A la librería mexicana de La Habana no han llegado los títulos anunciados con pompa por Díaz-Canel

La Habana/En la librería Tuxpan, la sucursal del Fondo de Cultura Económica (FCE) mexicano en La Habana, aún no hay rastro de la colección 25 para el 25, anunciada con pompa por el mandatario Miguel Díaz-Canel el pasado 17 de diciembre. Tampoco hay rastro de ninguna novedad. De hecho, hace seis meses que no entra ningún ejemplar nuevo.

“Los más recientes los sacamos hace poco del almacén”, explicaba el viernes una empleada. En ese almacén llevaban meses, aunque no explicó por qué. Sin embargo, preguntado al respecto, Ezra Alcázar, nuevo coordinador de Internacional del FCE, asegura que parte de la colección llegó aquel 17 de diciembre, cuando se presentó en el Capitolio, aunque cuenta que “no es el Fondo quien se encarga de distribuir los libros en el extranjero”.

En el caso de Cuba, prosigue, la institución responsable es Casa de las Américas. Reconoce, eso sí, que solamente surten “una o dos veces al año”, pero es la misma frecuencia con la que mandan libros al resto de sucursales internacionales. El “momento más importante” y “cuando más libros se venden” es la Feria del Libro de La Habana, que se celebra en febrero, y es poco antes cuando realizan el envío.

Muchos no tienen precio, como si se diera por sentado que no se van a comprar, pero la mayoría oscila entre los 120 y los 250 pesos

A ese evento anual es que está enfocado el FCE en la Isla, asegura, sin explicar por qué necesita la editorial, entonces, la librería de El Vedado.

“Espero que sea eso, que estén esperando a la Feria, porque sabemos que fueron donados pero no los han entregado”, remacha la empleada del establecimiento, que niega que haya una periodicidad de surtidos. “Es cuando aparecen”.

El local, situado en la esquina de L y 27, sigue presentando el mismo panorama que cuando se abrió –en sustitución de la emblemática librería Fernando Ortiz–, en agosto de 2022: oscuro, con goteras, con falta de pintura, casi vacío de clientes, sin títulos reconocidos.

Los libros están colocados sin orden aparente en los estantes, con los lomos levantados por la humedad, deformados. Muchos no tienen precio, como si se diera por sentado que no se van a comprar, pero la mayoría oscila entre los 120 y los 250 pesos.

Un título sobre el alzhéimer firmado por Norge Céspedes Díaz y Adolfo Valhuerdi Cepero (La memoria recobrada) junto a un manual de “equino terapia”, de Jorge Velázquez Gómez, ambos publicados por editoriales estatales cubanas, figuran junto a un libro de poemas, Un útero del tamaño de un puño, de la brasileña Angélica Freitas, traducido por la mexicana Paula Abramo. Este volumen, por cierto, en una edición que figura en el catálogo de la Brigada para Leer en Libertad, la empresa familiar que fundó Paco Ignacio Taibo II antes de dirigir el FCE, y que se dedica a comprar libros descatalogados al peso y revenderlos en ferias.

Saldos, lo que no quiso nadie antes, es precisamente lo que parece ofrecer la Tuxpan. Muy poca cosa del grueso catálogo del Fondo, la gran editorial estatal mexicana nacida en los años 30 del siglo pasado a instancias del historiador liberal Daniel Cossío Villegas para proporcionar a los universitarios libros de economía que no estaban traducidos al español, y que tiene en su haber obras del propio Fernando Ortiz y otros cubanos “incómodos”, como Rafael Rojas.

No en La Habana. Aquí, lo que se encuentra es La política internacional de México en el decenio de los ochenta o Crítica de la globalidad, o La nuca de Houssay: la ciencia argentina entre Billiken y el exilio, títulos publicados en los años 90 y que poco pueden interesar a un lector cubano.

Por otra parte, sí se ven muchos libros editados en la Isla, pero ninguno trascendente. Waldo Leyva, Carlos Montenegro, Soleida Ríos, Larry Morales… “Cuando salen los libros nuevos, la gente va rápido y se lleva los pocos ejemplares interesantes”, excusaba otra de las trabajadoras. Si bien reconoce la poca variedad de autores, recomienda a los clientes, directamente, acercarse a la librería particular de 25 y O, “que es más probable que encuentre el libro que anda buscando”.

La librería, eso sí, la mantienen limpia y cuidada. Una bandera mexicana colgando de un asta sigue adornando el espacio. Al entrar unos extranjeros, las empleadas se pusieron en alerta: por fin, venta a la vista. Sin embargo, lo hicieron solamente para usar el baño. De inmediato fueron disuadidos: “solo para clientes”.

La situación contrasta con el acto solemne presidido por Díaz-Canel en el Capitolio Nacional el 17 de diciembre, al presentar el proyecto mexicano 25 para el 25, una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que prevé la distribución gratuita de 2,5 millones de libros a jóvenes de entre 15 y 30 años en catorce países de América Latina, incluida la Isla.

El embajador mexicano, Miguel Díaz Reynoso, presente en el evento calificó la colección como un “modesto regalo” para un “pueblo educado en la lectura” y subrayó que se trata de una apuesta por la memoria cultural latinoamericana. La selección incluye nombres de peso como Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Juan Gelman, Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti, Andrés Caicedo, Roberto Fernández Retamar, entre otros. Aún no llegan a la Tuxpan y no hay noticias de cuándo sucederá.