 de enero lo hizo el Ocean Mariner, con más de 80.000 barriles de combustible procedente de México.

Decenas de periodistas esperaban a primera hora del día en el puerto matancero para retransmitir la llegada del buque, que tocó el muelle de la Base de Supertanqueros de Matanzas hacia las 8:50, como informó Pedro Rizo Martínez, de TV Yumurí. “Luego del atraque, inicia el proceso de descarga del petróleo crudo”, dijo también el reportero oficialista.

Oliver Zamora Oria, colaborador de la cadena oficial rusa RT desde Cuba, no perdió oportunidad de hacerse un selfi junto al barco, al tiempo que expresaba en sus redes: “Como dijo alguien: el AK que ahora necesitamos”.

“Esto es como una gota de agua en el desierto”, declaró a la agencia británica Marino Gálvez, de 66 años y residente en Matanzas

Cubadebate también difundió la noticia, destacando las declaraciones del portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, que aseguró que Rusia “considera su deber” ofrecer la asistencia necesaria a Cuba y aseguró que Moscú seguirá trabajando para suministrar más petróleo a la Isla.

En el puerto también estaban presentes Lázaro Manuel Alonso, locutor de Canal Caribe, así como corresponsales de medios extranjeros, como las agencias EFE y Reuters. “Esto es como una gota de agua en el desierto”, declaró a la agencia británica Marino Gálvez, de 66 años y residente en Matanzas, mientras observaba las maniobras ⁠del buque en la bahía desde el paseo marítimo de la ciudad.

El hombre lamentaba, refiriéndose al bloqueo petrolero impuesto a Cuba por Donald Trump luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: “Lo que nos están haciendo es muy injusto, y la gente no debería tener que pagar por las políticas de ningún Gobierno".

Una vez descargado el crudo del barco recién llegado, hay que transportarlo hasta las refinerías de La Habana y Cienfuegos, donde se podrían convertir en unos 250.000 barriles de diésel, según el especialista en energía de la Universidad de Texas Jorge Piñón. Para procesarlo se tardará entre 15 y 20 días, y una semana más en entregar el producto refinado.

Este combustible permitiría abastecer durante unos pocos días los grupos electrógenos y el transporte o la agricultura, aunque el experto también teme que el Estado se reserve una parte. “¿Seremos tan ingenuos en pensar que el Gobierno no se va a quedar con una cantidad importante de diésel para sus propias reservas, en vez de suministrarlo a quienes más lo necesitan para su sostén?”, dijo a 14ymedio.

El Anatoly Kolodkin pertenece a la corporación Sovkomflot, sancionada por EE UU desde 2024, y partió del puerto ruso de Primorsk el pasado 9 de marzo.

Hace dos días, el presidente estadounidense restó importancia a la llegada del tanquero. “¡Tienen que sobrevivir! No tengo ningún problema”, decía en declaraciones a la prensa, al tiempo que abría la puerta a otras operaciones similares: “Les dije, si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema con ello. Sea Rusia o no”. Y aseveró: “Tienen un mal régimen, tienen un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa”.

El tanquero ruso 'Anatoly Kolodkin' en el muelle de la Base de Supertanqueros de Matanzas. / Facebook/Oliver Zamora Oria

Sin embargo, este lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que si EE UU permitió la llegada a la Isla del Anatoly Kolodkin ha sido por “razones humanitarias”, y que el país analizará en cada caso si autoriza o no el arribo de otros buques.

“No ha habido ningún cambio firme en nuestra política de sanciones”, afirmó Leavitt en una rueda de prensa. “Se seguirá tomando caso por caso, ya sea por razones humanitarias o de otro tipo”.

Antes de esta comparecencia, ayer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había eludido responder claramente si continuaría enviando petróleo a la Isla, a la luz de las declaraciones de Trump del domingo. La mandataria volvió a repetir que el Gobierno mexicano está ayudando al pueblo cubano con ayuda humanitaria y a la vez sostiene acuerdos comerciales con su contraparte en La Habana. “Lo que siempre hemos dicho es que México tiene todo el derecho de enviar combustible, ya sea por razones humanitarias o comerciales, pero que no queremos afectar a México”, explicó.

A la vez, se refirió a las “tarifas, bueno, aranceles” con los que Trump amenazó a las naciones que enviaran petróleo a la Isla. “En ese contexto”, resumió, “es que tomaremos la decisión y siempre se informará si se envía petróleo o no a Cuba”. Además, como algo “muy importante”, Sheinbaum mencionó que “hay empresas privadas en Cuba”, como “hoteles u otras”, que “requieren los combustibles”, y que “están buscando a privados que les quieran llevar los combustibles, no necesariamente de Gobierno a Gobierno”. Y continuó, sin aclarar si esta es la forma que han encontrado para enviar petróleo ni de qué empresas se trata, por una y otra parte: “Hay privados que se han acercado a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex y llevar ellos a los privados de Cuba”.