Un grupo de cubanos que viven en San José de Carrasco Norte, en Ciudad de la Costa, en Uruguay.

Con la regularización de 2.724 migrantes de la Isla el año pasado, se constituyen como la tercera comunidad, sólo superados por Venezuela y Argentina

La Habana/La cubana Dayana, originaria del municipio de Boyeros, en La Habana, compartió en sus redes sociales que recién le había llegado un correo en que le confirman la residencia. “Soy residente de este gran país”, señaló la mujer que tras una travesía, se estableció en la ciudad de Maldonado, en Uruguay, junto con su hija y esposo.

El diario local La Red 21 informó que el año pasado se otorgaron 16.870 residencias, “un récord histórico”, precisó el medio, ya que “la cifra representa un aumento del 74% con respecto a 2023, año en el que se otorgaron 9.689 autorizaciones”.

“El patrón observado indica una consolidación posterior a la pandemia, asociada a factores de estabilidad institucional y seguridad jurídica”, agregó la publicación. Además, “el consumo interno recibe un impulso derivado de la incorporación de más de 16.000 nuevos residentes con capacidad adquisitiva. Sectores como el automotriz, los electrodomésticos, la educación privada y los servicios de salud han reportado una actividad vinculada a este grupo”.

Uruguay concedió la residencia a 6.608 cubanos entre 2022 y 2024. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, el año pasado regularizaron su situación 2.724 personas de la Isla, 1.144 más que en 2023.

La información contenida en el Anuario Estadístico Nacional 2025 confirma que desde el cierre de la frontera de Estados Unidos y el endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump, Uruguay se ha convertido en un país alterno para los cubanos.

El diario local 'La Red 21' informó que el año pasado se otorgaron 16.870 residencias, “un récord histórico”, precisó el medio

En Uruguay se han multiplicado por siete desde 2018 los niños cubanos matriculados en las escuelas públicas. Con 1.541, son la nacionalidad más numerosa después de los venezolanos (1.776), según el informe de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), de un total de 6.492 alumnos que nacieron en el extranjero.

La Anep resalta al respecto que Uruguay “cuenta con un marco normativo que ampara el derecho a la migración y la protección de los derechos de la población migrante, en particular, el acceso y la integración al sistema educativo”.

Además, Uruguay se ha convertido en un imán para que miles de cubanos busquen la nacionalidad. Desde abril pasado, el Ministerio del Interior de aquel país modificó en el pasaporte el título “Nacionalidad” al pasar a “Nacionalidad/Ciudadanía” y establecer el código “URY” tanto para ciudadanos naturales como para extranjeros nacionalizados, lo que les permite viajar a más de 150 países sin visa, entre ellos España.

En los últimos años, miles de cubanos han entrado a Uruguay solicitando refugio político, según medios locales como El País. Del total de inmigrantes que llegaron, entre 2012 y 2023, a territorio uruguayo, 12.400 (20%) era de la Isla, lo que los posicionó como la nacionalidad después de Venezuela y Argentina.