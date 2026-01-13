México desembolsó en un año más de 112 millones de dólares para hospedaje, comida y transporte de médicos cubanos

A los gastos de estadía en 2025, se suman los salarios de hasta 3.277 dólares que se pagan a Cuba por cada especialista

Ciudad de México/El Gobierno de México desembolsó 2.004 millones de pesos mexicanos (112.367.237 de dólares) para cubrir la comida, el hospedaje y el transporte de 3.101 médicos cubanos durante 2025. De acuerdo con un reportaje publicado este lunes por el diario Eme Equis, mantener a cada especialista de la Isla tiene un costo anual de 36.235 dólares.

La cifra se incrementa si además se le suman los salarios. Desde julio del año pasado, una fuente de Salud confirmó a 14ymedio que los especialistas tienen sueldos de 50.000 pesos (2.732 dólares mensuales). A aquellos que son enviados a zonas de difícil acceso y lejanas, se les otorga un bono de 10.000 pesos (545 dólares), lo cual supone un total de 3.277 dólares. Este dinero es controlado por Neuronic Mexicana, que depende de Neuronic S.A Cuba. Esta empresa es, desde 2018, la representante de los productos y servicios de la industria biotecnológica y farmacéutica de la Isla y está bajo la presidencia de la cubana Tania Guerra.

Millones de pesos salen de las arcas del Estado mexicano para Cuba y para empresas mexicanas. Sin embargo, según denunció el diario El Universal, se “carece de mecanismos” para evaluar el desempeño de los galenos. La Secretaría de Salud se declaró “incompetente” en agosto pasado en lo referente a los especialistas de la Isla contratados por México, y delegó la responsabilidad en el IMSS-Bienestar, al asegurar que “administra y opera el plan denominado Médicos Especialistas Cubanos”.

Sobre la alimentación a los especialistas, una fuente conocedora confirmó a este diario que la “empresa consentida” de los gobiernos morenistas es Pigudi Gastronómico. “La compañía ha sido beneficiada como proveedor de servicios de comedor gourmet desde Enrique Peña Nieto [presidente de México entre 2012 y 2018] y se consolidó con Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

La entidad es la proveedora de servicios de alimentación para médicos cubanos en los estados de Baja California, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí y Tlaxcala. Se le pagó un total de 1.235.403.248 pesos (69.219.029 de dólares). A cambio, garantiza que la dieta incluya pan y cereales integrales, además de lácteos bajos en grasa y frutas y también verduras, proteínas, grasas saludables, vegetales y carbohidratos.

En el estado de Chiapas, donde se encuentran 179 médicos cubanos, según el contrato LA-IB-CSG-0043-2025, los gastos en comida representaron casi 300 millones de pesos (16.798.911 de dólares).

A 14ymedio llegó información de los funcionarios de Salud de que en Tabasco se destinaron 13.662.169 pesos mexicanos (unos 680.000 dólares) a través de la Comercializadora de la Península del Mayab S.A. de C.V. En Veracruz se pagó una cantidad similar, 13.002.685 de pesos, a Diego Valay Bernal; mientras que en Sonora, el Estado de México, Zacatecas, San Luis Potosí y Morelos se desembolsaron 74.572.438 de pesos a la Distribuidora Potosina Biofar y, en una segunda partida, para Zacatecas 9.784.097 pesos a otro proveedor de nombre Eduardo Escamilla Jaime, que en el año 2000 fue favorecido con varias licitaciones por la presidencia municipal de Fresnillo.