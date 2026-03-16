Claudia Sheinbaum aportará de manera “personal” a la cuenta difundida por López Obrador para Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, muestra, este lunes en su conferencia, el manifiesto publicado por 'La Jornada' el pasado 10 de marzo.

La presidenta de México apoya la iniciativa de la asociación Humanidad con América Latina, creada la semana por simpatizantes del castrismo

México/La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que hará una aportación “personal” en la cuenta difundida este sábado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, para ayudar a Cuba. ¿De cuánto sería?, fue preguntada este lunes en su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional. “Voy a ver, mañana les informo”, respondió la mandataria.

Sheinbaum fue cuestionada por dos de los reporteros presentes acerca de la reaparición de López Obrador, quien, vía X, invitó a “que cada quien aporte lo que pueda” en la “cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano”.

En su tuit, el ex presidente decía: “Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”. Y citaba a Lázaro Cárdenas –presidente de México entre 1934 y 1940), a propósito de la invasión de playa Girón: “No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”.

“A ver, esos que andan pidiendo dinero en nombre de la libertad del pueblo cubano: explíquenle a la valiente Yoani Sánchez por qué no puede salir de su casa”

Ese mismo sábado la Isla había amanecido con la noticia de nuevas protestas multitudinarias, y de inmediato surgieron voces críticas hacia López Obrador. Entre ellas, la de otro ex presidente, Felipe Calderón, que, acompañando el tuit de la directora de 14ymedio, a la que un agente de la Seguridad del Estado le impidió salir de su edificio este domingo, escribía: “A ver, esos que andan pidiendo dinero en nombre de la libertad del pueblo cubano: explíquenle a la valiente Yoani Sánchez por qué no puede salir de su casa”.

Era la tercera vez que López Obrador salía de su “retiro” para realizar alguna expresión pública en sus redes sociales. La primera fue, el 30 de noviembre, para promocionar su último libro, Grandeza, y la segunda, el pasado 3 de enero, para arremeter contra la intervención de Estados Unidos en Caracas, en una operación que se saldó con la detención de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, y en la que murieron al menos 32 militares cubanos. Es decir, para defender a otra dictadura.

En aquella ocasión, se expresaba con el vocabulario populachero al que siempre ha sido afín y se dirigía en segunda persona al presidente estadounidense, Donald Trump: “Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana”.

La publicación de López Obrador despertó la atención también sobre esa asociación civil, que fue autorizada por la Secretaría de Hacienda mexicana apenas el pasado 9 de marzo. Esta misma mañana, preguntaron a Claudia Sheinbaum si era cierto que Humanidad con América Latina había completado “muy rápidamente” el proceso de constitución.

Se trata de una “iniciativa de ciudadanos que hicieron esa solicitud y abrieron una cuenta” y tiene la firma de “muchas personalidades y muchas personas”

“Sí”, confirmó la presidenta. “Como se hace normalmente con las asociaciones civiles, ellos solicitaron ser donatarios y se les otorgó por parte de la Secretaría de Hacienda”. E insistió en que se trata de una “iniciativa de ciudadanos que hicieron esa solicitud y abrieron una cuenta” y tiene la firma de “muchas personalidades y muchas personas”.

Al respecto, citó y mostró en la conferencia el “desplegado” publicado en el periódico La Jornada el pasado 10 de marzo –al día siguiente de constituirse la asociación–, en el que se da a conocer el número de cuenta de Humanidad con América Latina y se llama a hacer donaciones “con el fin de acopiar la aportación económica de quienes deseen cooperar para adquirir alimentos, medicinas, plantas eléctricas y otros productos indispensables para la resistencia de nuestros hermanos y hermanas”.

El comunicado, encabezado como “responsables” por la escritora Laura Esquivel y el pintor Carlos Pellicer López, no tuvo mucha repercusión, salvo para algunos medios estatales de la Isla, que enseguida se hicieron eco de la iniciativa. Sin embargo, era llamativa la lista de firmantes, todos ellos simpatizantes de López Obrador y de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional, el partido en el poder, que él mismo fundó). Por ejemplo, la escritora Elena Poniatowska, el escritor Fabrizio Mejía Madrid, la novelista colombiana Laura Restrepo, Jesusa Rodríguez –ex senadora, además de directora de teatro– o el biógrafo “a dos voces” de Fidel Castro, el español Ignacio Ramonet.

Según acredita el medio 'LatinUs', la asociación civil se encuentra registrada a nombre de Carlos Pellicer López

Según acredita el medio LatinUs, la asociación civil se encuentra registrada a nombre de Carlos Pellicer, de quien recuerdan que es sobrino del poeta tabasqueño del mismo nombre, conocido maestro y mentor político de López Obrador.

A Claudia Sheinbaum se le preguntó esta mañana también qué opinaba del “régimen cubano”, pues “todos los organismos se han pronunciado sobre que hay violaciones de los derechos humanos en ese país”. Ella respondió, como si los cubanos pudieran elegir libremente a sus representantes: “Le corresponde al pueblo de Cuba, así como nosotros respetamos al presidente Trump porque le corresponde al pueblo de Estados Unidos. A veces decimos cosas en las que no estamos de acuerdo que corresponden a la relación bilateral, pero lo respetamos. Porque lo eligió su pueblo. Igual que no estamos de acuerdo con el presidente de Argentina, pero lo eligió su pueblo”.

Refiriéndose en todo momento al embargo de EE UU sobre la Isla y al reciente bloqueo petrolero, añadió: “Le corresponde a los cubanos definir su gobierno, y habrá cosas en las que estemos de acuerdo, habrá cosas en las que no, pero no tiene por qué sufrir su pueblo, nunca”.