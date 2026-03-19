El 'Sea Horse' logró descargar clandestinamente en Cuba 190.000 barriles de diésel ruso, según Windward

La agencia de inteligencia marítima asegura que el tanquero manipuló las señales de posicionamiento y entró de noche en un puerto de la Isla a principios de marzo

Madrid/Pese al bloqueo petrolero impuesto desde hace más de dos meses por EE UU a Cuba, existen fuertes indicios de que el tanquero Sea Horse (también Seahorse), con pabellón de Hong Kong (China), logró llegar clandestinamente a un puerto de la Isla y descargar unos 190.000 barriles de diésel ruso. El arribo se produjo a principios de este mes, según la agencia de inteligencia marítima Windward, que ha detectado la manipulación del Sistema de Identificación Automática (AIS), que transmite la ubicación, identidad, rumbo y velocidad de las embarcaciones.

El tanquero, que no está sancionado según Windward, cargó gasóleo con el método barco a barco en Chipre a principios de febrero. Después, indicó que se dirigía a Cuba, pero enseguida modificó la ruta y señaló “Gibraltar for orders”, una instrucción náutica utilizada para indicar que permanecerá en ese puerto (perteneciente a Reino Unido y ubicado al sur de España) a la espera de órdenes definitivas.

Entre mediados y finales de febrero, el Sea Horse estuvo navegando por el Atlántico, se detuvo a 1.300 millas náuticas de aguas cubanas y comenzó a moverse a la deriva a velocidades inferiores a un nudo, con la advertencia “not under command”, una señal visual –bolas negras de día y luces rojas de noche– que se utiliza normalmente cuando, por una avería o fallo, el capitán no puede maniobrar de manera adecuada. Esto, en términos prácticos, otorga lo que se conoce como derecho de paso, y obliga a que el resto de embarcaciones lo esquiven. Aunque el objetivo es evitar accidentes, en este caso se habría utilizado la señal de manera fraudulenta para avanzar sin problemas.

El Sea Horse estuvo navegando por el Atlántico, se detuvo a 1.300 millas náuticas de aguas cubanas y comenzó a moverse a la deriva a velocidades inferiores a un nudo, con la advertencia “not under command”

Según Windward, es una más de las técnicas engañosas que ya ha usado este petrolero anteriormente, incluyendo el apagado de transpondedores durante la transferencia de petróleo ruso para eludir las sanciones contra Moscú por su guerra de agresión a Ucrania. De acuerdo con la información, este sería el primer tanquero que logró llegar a Cuba desde principios de enero, cuando lo hizo el Ocean Mariner con una carga de más de 80.000 barriles de combustible mexicano y aunque el pasado viernes 13 Miguel Díaz-Canel dijo en rueda de prensa que hacía tres meses que no entraba una sola gota de crudo a la Isla.

La información coincide con el súbito incremento de turnos en la aplicación Ticket de venta de gasolina. Este miércoles, la provincia de Sancti Spíritus anunciaba la venta en ocho gasolineras para hoy jueves, con un total de 250 turnos a la venta. En diciembre, se ofrecían un promedio de 50 diarios en esta cola virtual, mientras que a finales de febrero no llegaban a 5 o 15. En Villa Clara, hoy se ofertan 115 en seis gasolineras, aunque en esta provincia la cifra es más similar a la de semanas precedentes.

Preguntado por la información de Windward, el experto de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, dijo a 14ymedio: "Todo es posible, pero no lo indican los servicios de rastreo, ni Reuters, ni Bloomberg". Sin embargo, sí señalan –como él mismo confirmó este martes también a este diario–, que el tanquero se dirige de nuevo en dirección a la Isla con unos 200.000 barriles de diésel ruso. "Nuestros cálculos indican que tardaría aproximadamente cinco días en llegar a la costa norte de Cuba, a 1.146 millas náuticas", indicó el especialista, después de que el barco estuviera a la deriva. Ahora, se desplaza "por sus propios medios" a 9,9 nudos de velocidad.

A ese barco se suma el Anatoly Kolodkin, cargado con petróleo ruso y de camino hacia Cuba, según Bloomberg y el Financial Times, que cuentan con información de la firma de inteligencia marítima Kpler. El tanquero lleva a bordo cerca de 730.000 barriles de crudo de los Urales y tiene previsto arribar al puerto de Matanzas a finales de marzo.

El tanquero lleva a bordo cerca de 730.000 barriles de crudo de los Urales y tiene previsto arribar al puerto de Matanzas a finales de marzo

Los recientes datos indican que la prometida ayuda rusa, que hasta ahora había quedado en palabras, puede materializarse o, incluso, haberlo hecho ya. Desde que la Administración de Donald Trump anunció, a finales de enero, sanciones a los países que vendieran o proporcionaran petróleo a Cuba, ningún país había desafiado la medida, que técnicamente quedó neutralizada con la decisión del Tribunal Supremo de declarar ilegal la base en que la Casa Blanca tenía previsto fundamentarlas –aranceles en virtud de unos poderes presidenciales de los que el mandatario carece en las actuales circunstancias–. Pese a ello, el mandatario podía buscar la manera de penalizar las entregas recurriendo a otra norma, lo que hasta ahora ha funcionado como mecanismo disuasorio.

En los últimos días, y debido a la guerra en Irán que está afectando el comercio mundial de hidrocarburos –tras el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques de ambas partes a instalaciones gasísticas y petroleras–, EE UU ha levantado temporalmente las sanciones al crudo ruso en un intento de aliviar un mercado cuyos precios escalan por minutos, una decisión que podría acabar beneficiando a Cuba.