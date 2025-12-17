EE UU traslada a 22 migrantes cubanos a la base naval de Guantánamo

La Habana/Estados Unidos transfirió el pasado domingo a 22 migrantes cubanos a su base naval en la bahía de Guantánamo. Según el diario The New York Times, cinco de ellos son considerados “extranjeros ilegales de alta amenaza”. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no precisó si serían entregados al Gobierno cubano ni, en dado caso, cómo sería el proceso.

Sin dar nombres, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, insistió en que entre los detenidos en la base naval hay personas “con antecedentes penales por homicidio, secuestro, agresión, lesiones, obstrucción a la aplicación de la ley y crueldad hacia un menor”.

Los migrantes considerados de alto riesgo son recluidos en un espacio que anteriormente albergaba a personas sospechosas de ser miembros de Al Qaeda, que fueron capturadas en el extranjero tras el atentado terrorista de las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001. El resto del grupo permanecerá en un centro de detención tipo dormitorio que se ha utilizado durante años para albergar a migrantes que solicitan asilo.

El traslado se dio pese a que la jueza federal de distrito, en Washington, Jia Cobb, dictaminó que el DHS excedió su autoridad legal al intentar ampliar la "deportación acelerada" para muchos inmigrantes.

Grupos de derechos civiles, incluida la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (Aclu), han advertido sobre posibles violaciones de los derechos humanos en Guantánamo y han pedido acceso inmediato para defensores legales para garantizar el debido proceso y la transparencia.

El abogado de la Aclu, Lee Gelernt, denunció que “Guantánamo funciona en gran medida como una caja negra”, por lo que han solicitado al tribunal que “ordene al Gobierno que nos proporcione una lista de las personas enviadas allí”.

El complejo de detención había estado vacío desde mediados de octubre, cuando Estados Unidos envió a 18 hombres a El Salvador y Guatemala. En total, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a 730 hombres en la base, la mayoría de países latinoamericanos y Venezuela.

En enero pasado el presidente de EE UU, Donald Trump, anunció la habilitación de la base naval para albergar a 30.000 personas, “a los peores inmigrantes ilegales criminales que son una amenaza para el pueblo estadounidense”.

El mandatario republicano advirtió de que “algunos son tan peligrosos que ni siquiera confiamos en sus países de origen para que se los queden, porque no queremos que regresen. Así que los enviaremos a Guantánamo”.

El mismo diario subraya que “en raras ocasiones, Estados Unidos ha repatriado a ciudadanos cubanos a través de una puerta en la valla que separa ambos lados, custodiada por una fuerza militar cubana y un campo minado”.

Meses después, se filtró la información sobre que en la base naval ubicada en el extremo oriental de Cuba podrían terminar 9.000 inmigrantes, 800 de ellos ciudadanos europeos de Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Lituania, Polonia, Turquía y Ucrania.

The New York Times recordó que en la década de 1990, el Ejército estadounidense retuvo a decenas de miles de cubanos en Guantánamo en campamentos de tiendas de campaña que abarrotaban la base.