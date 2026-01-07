El 'Ocean Mariner' llega esta semana a Cuba con 80.000 barriles de crudo mexicano

Madrid/El puerto de La Habana se prepara para recibir entre el jueves y el viernes el primer petrolero del año, con unos 80.000 barriles y procedente del puerto mexicano de Coatzacoalcos. El Ocean Mariner, que navega con bandera de Liberia, llegará a la Isla el día 8, según la aplicación Marine Traffic, aunque de acuerdo con Vesselfinder es el 9 cuando se espera su entrada en la capital cubana.

Es el mismo buque que arribó el 23 de diciembre con con la misma cantidad de crudo de petróleo y que obligó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a dar explicaciones. A una pregunta de la prensa sobre las condiciones de pago en medio de la deuda de Pemex y las posibles represalias de Donald Trump por esas entregas, la mandataria afirmó que la cooperación era histórica y bajo gobiernos de todo signo, además de plenamente legal.

Durante el mandato de su antecesor del mismo partido de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, se constituyó Gasolinas Bienestar, una filial privada creada en 2022-2023 con el cometido oficial de proporcionar servicio a las comunidades indígenas, aunque su principal actividad ha sido finamente vender petróleo a Cuba. La compañía exportó a la Isla unos 16.000 barriles de petróleo y derivados al día en 2023 (unos 300 millones de dólares cuya forma de pago se desconoce).

En 2024, la colaboración subió hasta los 20.100 bpd, un 20% más (aunque los derivados bajaron un 18%), con un valor conjunto estimado en 600 millones de dólares, mientras que en 2025 las cantidades cayeron considerablemente. En los diez primeros meses del año, las exportaciones de la estatal Pemex a la Isla se situaron en 5.000 barriles por día (bpd), aunque en noviembre y diciembre hubo nuevas cargas.

Ahora que los envíos de petróleo de Venezuela están en el aire y México puede pasar a ser el principal proveedor de la Isla las cosas se tambalean. Tanto Donald Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, han dejado claro que el corte de suministro a Cuba es una consecuencia de la caída de Maduro que sirve a sus intereses –la defunción del régimen por colapso económico– y en México se teme que EE UU reaccione mal si el Gobierno insufla algo de energía a un Díaz-Canel acorralado.

Al margen de México y Venezuela, a Cuba solo le quedan dos proveedores menores: Rusia, que aportó el 15% de crudo en 2025, y Argelia, con el 6%, de acuerdo con un artículo de Financial Times.

Pero Rusia tiene sus propios problemas. Según revela en exclusiva The Wall Street Journal, el Kremlin ha enviado un submarino para escoltar el petrolero que EE UU comenzó a perseguir hace dos semanas frente a las costas de Venezuela. El que fuera Bella-1 ha cambiado no solo su bandera para ser milagrosamente ruso, como ya se sabía; también su nombre. Ahora navega con el nombre de Marinera y sigue intentando evadir el bloqueo de Washington contra los buques sancionados.

Según el diario, que cita como fuente a un funcionario estadounidense, Moscú ha enviado además otros medios navales para escoltar al petrolero. El barco, usado para el transporte de hidrocarburos de Rusia, Irán y Venezuela, está vacío y sigue sin lograr atracar en el país sudamericano para cargar. La Guardia Costera estadounidense comenzó la persecución el pasado 21 de diciembre, después de haber abordado el Skipper –y confiscado el crudo que transportaba, vendido a China a través de Cuba– y el Centuries, pero el Bella-1 se negó a detenerse y cambió su bandera para buscar la protección rusa que finalmente ha encontrado.

Rusia ha mostrado su preocupación por las incautaciones estadounidenses de petroleros que transportan su crudo sancionado y ha tomado la inusual decisión de permitir que los barcos se registren en Rusia sin inspección ni otras formalidades, según expertos consultados por el WSJ.

Moscú, según el artículo, ha solicitado a Washington que detenga la persecución de ese buque, de acuerdo con tres funcionarios estadounidenses, y el Ministerio de Asuntos Exteriores declaró desde Moscú que estaba siguiendo con preocupación la situación en torno al petrolero. No obstante, la Guardia Costera continúa persiguiéndolo por donde vaya, que ahora mismo está a unas 300 millas al sur de Islandia rumbo al mar del Norte.

Mientras tanto, Trump anunció este martes que ha llegado a un acuerdo con las “autoridades provisionales venezolanas” para el suministro de 30 a 50 millones de barriles de petróleo “de alta calidad” –valorados en 2.800 millones de dólares– que se venderán en el mercado estadounidense. El mandatario aseguró que se encargará personalmente de controlar el dinero de la venta “para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.

El Departamento de Energía, dirigido por el secretario Chris Wright, será quien ejecute el plan de extracción del crudo de forma inmediata, aunque no hay un plazo de entrega público. Wright tiene previsto reunirse este miércoles con ejecutivos de empresas energéticas en un evento del sector cerca de Miami, mientras que responsables de las mayores petroleras del mundo se podrían reunir con Trump en la Casa Blanca este viernes para hablar de inversiones en sector petrolero venezolano, según fuentes anónimas consultadas por medios estadounidenses.

Este martes, la agencia Bloomberg informó de que 11 barcos de Chevron se dirigirán en enero a Venezuela para recoger petróleo del país, dos más que el pasado diciembre.