Dos petroleros con combustible ruso intentan llegar a Cuba

Se sospecha que Moscú aprovecha la suspensión provisional de las sanciones decretada por EE UU a raíz de la guerra contra Irán

La Habana/El buque Anatoly Kolodkin, que transporta petróleo ruso, se encuentra camino de Cuba. Así lo aseguran este miércoles Bloomberg y el Financial Times. Según la agencia económica y el diario londinense, con información de la firma de inteligencia marítima Kpler Ltd., el tanquero lleva a bordo cerca de 730.000 barriles de crudo de los Urales y tiene previsto arribar al puerto de Matanzas a finales de marzo.

De concretarse, sería el primer petrolero en llegar a la Isla desde el pasado 9 de enero, cuando arribó el Ocean Mariner con una carga de más de 80.000 barriles de combustible procedente de México. El Anatoly Kolodkin, que se encuentra en estos momentos en el mar del Norte rumbo al Atlántico, busca “un indulto”, en palabras de Bloomberg, casi dos meses después de que la Administración de Donald Trump anunciara sanciones a los países que vendieran o proporcionaran petróleo a Cuba.

Paralelamente, reporta Bloomberg, otro tanquero, el Seahorse, ha reanudado su navegación tras haber sido bloqueado por un buque de guerra estadounidense, a finales del pasado noviembre cuando intentaba llevar a Venezuela un cargamento de nafta, que este país necesita para mezclar con su crudo extrapesado, uno de los más densos del mundo. Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, confirma a 14ymedio, con datos de páginas de monitoreo marítimo, que el Seahorse, que transporta aproximadamente 200.000 barriles de diésel ruso, ya no está a la deriva, y que se desplaza "por sus propios medios" a 9,9 nudos de velocidad. "Nuestros cálculos indican que tardaría aproximadamente cinco días en llegar a la costa norte de Cuba, a 1.146 millas náuticas", indica el especialista.

"Nuestros cálculos indican que tardaría aproximadamente cinco días en llegar a la costa norte de Cuba, a 1.146 millas náuticas"

Este buque es un petrolero clave de la flota fantasma rusa, que se ha utilizado para transportar crudo y nafta evadiendo las restricciones internacionales. A menudo ha navegado bajo bandera de conveniencia, como Islas Comoras, Camerún y, ahora, Hong Kong.

Sobre el Anatoly Kolodkin, sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de EE UU y la Unión Europea, aventura que, por su tamaño, tenga que hacer una descarga o transferencia de crudo en la Bahía de Nipe, en Holguín, como lo hizo dos veces el año pasado otro petrolero ruso, el Akademik Gubkin, con una carga similar. Además, Piñón explica que si la información de Bloomberg es correcta, "las refinerías cubanas, ineficientes y de baja conversión, tardarían entre 15 y 20 días en transformarlo en productos de alto valor, especialmente diésel".

Ahora bien, advierte, "las imágenes satelitales también muestran a los buques de la Guardia Costera de Estados Unidos Resolute y Forward patrullando la costa norte de Cuba”. No queda claro si se aplica en este caso la suspensión provisional de las sanciones contra Moscú decretada el 12 de marzo por EE UU a raíz de la guerra contra Irán, con el objetivo de evitar un aumento desaforado del precio internacional del crudo.

La medida es “de alcance limitado y a corto plazo (hasta el 11 de abril), y se aplica únicamente al petróleo que ya está en tránsito y no proporcionará un beneficio financiero significativo al Gobierno ruso”, dijo el secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, el pasado 13 de marzo.

La medida es “de alcance limitado y a corto plazo (hasta el 11 de abril), y se aplica únicamente al petróleo que ya está en tránsito”

“La llegada de uno de ellos podría ser la primera entrega importante de combustible tras un largo parón. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo la semana pasada que su país no había recibido una entrega en tres meses (en realidad omitió el hecho de que el Ocean Mariner llegó el 9 de enero). Eso sería lo más que Cuba ha estado sin recibir combustible en al menos 12 años”, dijo Matt Smith, analista de Kpler, citado por el medio estadounidense.

La entrega de crudo, sin embargo, no supondría un alivio instantáneo para Cuba, ya que, advierte Piñón, “las refinerías cubanas, ineficientes y de baja conversión, tardarían entre 15 y 20 días en transformarlo en productos de alto valor, especialmente el diésel”. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), indica el experto en energía, el rendimiento de diésel de las refinerías cubanas es del 29%, mientras que el de fuelóleo residual de bajo valor es de aproximadamente el 54%.

Aun así, unos 730.000 barriles de crudo ruso serían un importante salvavidas. Cuba necesita aproximadamente 100.000 barriles al día, pero produce menos del 40% de esa cantidad y por su alto contenido en azufre, el petróleo nacional solo puede usar en algunas de sus termoeléctricas. Por ello, con cada día que pasa sin recibir combustible, el país se acerca más a lo que el investigador llama su “fecha de caducidad”: el día en que se queden sin reservas.

Además de la parálisis casi total de las actividades más importantes en el país por la crisis energética, que ha afectado los servicios esenciales como hospitales, transporte y conservación de alimentos, y de sumar su sexto apagón nacional en nueve meses –lo que ha despertado una ola de protestas por el país en los últimos días–, la escasez de petróleo también está frenando la entrega de ayuda humanitaria y dificultando el acceso a la atención médica, advirtió este miércoles la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

La escasez de petróleo también está frenando la entrega de ayuda humanitaria y dificultando el acceso a la atención médica

La organización subrayó que decenas de contenedores con suministros de víveres e insumos que ya están en el puerto de La Habana, donde incluso se esperan nuevos cargamentos, no han podido ser entregados debido a la falta de gasolina.

Esta escasez también está limitando las operaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a pesar de tener suministros médicos disponibles, alertó la entidad.

Desde diciembre, un bloqueo naval estadounidense en el Caribe ha conseguido disuadir a los tanqueros de acercarse a Cuba, mientras que la amenaza de imponer aranceles a los países que suministran petróleo al país llevó a México a detener también sus envíos. Este país se había convertido en el principal proveedor de crudo de La Habana, antes de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, y detuvieran los flujos de combustible del que había sido el aliado más firme de la Isla en los últimos años y con el que tenía un acuerdo, vigente desde 2000, para la entrega de un promedio de 55.000 barriles al día –aunque llegó a entregar 100.000 y más en tiempo de Hugo Chávez– a cambio de servicios médicos, educativos y de inteligencia.