Séptima noche consecutiva de cacerolazos en La Habana: “En 16 y Dolores los que se manifestaban detuvieron hasta el tren”

Imagen de la protesta en Zamora, en el municipio habanero de Marianao, la noche de este jueves.

La Habana/Una noche más, y van siete seguidas, La Habana vuelve a inundarse de cacerolazos en mitad de los cortes eléctricos que, más que un plural, parecen un apagón continuo. “Todas las noches hay toque de cazuelas y las personas pierden el miedo. Es un reclamo pacífico pero a la dictadura le duele”, cuenta a este diario un vecino de Lawton, en el municipio de Diez de Octubre, donde las protestas se han intensificado.

“En 16 y Dolores los que se manifestaban detuvieron hasta el tren”, asegura la misma fuente.

En la zona de Plaza de la Revolución donde se encuentra la Redacción de 14ymedio, se cuentan hasta cinco edificios altos donde sonaron los metales. “Como a las 9:30 de la noche se levantaron toques de cazuela en los edificios Minfar 1, 2 y 3, algún Pastorita, y CEATM”, dice un vecino, refiriéndose a inmuebles llamados así porque cuando se entregaron sus apartamentos, en los años 80, la mayoría fue a parar a manos de empleados del Ministerio de las Fuerzas Armadas y de otros organismos muy oficiales. Es decir, están habitados por habaneros muy poco sospechosos de ser disidentes. La protesta sonora duró casi una hora.

“En esta zona esto nunca se ha puesto así”, refiere un testimonio recogido por Magdiel Jorge Castro, que difundió numerosos videos en sus redes sociales. En uno de ellos, grabado en Cerro, se aprecia cómo los manifestantes prendieron fuego a uno de los gigantescos basureros que inundan la ciudad, algo que ya es habitual en las protestas.

"El oficial de civil repetía una y otra vez que él no había empujado al niño (mi hijo). Las madres respondieron: ¡Sí lo empujaste, te vimos!"

En Zamora-Cocosolo, en el municipio de Marianao, numerosas personas salieron a la calle, según se desprende del testimonio directo de Zea Giselle, quien afirma haberse unido a la protesta junto a su hijo, menor de edad. “Gente del barrio colocó los vianderos en medio de la calle, hicieron que retrocediera una guagua, cerraron el tráfico vehicular”, narra la joven. “Cuando uno de ellos agarró piedras para lanzarlas hacia los policías que ya venían, yo misma le quité las piedras, las alejé de donde pudieran tomarlas y lanzarlas y le exigí que no lanzaran piedras, que no somos delincuentes: exigir nuestros derechos está bien pero, violentar no, somos personas, no delincuentes”.

Zea Giselle reporta también la presencia de funcionarios del gobierno local. Como quiera que los manifestantes no se movían de la Avenida 35 al intentar pasar una patrulla policial, un agente vestido de civil empujó primero a su hijo y luego a ella. La mujer aporta más detalles: “En ese momento, el resto de madres que nos rodeaban salieron a defendernos. El oficial de civil repetía una y otra vez que él no había empujado al niño (mi hijo). Las madres respondieron: ¡Sí lo empujaste, te vimos!”.

Captura de pantalla de un video tomado en Cerro, La Habana, durante la protesta nocturna de este jueves. / Captura/X/@MagJorgeCastro

El grupo no se movió de la calle, y la presidenta del consejo, prosigue relatando Zea Giselle, le pidió que le entregara al niño, a lo que ella y las mujeres que integraban la multitud se negaron en redondo. “Apenas unos segundos después de que las madres que nos rodeaban comenzaron a gritarles que nos habían empujado a mi hijo y a mí, restablecieron la electricidad y los manifestantes advertimos de que si vuelven a quitarnos la electricidad, volveremos a salir”, aseguró.

Hasta el momento, no se ha informado de detenciones, pero se prevé que aumenten. La respuesta policial en esta semana de manifestaciones en la calle ha sido la de siempre: más represión. En Lawton, precisamente, la madrugada del jueves los manifestantes cortaron calles y quemaron basureros mientras tocaban cacerolas.

Videos difundidos en redes muestran que la policía intentó apaciguar la situación y detuvo, al menos, a una persona. Mientras los vecinos trataban de impedir el arresto, surgieron enfrentamientos entre agentes y manifestantes, a la par que se le gritaba a los policías “¡Descarados!”, “¡Abusadores!” y “¡Abajo la dictadura!”.

De los 14 detenidos confirmados, dice Cubalex, solo se ha podido confirmar la identidad de ocho

Este arresto no es un caso aislado. La periodista independiente Yunia Figueredo también fue detenida el martes en Jaimanitas, luego de participar en una protesta contra los apagones, y todavía se desconoce su paradero.

La organización Cubalex registra al menos 14 personas detenidas en todo el país desde el pasado 6 de marzo, cuando comenzaron las protestas nocturnas. Un “número indeterminado de arrestos”, añade la ONG, tuvieron lugar en Guisa (Granma) tras el incendio de una instalación estatal.

De los 14 detenidos confirmados, dice Cubalex, solo se ha podido confirmar la identidad de ocho, entre ellos Yunia Figueredo –que fue liberada ese mismo día–; Marianela Peña Cobas, en Cayo Hueso (La Habana); el artista visual Dayan Melián Castro, en Arroyo Naranjo (La Habana), y la madre y la hermana del preso político Alexander Verdecia Rodríguez, en Bayamo (Granma). “Sobre el resto no se dispone de información confirmada acerca de su situación actual”, precisa la organización.