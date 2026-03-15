México envía el último cargamento de los casi tres millones de libros financiados a Cuba

México ha financiado la elaboración de más de 22 millones de libros de texto para Cuba.

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador reaparece para pedir que depositen “lo que puedan” en una cuenta bancaria para ayudar a la Isla

La Habana/México entregó en enero pasado los últimos 2.992.84 de los 7.105.878 libros prometidos y financiados por el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Según la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el cargamento que se envió el pasado 7 de enero tenía un valor de 3.800.000 dólares, con un precio unitario por cada volumen de 1,3 dólares.

MCCI denunció la opacidad de la actual Administración al querer ocultar que los libros serían para Cuba. El contrato establece “la adquisición de 7.105.878 ejemplares de 144 materiales educativos del perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación”, pero nunca se menciona como destino final a La Habana.

Las arcas del Estado fueron desangradas con 10.104.587 de dólares, que se suman a los 22.000.000 de dólares que gastó la Administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) por 15 millones de ejemplares.

El material salió del puerto de Veracruz y, según constató MCCI con datos reportados por las propias autoridades ante aduanas, tuvo como destino en La Habana a Editorial Pueblo y Educación, que antes imprimía los libros cubanos.

El material salió del puerto de Veracruz y, según constató MCCI tuvo como destino en La Habana a Editorial Pueblo y Educación

La investigación exhibe acuerdos y 13 envíos entre 2023 y 2025 para abastecer de libros a Cuba a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), un organismo público descentralizado, coordinado por la Secretaría de Educación Pública, que comanda el morenista Mario Delgado, cuyo objetivo es la impresión, adquisición y distribución de material gratuito para el sistema educativo nacional mexicano. En el proceso, también interviene la Impresora y Encuadernadora Progreso (Iepsa), que se encarga de maquilar los títulos.

Los Gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T) han desembolsado más de 576,8 millones de pesos (casi 33 millones de dólares) en la impresión de cerca de 22 millones de libros de texto para la Isla, denunció MCCI, que subraya que esta cantidad es “sin contar los gastos de envío vía marítima hacia la Isla”.

Los apoyos de México al régimen se han extendido al suministro de petróleo, contratación de médicos y maestros, pago de becas a estudiantes en la Isla y el financiamiento de proyectos de la estatal cubana Neuronic.

Neuronic, que además es la empresa del régimen encargada de gestionar los fondos y salarios que paga México a La Habana, fue beneficiada en 2023 por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con 29.938 dólares para proyectos de investigación, principalmente sobre el Alzheimer, y contratos con la mexicana Birmex por 5.880.398 de dólares.

El propio López Obrador es portada este domingo en el oficialista Cubadebate, al haber aparcado su retiro público para pedir ayuda para la Isla.

“Me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, escribió el ex presidente, al tiempo que expuso que “a quien se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general (Lázaro) Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: ‘No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra’”.

El hombre que ha promovido el envío de millones de dólares al régimen a través de acuerdos, ahora hizo un llamado a depositar en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina lo que pueda.

El propio López Obrador es portada este domingo en el oficialista Cubadebate, al haber aparcado su retiro público para pedir ayuda para la Isla.

La cuenta, precisó, fue abierta por ciudadanos, escritores y periodistas “para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”. La iniciativa fue promovida por la escritora Laura Esquivel y el pintor Carlos Pellicer –sobrino del poeta del mismo nombre– y otros, entre los que se encuentra Elena Poniatowska.

Los firmantes manifestaron su rechazo al Gobierno estadounidense de Donald Trump y la amenaza de imponer aranceles contra quienes suministren a Cuba, lo que consideran una medida ilegal, inhumana e injustificada. La “última escalada pone en riesgo el acceso a bienes y servicios esenciales para los habitantes de la Isla, lastimando su derecho a una vida digna y saludable”. Además de coartar la libertad de otros países para decidir sobre sus relaciones comerciales de cooperación e intercambio con esa nación.

El respeto y la soberanía de los países –que reside originalmente y siempre en los pueblos– debe continuar siendo la piedra angular de la convivencia entre naciones y de las aspiraciones a lograr un mundo más justo y en paz, se subrayó en la misiva.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel no tardó en manifestar su agradecimiento a López Obrador, al que llamó hermano. En el mensaje en sus redes sociales indicó que no se cansaría en “agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano” y confirmó el “decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad” entre Cuba y México.

En tanto el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, agradeció el gesto de López Obrador y aprovechó para manifestar la “admiración” del pueblo cubano, que “se siente acompañado por los hermanos y hermanas mexicanos que han confirmado que son dignos y justos frente al crimen que EE UU comete contra la Isla”.