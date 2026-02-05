Suben a 33 millones de dólares los gastos de México para imprimir libros de texto para Cuba

El valor unitario de cada libro que imprimió México para Cuba es de 1,256 y 1,257 dólares.

Esos manuales, redactados en La Habana, "tienen una fuerte carga de adoctrinamiento contra Estados Unidos”

Ciudad de México/El Gobierno de México sigue desangrando las arcas del Estado con la impresión de libros de texto para Cuba cuyo contenido es enviado desde La Habana. A los 22 millones de dólares que gastó la Administración de Andrés Manuel López Obrador por 15 millones de ejemplares, se suman 189.359.970 de pesos (10.104.587 de dólares) por otros 7.105.878 ejemplares, ahora en la gestión de Claudia Sheinbaum.

Se trata de un contrato firmado en agosto pasado entre la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) y la Impresora y Encuadernadora Progreso (Iepsa), pero la información fue dada a conocer este miércoles por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La Conaliteg es un organismo público descentralizado, coordinado por la Secretaría de Educación Pública, que comanda el morenista Mario Delgado, cuyo objetivo es la impresión, adquisición y distribución de libros de texto gratuitos para el sistema educativo nacional mexicano.

De acuerdo con la investigación de MCCI, “el valor unitario de cada libro similar es de entre 1,256 y 1,257 dólares”. México habría enviado ya “cerca del 58% del total de libros” y, al igual que cuándo, la entrega fue realizada vía marítima a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza Juan Ramón de la Fuente. El cargamento fue a parar a la editorial estatal cubana Pueblo y Educación.

Entre 2023 y 2025, los Gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T) han desembolsado más de 576,8 millones de pesos (casi 33 millones de dólares) en la impresión de cerca de 22 millones de libros de texto para la Isla, denunció MCCI, que subraya que esta cantidad es “sin contar los gastos de envío vía marítima hacia la Isla”, pues “a la fecha se han enviado 19.000.000 y faltan 3.000.000 por mandarse”.

En noviembre pasado se entregaron a la Isla los primeros dos cargamentos con más de 4.000.000 de libros.

Tabla de envíos de libros de texto de México a Cuba. / Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Los tres contratos de la Conaliteg con la empresa Iepsa, uno de ellos fechado en agosto de 2023, para la impresión de 5.200.000 libros, uno más en julio de 2024 para 9.600.000 y otro en agosto de 2025 para 7.105.878, representan el 74% del presupuesto –de 781.5 millones de pesos– de México para el Programa Nacional de Inglés de la Secretaría de Educación Pública en 2026.

Los textos forman parte de 44 materiales educativos del Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, como se le conoce al plan de actualización del sistema educativo cubano. “Grupos académicos de cubanos en el exilio aseguran que los libros impresos por México tienen una fuerte carga de adoctrinamiento contra Estados Unidos”, señalaron a MCCI.

El desembolso de México en favor de Cuba a través de libros se suma a los envíos de petróleo, que desde 2023 suma un valor de unos 1.400 millones de dólares, cuya forma de pago sigue siendo un secreto de Estado.

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, afirmó este miércoles que el año pasado las ventas a la Isla fueron de “menos del 1% de la producción de crudo, y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos, es de 0,1% de las ventas, o sea es muy, muy poquito”.

El pasado año, el monto total ascendió –entre crudo y petrolíferos– a 496 millones de dólares, explicó el directivo, quien insistió en que esa información es pública y se entrega a la Comisión de Bolsa y Valores de EE UU.

Parte del contenido de los libros de texto que imprime México para Cuba. / Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Además del contrato de 3.101 médicos cubanos, por lo que el Gobierno de México paga a Neuronic Mexicana, que depende de Neuronic S.A Cuba, sueldos de 50.000 pesos (2.732 dólares mensuales). Mientras que aquellos a los que son enviados a zonas de difícil acceso y lejanas, se les otorga un bono de 10.000 pesos (545 dólares), lo cual supone un total de 3.277 dólares. Además, de 12.367.237 de dólares que tuvo que pagar la Administración mexicana para cubrir la comida, el hospedaje y el transporte.

De esas sumas de dinero, el especialista cubano desplegado en México sólo recibe "un estipendio para sus necesidades", confirmó en 2023 el geriatra cubano Juan Andrés Echemendía, quien subrayó: "Nosotros aquí no recibimos sueldo".

“El sueldo de nosotros está en nuestro país, en Cuba", insistió este especialista, quien en ese momento todavía no tenía "la seguridad" de cuánto sería el estipendio que recibiría.