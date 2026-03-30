Sheinbaum evita pronunciarse sobre el envío de petróleo mexicano a Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , este lunes, durante una rueda de prensa matutina en Palacio Nacional de la Ciudad de México.

EE UU advierte de que permitió la llegada del tanquero ruso por “razones humanitarias” y analizará “caso por caso” si autoriza la llegada de otros buques

México/Preguntada hasta tres veces por las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien, al dar el visto bueno a la llegada a Cuba este lunes del tanquero ruso Anatoly Kolodkin, también dijo que EE UU ya no tendría problemas con que otros países pudieran enviar petróleo a la Isla, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, eludió pronunciarse. “Si quieren un día lo dedicamos a explicar este tema”, dijo este lunes en su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria volvió a repetir que el Gobierno mexicano está ayudando al pueblo cubano con ayuda humanitaria y a la vez sostiene acuerdos comerciales con su contraparte en La Habana. “Lo que siempre hemos dicho es que México tiene todo el derecho de enviar combustible, ya sea por razones humanitarias o comerciales, pero que no queremos afectar a México”, explicó. A la vez, se refirió a las “tarifas, bueno, aranceles” con los que Trump amenazó a las naciones que enviaran petróleo a la Isla. “En ese contexto”, resumió, “es que tomaremos la decisión y siempre se informará si se envía petróleo o no a Cuba”.

¿En qué fecha estimada?, reiteraban los periodistas. “Ya lo informaríamos”, eludía la presidenta que, en cambio, fue muy prolija para hablar de su aportación “personal” de 20.000 pesos mexicanos (1.100 dólares) a la iniciativa impulsada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, para enviar ayuda a Cuba.

“Es mi decisión personal, de Claudia Sheinbaum Pardo, de donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones para poder llevar ayuda a Cuba”

“Es mi decisión personal, de Claudia Sheinbaum Pardo, de donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones para poder llevar ayuda a Cuba”, dijo, refiriéndose a la cuenta de Banorte de la asociación civil Humanidad con América Latina. La organización fue creada por el pintor Carlos Pellicer y la escritora Laura Esquivel, y fue apoyada en una carta publicada en La Jornada por artistas y activistas procastristas, pero recibió un impulso decisivo al ser anunciada por López Obrador, que rompió su “retiro” para pedir donaciones.

Sheinbaum prosiguió: “Como presidenta del pueblo de México, siempre voy a buscar, primero que nada, proteger a nuestro pueblo y a nuestra nación”, pero al mismo tiempo “ayudar a los pueblos del mundo en la medida que podamos apoyar”.

En cuanto a los elogios que le prodigó su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, en una entrevista al diario La Jornada, la mandataria remachó que “México ha tenido una relación de amistad con Cuba desde siempre”, incluso “antes de la Revolución”. “Imagínense que de los pocos países que hablaron y dieron solidaridad a México con la expropiación petrolera fue Cuba, estamos hablando del año 1938”, puso como ejemplo. “[Enrique] Peña Nieto de las primeras cosas que hizo cuando entró fue condonarle la deuda al Gobierno de Cuba, y estamos hablando de partidos distintos”, añadió, aludiendo a la condonación del 70% de la deuda de La Habana con Pemex que perdonó en 2013 la Administración de ese presidente.

Como algo “muy importante”, Sheinbaum mencionó que “hay empresas privadas en Cuba”, como “hoteles u otras”, que “requieren los combustibles”, y que “están buscando a privados que les quieran llevar los combustibles, no necesariamente de Gobierno a Gobierno”. Y continuó, sin aclarar si esta es la forma que han encontrado para enviar petróleo ni de qué empresas se trata, por una y otra parte: “Hay privados que se han acercado a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex y llevar ellos a los privados de Cuba”.

“No ha habido ningún cambio firme en nuestra política de sanciones”, afirmó Leavitt en una rueda de prensa

En Washington, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este lunes que si EE UU permitió la llegada a Cuba del petrolero ruso Anatoly Kolodkin ha sido por “razones humanitarias”, y que analizará “caso por caso” si autoriza la llegada de otros buques.

“No ha habido ningún cambio firme en nuestra política de sanciones”, afirmó Leavitt en una rueda de prensa. “Se seguirá tomando caso por caso, ya sea por razones humanitarias o de otro tipo”.

El Anatoly Kolodkin, con unos 730.000 barriles de crudo, equivalente a 100.000 toneladas, navega este lunes frente a las costas de Villa Clara y se prevé que atraque en el puerto de Matanzas a primera hora de la mañana de este martes. La portavoz del presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que el permiso para el barco fue presentado por Moscú como envío “humanitario”.

“Tal como ha dicho el presidente, permitimos que este barco llegara a Cuba con el fin de satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo cubano”, insistió Leavitt. Sobre si la Casa Blanca está de acuerdo con las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheimbaun, en las que aseguró que su país está explorando reanudar algunos envíos a Cuba, Leavitt repitió que las decisiones se tomarán “caso por caso”.

“Seguimos reservándonos el derecho, siempre que sea legalmente aplicable, de interceptar aquellos cargamentos que se dirijan a Cuba y que contravengan la política de sanciones de Estados Unidos”, declaró. “Pero, por supuesto, el presidente y la Administración también se reservan el derecho de eximir de dichas incautaciones caso por caso”.