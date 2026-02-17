El Kremlin quiere "enfriar el ardor de los piratas occidentales" contra su flota fantasma

Madrid/El general Nikolái Patrushev, asesor del Kremlin, estrecho aliado del presidente Vladimir Putin y defensor de la línea dura de Moscú, anunció este martes que entre sus planes para evitar que los europeos se apoderen de sus barcos contempla un despliegue de la Armada rusa y el apoyo de países del grupo de los Brics.

"Si no les damos un duro rechazo, pronto los británicos, los franceses e incluso los bálticos se volverán arrogantes hasta tal punto que intentarán bloquear el acceso de nuestro país a los mares, al menos en la cuenca del Atlántico", dijo Patrushev al medio de comunicación ruso Argumenty i Fakty.

El asesor de Putin añadió que "en las principales zonas marítimas, incluidas las regiones alejadas de Rusia, es necesario desplegar permanentemente fuerzas importantes, fuerzas capaces de enfriar el ardor de los piratas occidentales".

La virulencia con que Moscú ha arremetido contra los países europeos sorprende, cuando el único buque con bandera rusa confiscado hasta la fecha ha sido el petrolero Marinera, incautado por EE UU después de varios días de persecución por el Atlántico. Los hechos ocurrieron a principios de enero, cuando los estadounidenses comenzaron a perseguir el Bella-1, usado para el transporte de hidrocarburos de Rusia, Irán y Venezuela.

Dos semanas después fue detenido a pesar de la escolta enviada por Moscú, que llegó a acercar un submarino para su protección. El buque estaba vacío cuando fue incautado, ya que no pudo llegar nunca a Venezuela, y su tripulación fue detenida, una situación que llegó a provocar la denuncia del Gobierno autónomo de Escocia, por la falta de información sobre esta operación –y las implicaciones del arresto– en sus aguas. Más tarde, un acuerdo entre Trump y Putin facilitó la liberación de dos trabajadores rusos.

Aunque Moscú ha criticado hoy lo que califica de retorno "a la práctica de la diplomacia de las cañoneras, de lo que hablan los eventos en Venezuela y en torno a Irán", su ira ha sido dirigida específicamente contra los europeos.

"Cualquier intento de bloqueo naval de nuestro país es completamente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, y el concepto de 'flota en la sombra', que los representantes de la UE esgrimen a cada paso, es una ficción jurídica", afirmó.

En la misma línea, agregó que "al implementar sus aviones de bloqueo naval, los europeos están buscando deliberadamente un escenario de escalada militar, poniendo a prueba los límites de nuestra paciencia y provocando medidas de represalia activas. Si fracasa una solución pacífica a esta situación, el bloqueo será roto y eliminado por la marina", zanjó.

Para controlar estas operaciones, que a su juicio incluyen un “bloqueo de Kaliningrado en el Mar Báltico”, Rusia podría contar con el apoyo de sus socios del Brics. "Las flotas trabajan en la coordinación para la defensa de las vías comerciales que en estos momentos se han vuelto más vulnerables”, subrayó.

En ese sentido, recordó las maniobras celebradas en enero en el Atlántico Sur entre Rusia, China, Irán y Emiratos Árabes Unidos, y aludió a los ejercicios que se celebrarán próximamente en el golfo de Ormuz con participación de esos tres primeros países.

"Es necesario aprovechar el potencial de los Brics, a los que hay que otorgar una plena dimensión marítima estratégica", señaló.

Patrushev, que anunció la próxima presentación del programa de construcción naval actualizado de Rusia para 2050, acusó a occidente de intentar "paralizar" el comercio exterior ruso y pronosticó que los apresamientos de barcos rusos "serán más frecuentes".

Las palabras del general ruso, que entre 2023 y 2024 realizó varias visitas a Cuba, llegan en un momento en el que el país euroasiático ha declarado su intención de hacer llegar combustible a la Isla en medio del bloqueo energético de EE UU.

Moscú se ha mostrado cauteloso a la hora de comprometer esta ayuda, que no acaba de concretar por motivos que se atribuyen al temor a una confiscación de la carga, pero también a un cierto ánimo de no confrontar excesivamente con EE UU en medio de las negociaciones de paz en Ucrania.