Los cubanos "son muy formales en sus pagos” por los envíos de petróleo, asegura Pemex

Madrid/Hasta siete altos directivos de Pemex más la secretaria de Energía comparecieron este miércoles en la habitual conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y ninguno de ellos respondió a la pregunta que sigue en el aire: cómo paga Cuba el petróleo que le envía el país norteamericano, que desde 2023 suma un valor de –afirmaron– unos 1.400 millones de dólares.

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, sostuvo que el único acuerdo que existe con Cuba se firmó en 2023 y es “un contrato comercial normal” como cualquiera de los que han suscrito con los más de 50 países a los que venden crudo. “Déjenme darles el dato de cuánto es lo que representa para nosotros las ventas a la Isla: el año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo, y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos, es de 0,1% de las ventas de Pemex, o sea es muy, muy poquito”, defendió el directivo, que aludió a razones humanitarias y comerciales para ese intercambio.

“El contrato es abierto, es en función de sus necesidades; nos solicitan en función de nuestra disponibilidad, pero déjenme aclararles algo: en general las exportaciones de Pemex están disminuyendo”, agregó Rodríguez Padilla.

La prensa comenzó entonces a insistir en las dudas principales: cuánto dinero supone ese “poquito” y cómo se paga

La prensa comenzó entonces a insistir en las dudas principales: cuánto dinero supone ese “poquito” y cómo se paga. El pasado año, el monto total ascendió –entre crudo y petrolíferos– a 496 millones de dólares, explicó el directivo, quien insistió en que esa información es pública y se entrega a la Comisión de Bolsa y Valores de EE UU. “Lo que luego aparece en la prensa son estimaciones, especulaciones pero los datos oficiales son públicos, los pueden consultar en el sitio”.

El directivo afirmó que ese importe se ha sostenido con relativa estabilidad –”porque el contrato es muy estable”, subrayó–, aunque en 2023 fue algo inferior, de 367 millones de dólares, posiblemente –aunque no lo mencionó– porque los envíos comenzaron ya avanzado el año.

Una pregunta sin micro resonó entonces en el auditorio: “¿Pagan?”. “¡Claro que nos pagan! Pues tenemos una relación comercial, ¿qué creen?”, espetó Rodríguez Padilla.

La incredulidad era evidente, ya que hubo una cascada de preguntas relacionadas con ese supuesto cumplimiento “Si me preguntan si Cuba está pagando sus envíos, claro que sí, no tenemos ninguna factura vencida respecto al contrato”, siguió el directivo. “¿Cuba ha pagado absolutamente todo?”, insistían los periodistas. “Conforme al contrato, sí, no tenemos ninguna factura [pendiente] con ellos. Son muy formales en sus pagos”, sostuvo, aunque nunca se ha acreditado que existan esos pagos ni mostrado facturas.

Conocido el historial de incumplimientos de La Habana, los reporteros seguían poniendo en duda las palabras de la plana mayor de Pemex, por lo que Sheinbaum tuvo que intervenir. “En algún momento se vendió crudo de manera humanitaria… Pero ellos van pagando a créditos abiertos. Se paga conforme al contrato”, intentó zanjar.

Los medios volvieron a preguntar entonces por la mencionada ayuda humanitaria, que, según la presidenta, fue una cuestión menor. “Es mucho más por contrato que por ayuda humanitaria. Y repetimos: el año pasado fue poco más de cuatro millones de dólares. O sea, tanta exageración…”, dijo.

La mandataria entró entonces en otras colaboraciones que hay entre ambos gobiernos y que, garantizó, se hacen de manera correcta. “Los médicos cubanos que están acá se les paga a los médicos cubanos. Que luego dicen que están explotados y que… No, se les paga lo que se les debe pagar, y vienen a México porque hacen falta en México. Se compran algunos medicamentos, se compró vacunas y se paga. Son contratos, como se tienen contratos con muchos otros países, y también como se da ayuda humanitaria a todo el mundo… Ahí donde nos necesitan ahí vamos a estar porque México es un país solidario”, afirmó.

Pero a pesar de las explicaciones, la prensa mexicana no lo veía claro e insistió en otra de las cuestiones clave: la existencia de la filial Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V., originalmente creada para proporcionar servicio a las comunidades indígenas y mediante la que se hacen las entregas de petróleo en Cuba. No es la primera vez que Sheinbaum respondía a estas cuestiones, puesto que ya en diciembre negó taxativamente que la empresa se hubiera creado para comerciar con la Isla.

“Se tomó esa decisión [la de usar la filial para esos intercambios]. No hay nada escondido, no hay nada oscuro, no hay nada malo que se esté haciendo. México siempre ha apoyado a Cuba, incluso en los gobiernos más autoritarios (de México)", recalcó la mandataria, que, al ser preguntada sobre los motivos por los que cooperar con un régimen sin separación de poder ni elecciones plurales, espetó. “Bueno, esa es tu opinión. Hay otras opiniones distintas y las respetamos mucho. Se puede apoyar o no al régimen de Cuba, pero el pueblo cubano es el pueblo cubano, y México no abandona a nadie”.

Más allá de lo pasado, los medios mexicanos fueron insistentes en la cuestión crucial de estos días: si México seguirá proporcionando petróleo en un momento en que EE UU ha afirmado que no permitirá que ningún país lo haga. “Si tenemos disponibilidad sí, pero como yo les he dicho, se están reduciendo nuestras exportaciones… A partir del próximo mes de marzo estamos reduciendo nuestros contratos de exportación”, argumentó el directivo de Pemex.

Según el último informe de Pemex, correspondiente a los primeros nueve meses de 2025, el volumen de exportación fue de 17.200 barriles de crudo al día (bpd), aunque el descenso de los últimos meses hace que la estimación de final de año –no confirmada oficialmente– ronde los 12.000 bpd. El último de ellos llegó a la Isla el 9 de enero, a bordo del Ocean Mariner, con 86.000 barriles, ya que la siguiente carga, presuntamente agendada para llegar a finales de ese mes fue cancelada por –alegó Sheinbaum– una decisión empresarial. La mandataria intenta estos días, según su propia versión, negociar con EE UU para poder seguir enviando petróleo sin represalias.

Según el Banco de México (Banxico), durante el período de 31 años que va de enero de 1993 a septiembre de 2024 se exportó petróleo a Cuba por valor de 841,9 millones de dólares, mientras que apenas 13 meses de la Administración de Sheinbaum (octubre de 2024 a noviembre de 2025) la Isla recibió crudo mexicano por más de 1.100 millones dólares.