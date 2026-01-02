Rusia pide a EE UU que deje marchar al petrolero que se dirigía a Venezuela, según el NYT

Una ofensiva de cinco meses: EE UU destruye más de 35 lanchas y provoca más de cien muertes

Miami/Rusia presentó una solicitud diplomática ante EE UU para que abandone la persecución de un petrolero sancionado que se dirigía a Venezuela hace diez días, según publica este jueves el diario The New York Times citando dos fuentes cercanas al asunto.

Moscú envió solicitudes formales el miércoles al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, según explicaron las citadas fuentes.

Desde el domingo 21 de diciembre el Bella 1, que navega ahora por aguas del Atlántico, ha sido el objetivo de la Guardia Costera estadounidense, que ese día trató de abordar, blandiendo una orden de incautación, el buque en el Caribe cuando éste se dirigía a cargar crudo en Venezuela.

El episodio se produjo pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que Washington incautaría buques que transporten crudo de Venezuela, a quien acusó de robar activos petrolíferos estadounidenses en el país caribeño.

EE UU cumplió en diciembre con estas amenazas e incautó dos petroleros en el Caribe, el Skipper y el Centuries.

Sin embargo, la tripulación del Bella 1 rechazó las órdenes estadounidenses y dio media vuelta, forzando a que la Guardia Costera tuviera que perseguir el buque.

El propio The New York Times ya informó esta semana que, durante la huida, los tripulantes del Bella 1, que aparentemente viajaba sin bandera, pintaron una enseña rusa en el casco y en los días siguientes contactaron a la Guardia Costera por radio para identificarse como un petrolero de nacionalidad rusa.

La intervención diplomática de Rusia puede complicar el intento de EE UU de incautar el petrolero, algo que se enmarca en la campaña de presión del Gobierno Trump sobre Venezuela.

A su vez, esta solicitud diplomática rusa puede añadir un nuevo obstáculo a las complejas negociaciones en las que media Trump para lograr un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.

Desde el verano, Washington mantiene un enorme despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde Colombia y Venezuela, mientras urge al mismo tiempo la salida del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles.

Al cierre del año, Estados Unidos afirmó haber destruido al menos 35 embarcaciones y causado más de cien muertes en el Caribe y el Pacífico de los últimos cinco meses, y confirmó el último día del año un ataque contra tres lanchas que, al igual que las demás, vinculó con el narcotráfico.

El Gobierno del presidente Donald Trump, que considera a los carteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas y frente a los cuales ha declarado un “conflicto armado directo”, justifica las operaciones militares letales de tropas estadounidenses en aguas internacionales.

En agosto ordenó el despliegue de buques militares en el Caribe, con Venezuela como principal foco, y luego extendió la ofensiva al océano Pacífico, involucrando a Colombia y rutas marítimas cercanas a sus costas.

Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia —ambos acusados por Trump de mantener vínculos con el narcotráfico— han denunciado estos ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. La ONU, por su parte, ha advertido que se trata de violaciones del derecho internacional y ha pedido a Estados Unidos que ponga fin a estas acciones.

La escalada coincide con un mayor control en el Congreso de Estados Unidos sobre la legalidad de estas operaciones, especialmente tras el ataque del pasado 2 de septiembre, cuando un bombardeo remató a dos sobrevivientes, un hecho que expertos han señalado como un posible crimen.

Cronología

2 de septiembre: Estados Unidos anuncia el primer ataque contra una embarcación en el Caribe y asegura que a bordo viajaban once integrantes del Tren de Aragua que habrían salido de Venezuela con droga rumbo a EE UU El Gobierno estadounidense difundió un video del ataque, pero no presentó pruebas del vínculo con el narcotráfico.

15 de septiembre: Un segundo ataque mata a tres venezolanos, según Trump, que afirmó que transportaban estupefacientes.

19 de septiembre: Trump informa de un tercer ataque contra una lancha, sin precisar el origen del trayecto. República Dominicana incautó posteriormente parte de la droga que supuestamente transportaba. Mueren tres personas. 3 de octubre: El secretario de Guerra de EE UU, Pete Hegseth, anuncia el cuarto ataque en el Caribe, con cuatro tripulantes muertos.

14 de octubre: EE UU informa de un quinto ataque cerca de las costas venezolanas, con seis víctimas mortales.

16 de octubre: Estados Unidos ataca un submarino artesanal. Dos de sus cuatro tripulantes mueren y dos sobreviven a la explosión. Los supervivientes, de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, son trasladados a sus países sin proceso judicial, pese a ser señalados como narcotraficantes.

19 de octubre: EE UU informa que dos días antes hundió una séptima lancha, que vinculó con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN). Mueren tres personas.

21 de octubre: Octavo ataque y el primero en aguas del Pacífico, cerca de Colombia. Dos personas mueren.

22 de octubre: Hegseth informa de un noveno ataque en el Pacífico, con tres muertos.

24 de octubre: Décimo ataque contra una lancha que, según Washington, era operada por el Tren de Aragua. Seis personas mueren en aguas internacionales del Caribe.

28 de octubre: El ataque más mortífero hasta entonces: catorce personas mueren tras el bombardeo de cuatro lanchas en el Pacífico. Un sobreviviente no fue localizado pese a una operación humanitaria de la Marina mexicana.

29 de octubre: Un nuevo ataque en el Pacífico mata a cuatro personas.

1 de noviembre: Hegseth anuncia otro "ataque letal" en el Caribe, con tres tripulantes muertos.

4 de noviembre: Estados Unidos hunde una lancha en el Pacífico Oriental y mata a dos personas.

6 de noviembre: Washington informa de un ataque contra una lancha en el Caribe, con tres muertos.

9 de noviembre: EE UU asegura que el día anterior hundió dos lanchas en el Pacífico en dos operaciones que dejaron seis muertos.

14 de noviembre: El secretario de Guerra presenta la operación militar Lanza del sur, que está relacionada con la lucha de EE UU contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

15 de noviembre: Estados Unidos destruye otra embarcación en el océano Pacífico, ataque en el que murieron tres hombres.

4 de diciembre: Las Fuerzas Armadas estadounidenses publican un vídeo de un nuevo ataque contra una lancha en el Pacífico Oriental, dejando cuatro muertos.

17 de diciembre: EE UU destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental y asesina a cuatro personas.

19 de diciembre: Estados Unidos anuncia otros dos ataques "cinéticos letales" contra lanchas en aguas internacionales del Pacífico Oriental, en los que mueren cinco personas —tres en una embarcación y dos en otra—.

22 de diciembre: EE UU destruyó una nueva lancha matando a una persona en el Pacífico Oriental, embarcación que fue calificada por el Comando Sur como "de bajo perfil".

29 de diciembre: El Comando Sur de Estados Unidos atacó otra lancha también en el Pacífico Oriental y los dos tripulantes fallecieron. Ese mismo día, Trump afirmó que la semana anterior EE UU destruyó una "gran instalación" en una "zona del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas", sin precisar el lugar del ataque.

Luego, The New York Times informó que la CIA llevó a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, lo que constituiría la primera operación estadounidense conocida dentro del país.

31 de diciembre: El Ejército de EE UU anunció que el día anterior destruyó otras tres lanchas que supuestamente transportaban droga en un ataque que dejó al menos tres muertos en "aguas internacionales", sin precisar si el bombardeo tuvo lugar en el Caribe sur o en el Pacífico oriental.

1 de enero: Estados Unidos da a conocer un nuevo ataque lanzado el 31 de diciembre contra dos lanchas también en aguas internacionales, sin dar más información, en el que murieron cinco personas.

Según Reuters, un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que ocho personas en estos últimos ataques abandonaron las embarcaciones y estaban siendo buscadas. La Guardia Costera confirmó a la agencia que había desplegado un avión C-130 para buscar supervivientes y que estaba trabajando con embarcaciones en la zona.