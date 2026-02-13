Rusia sigue sin concretar la ayuda que enviará a Cuba para enfrentar la crisis energética

Claudia Sheinbaum dijo que está previsto un segundo envío de ayuda humanitaria a la Isla tras el retorno de los buques militares.

Madrid/El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, ha confirmado la versión de la embajada de su país en Cuba y asegura que se va a enviar ayuda a la Isla. "Somos, sin lugar a dudas, solidarios con Cuba. Le ayudaremos, incluido materialmente. Ya se está haciendo", dijo el alto funcionario a la agencia TASS, aunque evitó concretar más detalles nuevamente. “Dependiendo de cómo se desarrolle la situación, hay varias opciones posibles”.

Riabkov agregó, además, que “hay otros países amigos de La Habana, incluidos en el foro Brics, que también están haciendo lo máximo posible", y citó específicamente a China. El gigante asiático ha reiterado su disposición a ayudar dentro de sus posibilidades, pero tampoco ha habido nada tangible hasta la fecha.

Los analistas subrayan que ambos Estados intentan hacer equilibrios para no tensar las relaciones con EE UU, al que Riabkov acusó este viernes de ejercer una "fortísima presión" sobre el régimen cubano. "En el marco de la actualizada Doctrina Monroe, Washington no se detiene ante ningún método ilegal que pisotee los cimientos del derecho internacional", afirmó.

El Kremlin aseguró el jueves que enviará petróleo a Cuba, pero que no desea una escalada con la Casa Blanca debido a ese asunto, aunque Dimitri Peskov –su portavoz– agregó que el comercio bilateral entre ambos países es casi inexistente. La cautela, por tanto, podría venir más bien del temor a que el buque sea confiscado, según admitieron algunos expertos al diario Izvestia.

Un socio mucho más concreto, a pesar de los roces de los últimos tiempos, le salió este jueves a Cuba en Santiago de Chile, donde no esperan a concretar nada. Al anuncio este jueves del canciller, Alberto van Klaveren, que calificó la situación en la Isla de "drama humanitario", e indicó que en las próximas horas se detallará el monto final de la ayuda, se sumó una declaración del propio presidente, Gabriel Boric.

“El bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes”, publicó el mandatario en su cuenta de X.

El presidente confirmó que el envío será canalizado por Unicef y que el monto saldrá del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, con el que ya se ayudó a la Isla tras el paso del huracán Melissa, así como a Gaza y Ucrania. Boric, asimismo, señaló que la aportación será “junto a otros países latinoamericanos” y pidió “terminar con este bloqueo inhumano”.

Al mandatario le salieron respuestas de todo tipo, incluyendo la del propagandista Pedro Jorge Velázquez, conocido en redes como El Necio, que le reprochó haber avalado las acciones de EE UU con sus declaraciones de hace pocos meses, cuando Boric dijo en al menos dos entrevistas internacionales que en Cuba hay una dictadura. El mandatario fue entonces acusado por Bruno Rodríguez de “oportunismo” y de haber cometido “errores e inconsecuencias [que] entregaron su país a la extrema derecha neofascista”. “Quizás sin quererlo, sirve a la aspiración del imperialismo”, espetó.

“Al menos esta es una posición distinta y más coherente. Sepa igual que eso de ir diciendo deliberadamente que ‘Cuba es una dictadura’ son relatos que luego justifican sanciones y bloqueos. Quienes le aplauden en Miami cuando usted dice eso son los mismos que aplauden el bloqueo total de Trump ahora. Como usted dice, se puede tener diferencias. Válido. Pero no dañar a un pueblo, ni olvidarse de lo que Cuba, aún con sus errores, ha representado”, le dijo El Necio.

No obstante, una gran mayoría de usuarios agradecieron el gesto, incluyendo los muchos que señalaban que la mayor responsabilidad de la situación de la Isla es culpa del régimen cubano.

La decisión de Boric ha hecho aflorar las diferencias políticas cuando queda apenas un mes para que asuma el poder José Antonio Kast. El Gobierno afirmó que la decisión se toma con fines humanitarios y no por las presiones del Partido Comunista de Chile.

“Si el Gobierno quiere dar una ayuda de verdad, lo que tiene que hacer es respaldar las iniciativas de la comunidad internacional que pongan fin de una vez a una de las dictaduras más crudas y violentas que ha tenido que sufrir un pueblo latinoamericano durante los últimos 100 años”, dijo el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

El senador Felipe Kast, por su parte, acusó a Boric de “salir a ayudar con limosnas a la dictadura más cruel y longeva de América”. Mientras el libertario Johannes Kaiser conminó al próximo mandatario a revertir la decisión: “Es obligación del futuro Gobierno el impedir por todos los medios a su alcance, que este nuevo fraude a los chilenos se concrete".

Una situación similar se vive en México, desde donde ayer llegaron dos barcos cargados extraordinariamente celebrados por las autoridades cubanas, que lo consideran más allá de una ayuda material, un símbolo de amistad y solidaridad. A pesar de las críticas de la oposición, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que está previsto un segundo envío de ayuda humanitaria a la Isla tras el retorno de los buques militares y agregó que hay una reserva de más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijoles "pendientes de ser enviadas".

Mientras, su partido, Morena, ha iniciado una megacolecta para que los ciudadanos puedan aportar lo que deseen mandar a la Isla, aunque la lista de prioridades que ofreció incluye medicamentos e instrumentos médicos, internas de mano, lámparas solares, pilas, productos de aseo y alimentos no perecederos. Además, la formación ha asegurado que todos sus representantes con cargo político donarán un mes de su salario para Cuba.

"Se trata de las reglas de convivencia global. Las palabras importan poco cuando hay una realidad que afecta de manera tan dramática a millones de personas. Es un asunto de ética. No podemos dejar que orillen a un pueblo al desastre", declararon a la prensa mexicana.