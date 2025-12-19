México envía 80.000 barriles de combustible a Cuba, sin detallar si es venta o donación

El tanquero 'Eugenia Gas', con bandera de Liberia, está a punto de llegar al puerto de Moa, en Holguín.

Ciudad de México/Un total de 80.000 barriles de combustible llegarán en los próximos días a Cuba, cargados en dos buques procedentes de México, en un momento en que los apagones alcanzan más de 20 horas diarias y las donaciones de crudo venezolano están comprometidas por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Los cálculos son del especialista Jorge Piñón, de la Universidad de Texas (EE UU), con base en la capacidad de los tanqueros, el Eugenia Gas y el Ocean Mariner, ambos con bandera de Liberia.

El primero se encuentra ya en el Golfo de México, camino de Moa (Holguín), después de cargar en la refinería de Pemex de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, según se observa en las páginas de geolocalización de navíos. El segundo sigue en el mismo puerto mexicano, a la espera de partir hacia la Isla.

Los envíos tienen lugar en mitad del recrudecimiento de la crisis energética. El déficit de electricidad, tal y como consignan a diario los partes de la Unión Eléctrica, rara vez baja de los 2.000 megavatios (MW), lo que supone casi siempre más de la mitad de la demanda del país. El combustible es vital para la generación distribuida, que ronda diariamente los 1.000 MW de déficit.

Por otra parte, el operativo desplegado en el Caribe por el Gobierno de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro está poniendo en riesgo los envíos de petróleo a Cuba por parte de Venezuela, el proveedor por excelencia de combustible desde hace más de un cuarto de siglo. El pasado miércoles, EE UU se incautó del tanquero Skipper, que se dirigía a Cuba, en lo que supuso el primer decomiso directo de un barco con crudo venezolano desde la imposición de sanciones por Washington en 2019.

El operativo reveló algo que ya se sospechaba: que el régimen cubano revende parte del crudo recibido para obtener divisas. Según detalles publicados por The New York Times, por ejemplo, la cantidad de barriles que fueron transferidos por el Skipper al tanquero Neptune 6 con destino a Matanzas eran 50.000, aunque Reuters había contabilizado 200.000 en un primer momento. El resto de la carga, 1,9 millones de barriles según la estatal venezolana Pdvsa, fueron hacia Asia, más específicamente a China, principal cliente de Caracas en el sector petrolero.

Aunque los envíos han bajado este año, La Habana sigue recibiendo un promedio de 27.000 barriles diarios de su aliado bolivariano, por lo que la intervención de México resulta providencial. Esto ha provocado una intensa polémica en el país norteamericano.

El pasado martes, un periodista preguntó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en su habitual conferencia matutina, por qué se constituyó una empresa privada, Gasolinas Bienestar, como filial de Pemex, con dinero público, para exportar petróleo a Cuba. Que sea privada (S.A. de C.V., sociedad anónima de capital variable), explicaba el reportero, es lo que exime a Pemex de proporcionar información de los contratos que tiene con la Isla, de acuerdo a la ley de transparencia.

Estos contratos, detallaba el periodista, “no los tiene Pemex, no los tiene la Secretaría de Energía, no los tiene nadie”, salvo Gasolinas Bienestar, una empresa “creada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en 2022-2023 para exclusivamente venderle petróleo a Cuba”. A la espera de saber los datos correspondientes a 2024, lo que esta filial reportó haber exportado a la Isla en el último trimestre de 2023 fueron unos 6.500 millones de pesos (más de 360 millones de dólares) en el último trimestre de 2023.

“¿Cómo funciona una empresa privada con dinero público, con funcionarios públicos pero que es una empresa privada que no está obligada a entregar información de los recursos que obtiene?”, inquirió el reportero, tras indicar que en la filial, aun siendo privada, Pemex tiene el 99% y otra subsidiaria de la petrolera estatal, el 1% restante. “Estás equivocado”, espetó Sheinbaum al periodista. “No es que se haya creado una empresa particular solamente con este motivo, sino que son parte de filiales que se han hecho en Pemex que tienen objetivos específicos”.

En el caso de Gasolinas Bienestar, proporcionar servicio a las comunidades indígenas, explicó, a través de las llamadas Gasolineras del Bienestar. No dijo la presidenta, sin embargo, que algunos de estos servicentros –existentes en Guelatao de Juárez (Oaxaca), Calakmul (Campeche), Cuetzalan del Progreso (Puebla) y otras comunidades de Hidalgo– han sido denunciados por la prensa local por ofrecer el combustible más caro que la propia Pemex.

“No es algo extraño que haya creado el presidente López Obrador, que esté fuera de la ley”, insistió, sin responder a la pregunta concreta que le hizo el reportero. Para ello, emplazó a la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, “para que lo puedan explicar”. Y repitió: “No hay nada que deba esconderse de ninguna manera”.

Además, la presidenta recordó que parte del combustible enviado a Cuba son “contratos” y otra, “ayuda humanitaria”, sin especificar qué cantidad en cada una de estas modalidades.

En cualquier caso, los 80.000 barriles que envía Pemex –actualmente la petrolera más endeudada del mundo– no dan para mucho. El país precisa alrededor de 110.000 barriles para sus necesidades energéticas básicas, de los que unos 40.000 provienen de la producción nacional.