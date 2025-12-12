Menos petróleo para Cuba con la amenaza de EE UU de decomisar un tercio de las exportaciones de Venezuela

Tres tanqueros con unos seis millones de barriles destinados a China se mantienen en los puertos por temor al despliegue militar estadounidense en el Caribe

La Habana/La reciente incautación por EE UU del tanquero Skipper –el primer decomiso directo de un barco con crudo venezolano desde la imposición de sanciones estadounidenses en 2019– ha disparado las alarmas en Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) y entre los operadores que sostienen, en la sombra, la compleja red logística del petróleo sancionado que fluye hacia China. Esta vez, el golpe puede ser más profundo y amenaza con paralizar hasta un 30% de las exportaciones del régimen de Nicolás Maduro.

La crisis afectará aún más a Cuba, que depende en buena medida del crudo venezolano para la generación eléctrica, la industria y el transporte. Aunque los envíos de Caracas han bajado este año, La Habana sigue recibiendo un promedio de 27.000 barriles diarios. La interrupción de esas entregas ante el riesgo de decomisos por la Marina estadounidense agravaría aún más los ya crónicos problemas de suministro en la Isla, donde los cortes de energía y la falta de combustible son una constante.

La situación también pone bajo los reflectores a Cuba, que desde hace años participa activamente en el “trapicheo” petrolero vinculado a Venezuela. Para asegurar su abastecimiento, La Habana ha recurrido a maniobras propias de la flota fantasma, que transporta el petróleo de países sancionados por Washington, como Rusia e Irán: tanqueros que apagan el sistema de identificación automática al aproximarse a sus puertos, cambios de nombre y de bandera en cuestión de días, y trasvases de crudo en alta mar, especialmente en el Caribe oriental.

La captura del Skipper obligó a una naviera a suspender tres envíos recién cargados que suman casi seis millones de barriles del crudo Merey

Estas prácticas, ya señaladas por analistas marítimos y plataformas de seguimiento de tráfico global, buscan evitar sanciones y ocultar el volumen real de petróleo que llega a la Isla. Pero ahora, con Washington ampliando su vigilancia y dispuesto a interceptar barcos sancionados, el margen de maniobra se estrecha para Cuba.

Según fuentes citadas por Reuters, la captura del Skipper obligó a una naviera a suspender tres envíos recién cargados que suman casi seis millones de barriles del crudo Merey, la joya de la corona de la exportación de Venezuela. Los tanqueros, que debían partir rumbo a Asia, probablemente China, permanecen fondeados frente a la costa mientras los armadores evalúan el riesgo ante la creciente presencia militar estadounidense en el sur del Caribe. “Es más seguro quedarse allí que navegar hacia aguas donde podrían ser interceptados”, explicó un ejecutivo.

Washington se prepara para más acciones directas contra naves de la red de petroleros envejecidos que forman parte de la flota fantasma, con propietarios opacos y seguros mínimos –cuando los tienen– que transporta crudo sancionado de Venezuela, Irán y Rusia hacia China o Cuba. Se trata del único pulmón que mantiene viva la exportación venezolana desde que perdió sus mercados naturales en Occidente, con excepción, paradójicamente, de la estadounidense Chevrón, que mantiene un acuerdo especial con Caracas.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo buques sancionados navegan con petróleo del mercado negro”

Funcionarios estadounidenses confirmaron a Reuters que existe una lista de petroleros bajo sanciones identificados como posibles objetivos de esta ofensiva. El Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional habrían preparado estas operaciones durante meses, alineadas con la estrategia de presión financiera sobre el Gobierno de Maduro.

La Casa Blanca no disimula el mensaje. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo buques sancionados navegan con petróleo del mercado negro”, declaró la portavoz Karoline Leavitt. Lo que sí evita es detallar cuántas incautaciones adicionales están autorizadas o en curso.

Para Caracas se trata de “piratería internacional”, pero los expertos en derecho marítimo señalan que una incautación aprobada por un Estado, en el marco de sus sanciones, no encaja en la definición clásica de piratería. Jurídico o no, el impacto económico es contundente.

Bloomberg, el medio especializado en economía y mercados de América Latina, señala que el decomiso del 30% de las exportaciones mensuales de crudo venezolano golpearía el ya precario flujo de divisas del régimen bolivariano y añadiría tensión a los mercados petroleros globales, que podrían enfrentar mayor volatilidad en plena recuperación de la demanda asiática.