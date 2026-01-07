Pese a la presencia de un submarino ruso, EE UU captura el petrolero ‘Bella-1’

Madrid/Estados Unidos ha capturado este miércoles dos nuevos petroleros sancionados. Uno, el buque con bandera rusa Bella-1, cerca de Islandia, luego de haberlo perseguido por el Atlántico durante dos semanas, y otro, el M/T Sophia, en aguas latinoamericanas.

Según informó el Comando Europeo del Ejército estadounidense (Eucom), el Bella-1 fue incautado “en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense” por violar las sanciones establecidas. Minutos antes, Reuters había explicado que la operación estaba siendo llevada a cabo por la Guardia Costera y el Ejército. Es la primera vez que EE UU aprehende un barco con bandera de Rusia.

“El bloqueo del petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en plena vigencia en todo el mundo”, advirtió el secretario de Defensa de EE UU, Pete Hegseth, en respuesta a la publicación del Eucom.

Este mismo martes, The Wall Street Journal contaba en exclusiva que el Kremlin había enviado un submarino para escoltar al tanquero, que EE UU comenzó a perseguir frente a las costas de Venezuela. El que fuera Bella-1 ha cambiado no solo su bandera para ser milagrosamente ruso, como ya se sabía; también su nombre. Ahora navegaba con el nombre de Marinera, con el que seguía intentando evadir el bloqueo de Washington contra los buques sancionados.

Según el diario, que citaba como fuente a un funcionario estadounidense, Moscú había enviado además otros medios navales para escoltar al petrolero. El barco, usado para el transporte de hidrocarburos de Rusia, Irán y Venezuela, está vacío, pues no logró atracar en el país sudamericano para cargar.

La Guardia Costera estadounidense comenzó la persecución el pasado 21 de diciembre, después de haber abordado el Skipper –y confiscado el crudo que transportaba, vendido a China a través de Cuba– y el Centuries, pero el Bella-1 se negó a detenerse y cambió su bandera para buscar la protección rusa.

En el Caribe, la Guardia Costera interceptó al M/T Sophia, de bandera panameña, también sancionado. El buque partió de aguas venezolanas a principios de enero como parte de una flota de barcos que transportaban petróleo a China en “modo oscuro”, es decir, con el transpondedor apagado. Según las autoridades estadounidenses, el buque viajaba falsamente con bandera de Camerún.

Rusia ha mostrado su preocupación por las incautaciones estadounidenses de petroleros que transportan su crudo sancionado y ha tomado la inusual decisión de permitir que los barcos se registren en Rusia sin inspección ni otras formalidades, según expertos consultados por el WSJ.

Moscú, según el artículo del diario estadounidense, había solicitado a Washington que detuviera la persecución de ese buque, de acuerdo con tres funcionarios estadounidenses, y el Ministerio de Asuntos Exteriores declaró desde Moscú que estaba siguiendo con preocupación la situación en torno al petrolero. No tuvieron éxito, justo cuando el barco se encontraba a unas 300 millas al sur de Islandia rumbo al mar del Norte.

Los funcionarios confirmaron a Reuters que buques militares rusos se encontraban en las inmediaciones de la operación, incluido el submarino. No estaba claro a qué distancia se encontraban los buques de la operación, explica la agencia, pero no había indicios de un enfrentamiento entre las fuerzas militares estadounidenses y rusas. El medio de comunicación estatal ruso RT publicó una imagen de un helicóptero sobrevolando el buque.

Trump anunció este martes haber llegado a un acuerdo con las “autoridades provisionales venezolanas” para el suministro de 30 a 50 millones de barriles de petróleo “de alta calidad” –valorados en 2.800 millones de dólares– que se venderán en el mercado estadounidense. El mandatario aseguró que se encargará personalmente de controlar el dinero de la venta “para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.

El Departamento de Energía, dirigido por el secretario Chris Wright, será quien ejecute el plan de extracción del crudo de forma inmediata, aunque no hay un plazo de entrega público. Wright tiene previsto reunirse este miércoles con ejecutivos de empresas energéticas en un evento del sector cerca de Miami, mientras que responsables de las mayores petroleras del mundo se podrían reunir con Trump en la Casa Blanca este viernes para hablar de inversiones en sector petrolero venezolano, según fuentes anónimas consultadas por medios estadounidenses.

Este martes, la agencia Bloomberg informó de que 11 barcos de Chevron se dirigirán en enero a Venezuela para recoger petróleo del país, dos más que el pasado diciembre.