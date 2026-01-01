EE UU detiene para su deportación a 24 migrantes, incluyendo cubanos

El grupo de 24 migrantes detenidos en una casa en la ciudad de Mission se alistaba para ser traslalado en vehículos.

Pese al cierre de la frontera, entre septiembre y noviembre ingresaron de manera ilegal 577 personas procedentes de la Isla

La Habana/Pocas horas antes de finalizar el año 2025, el jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector Valle del Río Grande, Jared Ashby, informó de la detención de 24 migrantes de Cuba, Colombia, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México y China. Según el reporte oficial, “las personas permanecían ocultas en una casa ubicada en la ciudad de Mission (Texas) y a la espera de ser trasladadas en vehículos”.

La oficina subrayó que frustraron “una importante operación de contrabando de personas” y que los traficantes detenidos, sin informar cuántos, “serán enjuiciados”. Los migrantes fueron puestos bajo custodia y, de acuerdo con los protocolos, serán expulsados.

Las autoridades recordaron que “si un individuo ingresa ilegalmente a Estados Unidos, por definición es un criminal, por lo tanto, está sujeto a la deportación”. Además, no podrán regresar al país en los siguientes cinco años.

De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP), pese al cierre de la frontera y la nueva política del Gobierno de Donald Trump, entre septiembre y noviembre pasados, ingresaron de manera irregular por la frontera con México 577 cubanos. La reducción es abismal si se comparan los 164 ingresos ilegales registrados tan sólo en noviembre con los 8.348 de 2024 y aún más con los 20.072 de 2023.

El último domingo de 2025, el diario The Washington Post informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportaba en promedio 2.600 detenciones por semana. El director en funciones del ICE, Todd Lyons, afirmó que el objetivo de la administración Trump es convertirse en el “Amazon” de las deportaciones: “Como Prime, pero con seres humanos”.

Esta política ha llevado a excesos que han sido denunciados. El hacinamiento y la negligencia provocaron un aumento de las muertes de detenidos. Al menos 30 inmigrantes fallecieron bajo la custodia del ICE este año, varios de ellos en circunstancias muy sospechosas. Una cifra récord que no se había alcanzado desde que se registraron 32 fallecimientos de este tipo en 2004.

“El personal del ICE nos dijo que no tienen ninguna obligación legal para proporcionarles ninguna asistencia, porque no es centro de detención, sino de procesamiento de personas sin documentos”, aseguró la congresista demócrata Lauren Underwood, que visitó en diciembre pasado el centro de Broadview en Chicago.

Más de 75.000 migrantes sin antecedentes penales, incluyendo cubanos, fueron detenidos por el ICE en los primeros nueve meses del Gobierno de Donald Trump. La cifra fue publicada por NBC News y refuta la versión oficial de detener y deportar a “asesinos, violadores y pandilleros”.

Entre los cubanos sin antecedentes criminales está el enfermero Iván García Pérez, que cuenta con formulario I-220A [conocido como libertad bajo palabra]. El ICE lo detuvo el pasado 7 de noviembre por su estatus y lo trasladó al centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, en Florida, donde ha sido presionado para aceptar la autodeportación. Su caso sigue sin resolverse.