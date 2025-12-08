Cubanos con I-220A figuran entre los 75.000 migrantes sin antecedentes penales detenidos este año

Los datos publicados por NBC News desmienten la versión oficial de que solo se deporta a “asesinos, violadores y pandilleros”

La Habana/Más de 75.000 migrantes sin antecedentes penales, varios cubanos entre ellos, han sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los primeros nueve meses del Gobierno de Donald Trump. La cifra publicada este domingo por NBC News refuta la versión oficial de detener y deportar a “asesinos, violadores y pandilleros”.

Entre los cubanos sin antecedentes criminales está el enfermero cubano Iván García Pérez, que cuenta con formulario I-220A [conocido como libertad bajo palabra]. El ICE lo detuvo el pasado 7 de noviembre por su estatus y lo trasladó al centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, donde ha sido presionado para aceptar la autodeportación. Su caso sigue sin resolverse.

Otro caso es el de Giovanys Vidiaux Revé. Su esposa, Marielys Gómez, denunció su arresto el pasado 4 de noviembre tras su cita programada en Houston, Texas. El ICE lo detuvo pese a “cumplir con todas sus obligaciones migratorias y legales” y “no tener antecedentes ni de una multa de tránsito”, subrayó la mujer.

En noviembre pasado, en Miami, el abogado de inmigración Willy Allen, advirtió en entrevista con América TeVé de que los cubanos bajo estatus I-220A enfrentan un riesgo creciente de detención y deportación. “Se están reportando deportaciones bajo esta categoría. Hay un peligro enorme. Eventualmente, el I-220A podría ser reconocido como parole, pero podría haber víctimas en el camino”, afirmó.

Migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza de EE UU. / @CBP

El analista Ariel Ruiz Soto, del Migration Policy Institute, dijo que la política migratoria de Trump exhibe un escenario de mayor vulnerabilidad para quienes viven bajo supervisión migratoria, medidas alternativas a la detención o procesos pendientes.

Las cifras publicadas por NBC News son resultado del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley y no incluyen los operativos ejecutados por la Patrulla Fronteriza, que desde ciudades como Chicago, Los Ángeles, Charlotte y Nueva Orleans ha intensificado sus acciones de localización y detención de migrantes en el interior del país.

“La Patrulla Fronteriza es la caja negra de la que no sabemos nada”, advirtió Ruiz Soto. “No sabemos cuántos arrestos realizan, cuántos terminan en deportaciones ni bajo qué condiciones”. El especialista recordó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el ICE operan bajo el Departamento de Seguridad Nacional pero con misiones distintas: “la falta de transparencia en los informes de CBP deja un vacío crítico”.

A mediados de mayo, el entonces subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, amenazó con despedir a altos mandos del ICE si no alcanzaban un mínimo de 3.000 arrestos diarios. Sin embargo, los datos reales, precisó NBC News, reflejan un promedio de 824 arrestos por día, cifra considerable pero aún muy lejos de la meta impuesta. Aun así, representa más del doble del promedio durante la administración de Joe Biden en 2024, cuando se registraron 312 detenciones al día.

El 90% de los arrestados eran hombres, la mayoría de origen mexicano (85.000), seguidos por guatemaltecos (31.000) y hondureños (24.000). Más del 60% tenía entre 25 y 45 años, una generación clave para la fuerza laboral.

George Carrillo, director ejecutivo del Consejo Hispano de Construcción, alertó que estas detenciones ya afectan directamente a industrias que dependen de trabajadores migrantes. “Incluso los republicanos más conservadores ya lo están notando. Esto está afectando a sus negocios”, dijo.

Aunque los datos no detallan cuántos arrestados fueron deportados, sí indican que 22.959 casos figuran como “salidas voluntarias”. Además, el ICE mantiene actualmente a 65.000 personas detenidas en centros en todo el país.