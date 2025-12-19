EE UU deporta a delincuentes a México y “les borra los antecedentes antes de cruzarlos”

Oliver acudió este vienres a las oficinas de Migración, en Cancún, para entregar los papeles que le requirieron para solicitar refugio.

Lo cuenta el cubano Oliver, que fue abandonado en Chiapas sin documentos ni dinero junto con otros 37 migrantes expulsados

Ciudad de México/El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) está deportando a delincuentes a México y “les borra los antecedentes antes de cruzarlos”, denuncia Oliver, uno de los miles de migrantes con formulario I-220A expulsados y abandonados “sin documentos ni dinero” en el país y cuyo futuro ha quedado en el limbo.

El hombre fue abandonado junto con otros 37 cubanos la madrugada del pasado 29 de noviembre en las inmediaciones de una gasolinera en Palenque, en el estado fronterizo de Chiapas. “No firmé nada”, asegura a 14ymedio, “debían mandarme para Cuba, no soltarme aquí, este no es mi país”.

Oliver sabe de la inseguridad en México, “hay violencia y los migrantes somos un tiro al blanco”. El cubano pasó dos días durmiendo en la calle, deambulando y sin comer porque el resto de los deportados se separó. “Aquí, la amistad es nada. Sálvese quien pueda”.

El Instituto Nacional de Migración (INM) no cuenta con cifras oficiales del número de cubanos que han llegado expulsados por el Gobierno de Donald Trump. La presidenta mexicana Claudia Sheimbaum dijo en julio pasado que habían recibido hasta ese momento a 6.525 personas de otros países, pero no especificó si provenían de la frontera o del interior de EE UU.

Oliver comenta a este diario que el traslado de casi 4.000 kilómetros del Centro de Procesamiento Krome, al oeste de Miami, a Palenque fue una pesadilla. Los deportados estuvieron encadenados todo el tiempo. “Te estoy hablando de días, dos volando de avión en avión, otros en una prisión cerca de la frontera para entrar por Tijuana donde te juntan con delincuentes y luego otros cuatro en un bus con pan y queso y sin poderte bajar”, señala.

“Un compañero” en el ómnibus en que los trasladaron tenía un móvil y le permitió hacer una llamada, para que le enviaran dinero. Así pudo comprar un celular y rentar un cuarto.

Oliver fue detenido en Florida luego de que se desvaneciera porque el humo del escape se filtró al interior de su automóvil. Las autoridades le encontraron un billete de 10 dólares con residuos de cocaína, según explica, “eso no es nada”. Lo mantuvieron por cuatro meses detenido en Krome.

Según cuenta, en su primera cita ante el tribunal, se presentó sin la asesoría de un abogado y, pese a ello, “dijeron que si demostraba que había sido víctima de un delito me soltaban porque sería Visa U [estatus migratorio de no inmigrante en EE UU para víctimas de ciertos delitos]”. El cubano pagó 100 dólares a un detective para buscar su caso en que había sido víctima de un asalto con violencia. En la segunda cita “ni caso le hicieron”, afirma.

No sirvió que argumentara que también era el sustento de su hijo de un año y seis meses nacido en EE UU. “Por no tener abogado se aprovechan”. Oliver presentó una apelación que le fue aceptada en Virginia, con lo que creyó evitaría la deportación, pero no fue así.

Este viernes se presentó por segunda ocasión a las oficinas de Migración en Cancún, ciudad a la que se trasladó porque un conocido le dijo que podía conseguirle trabajo, pero no se concretó. “No es fácil que te den papeles” en México, reconoce. Sin embargo, dice que “hay que aguantar” por su pequeño.

En Cancún, Oliver se encontró a Carlo, otro de los que fueron expulsados por EE UU. El originario de Sancti Spíritus no tiene antecedentes y cuenta con formulario I220-B.

Carlo es el sostén de sus padres y al igual que Oliver ha tratado de encontrar empleo en México, pero sin documentos, las posibilidades se reducen. En el limbo permanecen varios cubanos deportados, “algunos ancianos que andan en las calles sin cuidados ni medicamentos, esto es muy injusto”, señala.

La situación es diferente con 500 cubanos y haitianos que este jueves celebraron el Día Internacional del Migrante y se mostraron esperanzados con la posibilidad de establecerse en México. Entre ellos la cubana Susan Niquerol Martin, con residencia mexicana, quien ha abandonado el objetivo inicial de llegar a Estados Unidos.

“Estoy contenta de rehacer mi vida acá buscando oportunidades de empleo y más”, afirmó a EFE en la ciudad de Tapachula (Chiapas), la más grande de la frontera sur de México y uno de los epicentros de la crisis migratoria.

México ha pasado de ser país de tránsito en el flujo migratorio hacia Estados Unidos a convertirse en destino final ante el endurecimiento de las restricciones decretadas por el presidente Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de este año.