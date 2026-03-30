Trump saluda la llegada de un petrolero ruso a Cuba: "Tienen que sobrevivir"

Madrid/El presidente de EE UU, Donald Trump, restó importancia a la llegada del tanquero cargado con petróleo ruso Anatoly Kolodkin, que ha llegado este lunes a Cuba. “¡Tienen que sobrevivir! (...) No tengo ningún problema”, dijo este domingo en declaraciones a la prensa desde el avión presidencial. El buque avanza cargado con unos 730.000 barriles de crudo sin que EE UU haya puesto ningún impedimento, como advertía a 14ymedio este domingo el experto de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, y horas después confirmaba una fuente de Washington al The New York Times.

“Les dije, si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema con ello. Sea Rusia o no”, dijo el mandatario, que agregó que, incluso, “prefiere” que eso ocurra. “La gente necesita calefacción y aire acondicionado, y todas las demás cosas que uno requiere”, señaló. Trump consideró que eso no afecta a la situación de la Isla. “Tienen un mal régimen, tienen un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa”, zanjó.

Las declaraciones sorprenden después de que la Casa Blanca, que suspendió las sanciones al crudo ruso por un mes –hasta el 11 de abril–, añadió a la licencia un párrafo, una semana más tarde, en el que especificaba que Irán, Corea del Norte y Cuba no podían ser receptores de ese petróleo.

“La gente necesita calefacción y aire acondicionado, y todas las demás cosas que uno requiere”, señaló

El tanquero, que transporta unos 730.000 barriles de petróleo y pertenece al Gobierno ruso, está programado para atracar en Matanzas sobre las 6 de la madrugada del martes. Luego, habrá que transportar el crudo hasta las refinerías de La Habana y Cienfuegos, donde se convertirán los 730.000 barriles de crudo en unos 250.000 barriles de diésel, según Piñón. Este combustible permitiría abastecer durante unos pocos días los grupos electrógenos y el transporte o la agricultura, aunque el especialista también cree que el Estado se puede reservar una parte.

"¿Seremos tan ingenuos en pensar que el Gobierno no se va a quedar con una cantidad importante de diésel para sus propias reservas, en vez de suministrarlo a quienes más lo necesitan para su sostén?", dijo a 14ymedio.

El NYT dice que no ha obtenido ninguna aclaración sobre por qué el Gobierno de EE UU ha tomado esta decisión, después de que el Sea Horse, con bandera de Hong Kong (China) y que se dirigía hacia Cuba con 200.000 barriles de diésel ruso hace dos semanas cambió su rumbo hacia Trinidad y Tobago y recaló finalmente en Venezuela, coincidiendo con la adición del nuevo párrafo a la licencia que impedía la venta a la Isla.

El rotativo señala, no obstante, que Trump evita así una confrontación abierta con Moscú, que ha estado semanas afirmando que buscaría la manera de ayudar a Cuba y, finalmente, la pasada semana confirmó que el barco se dirigía hacia la Isla en concepto de “ayuda humanitaria” a través del ministro de Energía, Sergei Tsivilev.

Este lunes, en su rueda de prensa matinal, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov dijo que "Rusia considera su deber no mantenerse al margen y ofrecer la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos".

"La desesperada situación en la que ahora se encuentran los cubanos no puede, por supuesto, dejarnos indiferentes, así que seguiremos trabajando en este asunto", dijo.

Peskov, que se congratuló de que el Anatoli Kolodkin arribara a Cuba, admitió que la situación había sido abordada "con antelación" durante los contactos con representantes de la Casa Blanca.

Peskov, que se congratuló de que el Anatoli Kolodkin arribara a Cuba, admitió que la situación había sido abordada "con antelación" durante los contactos con representantes de la Casa Blanca

La Guardia Costera tenía dos patrulleros en la región que podrían haber intentado interceptar el petrolero ruso, pero este domingo, al constatarse que no se habían movido de su sitio, se dio por hecho que no harían nada por impedir la operación como sí ocurrió con el Bella 1. Ese barco, que cambió su nombre a Marinera y su bandera a rusa en enero, era un tanquero sancionado y usado para el transporte de hidrocarburos de Rusia, Irán y Venezuela que en diciembre comenzó a ser perseguido por EE UU. A pesar de ir escoltado por un submarino ruso, el buque fue finalmente abordado y su tripulación detenida, aunque un acuerdo entre Trump y Putin facilitó la liberación de los trabajadores rusos.

La última vez que Moscú envió petróleo a Rusia fue el pasado 2025, en dos viajes realizados por el Akademik Gubkin. El primer viaje lo hizo en febrero, con unos 790.000 barriles, valorados en 55 millones de dólares en aquella fecha. El crudo tuvo que repartirse a las refinerías de La Habana y Cienfuegos con los barcos cubanos Vilma y Lourdes, para producir los diferentes tipos de combustible que necesitaba el país.

En septiembre, el barco regresó a la bahía de Nipe (Holguín) con unos 740.000 barriles de crudo para, también comenzar el trasvase, ya que la base de supertanqueros de Matanzas, incendiada en agosto de 2022, sigue con sus lentas reparaciones. Aunque el proceso de reconstrucción de los cuatro tanques principales empezó hace años, a estas alturas aún ninguno está preparado para recibir combustible.