EE UU impedirá la llegada a Cuba de los dos petroleros que se dirigen a la Isla con combustible ruso

Madrid/EE UU prohibió este jueves, repentinamente, la venta de crudo ruso a Cuba. El Departamento del Tesoro, que el pasado 12 de marzo emitió una licencia para autorizar la venta de crudo ruso hasta el 11 de abril, agregó este jueves un párrafo nuevo con una lista de países a los que sigue prohibida esta transacción: Cuba, Irán, Corea del Norte y las zonas ucranianas ocupadas por Rusia. De este modo, la excepción acordada para intentar aliviar la escasez de petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz y la guerra en Irán, no rige para la Isla y las primeras consecuencias ya podrían haberse concretado.

El tanquero Sea Horse, con bandera de Hong Kong (China), que hasta ayer se dirigía hacia Cuba con 200.000 barriles de diésel ruso, ha virado su trayectoria y se dirige ahora hacia Trinidad y Tobago. La localización del petrolero –a las 3:11 minutos de la madrugada de este viernes– por el periodista del New York Times (NYT) Christiaan Triebert, especializado en el área de investigación de datos visuales, y que publica una información en el diario neoyorkino sobre el futuro, también incierto, que puede esperar al Anatoly Kolodkin, cargado con cerca de 730.000 barriles de crudo de los Urales y cuya previsión era llegar al puerto de Matanzas a finales de marzo.

Triebert cuestiona la versión de Windward, de la que se hizo eco este jueves 14ymedio, y cree que no es posible que el Sea Horse llegase a Cuba y entregase una primera carga a principios de marzo. De acuerdo con esa noticia de la agencia de inteligencia marítima, el barco –que había salido desde el Báltico con dirección a la Isla– realizó entre mediados y finales de febrero una maniobra engañosa para obligar a otros buques a cederle el paso. Con esta estratagema logró arribar hasta la Isla con 190.000 barriles de diésel ruso, argumentaba. Este diario contactó con el experto de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, que puso en duda la maniobra. "Todo es posible, pero no lo indican los servicios de rastreo, ni Reuters, ni Bloomberg", advirtió.

No obstante, el petrolero estaba localizado de nuevo con dirección a Cuba y una cantidad muy similar de crudo. "Nuestros cálculos indican que tardaría aproximadamente cinco días en llegar a la costa norte de Cuba, a 1.146 millas náuticas", indicó el jueves el especialista a 14ymedio.

El NYT sostiene –en línea con Reuters y Bloomberg– que el análisis de Windward no tiene visos de ser real. “Los analistas quedaron perplejos cuando el petrolero pasó tres semanas a la deriva en el Atlántico. Algunos afirmaron que manipuló su señal y atracó secretamente en Cuba; no creemos que eso sea cierto. Se detuvo porque sus propietarios temían represalias por parte de Estados Unidos”, argumentaba este jueves Triebert en redes sociales.

“Según Marine Traffic, el Sea Horse ha cambiado de rumbo y se ha alejado de Cuba, dirigiéndose a otro lugar del Caribe en busca de un comprador para sus casi 200.000 barriles de gasóleo. (Además, lleva semanas en alta mar; necesita atracar en algún sitio)”, agregó. Horas después, reportaba el redireccionamiento señalado por esa misma página, que agrega como observación “Sistema de Identificación Automática (AIS) destino cambiado”.

La pregunta es qué pasará ahora con el Anatoly Kolodkin. El tanquero, propiedad del Gobierno ruso, salió del puerto de Primorsk, en el Mar Báltico, el pasado 9 de marzo y viajaba inicialmente escoltado por el Soobrazitelniy, un barco de la Armada de ese país, según información de de fuente militar británica. El petrolero abandonó esta semana el Canal de la Mancha y avanza ahora por el Atlántico, después de haber marcado el puerto de Atlántida (EE UU) como destino en una más que probable artimaña.

Tanto el Anatoly Kolodkin como su propietario –la naviera estatal Sovcomflot– están sancionados desde 2024 por el Gobierno de Estados Unidos, por lo que se descarta que ese sea su destino. Kpler afirma que su destino real es Matanzas, y cita como fuente a un experto de la industria.

El experto aclaró que los 730.000 barriles de crudo servirían –si llegan– para producir diésel, gasolina y combustible para aviones, además de producir electricidad, pero primero habría que refinarlo y, en todo caso, sería solo una solución temporal, que daría oxígeno para “no más de 30 días”

El NYT también habló con Jorge Piñón para su reportaje de este jueves. El experto aclaró que los 730.000 barriles de crudo servirían –si llegan– para producir diésel, gasolina y combustible para aviones, además de producir electricidad, pero primero habría que refinarlo y, en todo caso, sería solo una solución temporal, que daría oxígeno para “no más de 30 días”.

No obstante, no sería la primera vez que la Guardia Costera de EE UU obliga a un petrolero ruso a cambiar de ruta pese a tener escolta de la Marina de su país. A principios de enero, los estadounidenses comenzaron a perseguir al Bella-1 (después cambiado a Marinera), usado para el transporte de hidrocarburos de Rusia, Irán y Venezuela, que se dirigía a este último país. Tras dos semanas al acecho, y a pesar de la compañía de un submarino enviado por Moscú, el buque y su tripulación fueron detenidos, aunque los marineros fueron liberados tras un acuerdo entre Trump y Putin.

Aunque la flota que estaba en el Caribe desde el verano de 2025 –cuando comenzó la presión de Washington sobre Nicolás Maduro– ha disminuido su tamaño para apoyar el despliegue en Oriente Medio, fuentes de la Guardia Costera aseguraron el NYT que hay “una presencia continua en el Estrecho de Florida y el Caribe”.

En ese contexto, el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, aseguró este jueves ante el Congreso que el Ejército estadounidense no se encuentra en preparativos para una toma de Cuba y añadió que no tiene conocimiento de ningún plan de la Administración de Trump para apoyar a grupos de la oposición cubana en el exilio con el fin de derrocar al Gobierno de La Habana.