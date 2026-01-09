Cuatro migrantes cubanos mueren por intoxicación de gas en México

Elementos de la Policía Estatal en el domicilio donde murieron cuatro cubanos en el Estado de México.

Los profesionales buscaban ir a EE UU, pero quedaron varados en el país cuando Donald Trump asumió la presidencia

Ciudad de México/“Intoxicación por una fuga de gas LP”, es la causa inicial que las autoridades del Estado de México manejan sobre la muerte de los médicos cubanos Illieth Ramírez Saldiñas, de 36 años y David Martínez Guerrero, de 34 años, otro individuo identificado como Osmani y el menor Abraham, de 8 años. Los migrantes quedaron varados en México tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, contó a 14ymedio Raudel León Martínez, conocido de las víctimas.

Según informó León Martínez, la esposa e hijos de Martínez se encuentran en Yara, provincia de Granma. El galeno había salido de la Isla para llegar a EE UU. "Lamentablemente, como todos los que estamos aquí, nos agarró el cese y ya nos tocó hacer la documentación y estábamos en ese proceso”, declaró.

El hombre pidió el apoyo de la comunidad cubana para poder repatriar los cuerpos “íntegros y no en crematorio”, y culpó al Gobierno cubano de “pisotearlos” y orillarlos a emigrar. “Estos son los resultados de ese régimen, que algunos mueran en cepa y otros cruzando, tratando de alcanzar el sueño americano. Indirectamente tiene la culpa ese Gobierno de que profesionales tengan que escapar del país, que niños tengan que abandonar la Isla. Eso está muy mal”. Y subrayó: “Del Gobierno de mi país nada, de ellos no queremos absolutamente nada”.

El médico David Martínez Guerrero era originario de Granma. / Facebook/Echu Alai Borde

Ramírez y Martínez se establecieron en el municipio de Texcoco, donde rentaron un departamento en la calle cerrada del Recreo número 60, en la localidad de San Diego. Los especialistas ofrecían sus servicios en farmacias de la comunidad, donde las consultas tienen un costo máximo de 60 pesos (poco más de tres dólares).

Farmacias Novelo, donde los sanitarios cubanos colaboraban, expresó sus condolencias en redes sociales, en un mensaje en el que destacaba su profesionalismo.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense para realizar la autopsia. Conocidos de los cubanos han solicitado información para saber los costos de un traslado a la Isla.

El proceso de repatriación debe contar con la autorización de la Embajada de Cuba en México, además de un costo, que en este caso depende de funerarias privadas.

La sede diplomática no ha solicitado informes sobre los cubanos. En tanto, la Fiscalía descartó que estos médicos sean parte de la brigada contratada por el Gobierno de México a la Isla. “La investigación definirá si contaban con permiso para poder ejercer la profesión”, dijo un funcionario de la Fiscalía, que advirtió de que no descartan una sanción.