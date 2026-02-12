Llegan a Cuba los dos barcos de ayuda humanitaria enviados por México

Uno de los barcos de ayuda humanitaria procedentes de México llegando al puerto de La Habana, este jueves.

El 'Papaloapan' carga unas 536 toneladas de alimentos de primera necesidad y artículos de higiene personal y el 'Isla Holbox', más de 277 toneladas de leche en polvo

La Habana/Los dos barcos mexicanos con ayuda humanitaria para Cuba que partieron el pasado domingo de Veracruz, el Papaloapan y el Isla Holbox, llegaron en la mañana de este jueves al puerto de La Habana. Cargan 814 toneladas de alimentos y otros productos en pleno bloqueo petrolero de Estados Unidos que ha llevado la escasez a niveles críticos.

El primero de los buques de apoyo logístico de la Armada de México entró lentamente por la estrecha bocana de la bahía de La Habana sobre las 8:30, mientras el segundo accedió minutos más tarde.

México anunció este envío como un símbolo de "solidaridad y ayuda humanitaria" en medio de sus gestiones para apoyar a Cuba una vez que detuvo sus envíos de crudo a La Habana después de la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazaba con aranceles a los países que suministrasen petróleo a la isla.

El Papaloapan carga unas 536 toneladas de alimentos de primera necesidad, como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijoles, arroz, atún, sardinas y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal. El Isla Holbox, por su parte, lleva más de 277 toneladas de leche en polvo.

Aclaró que contaban con una reserva de más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijoles "pendientes de ser enviadas" a Cuba

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó este miércoles que su país sigue comprometido con Cuba y que está previsto un segundo envío de ayuda humanitaria a la Isla tras el retorno de estos barcos militares a su país. Previamente aclaró que contaban con una reserva de más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijoles "pendientes de ser enviadas" a Cuba.

México ha mantenido programas de cooperación con la Isla en los últimos años, en medio de las dificultades económicas que afronta el país caribeño y el nuevo envío forma parte de esa política de asistencia.

El Gobierno cubano, por su parte, ha agradecido a México su apoyo en estas circunstancias. "Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba", escribió en redes sociales esta semana el mandatario Miguel Díaz-Canel.

También este jueves, el Gobierno de Chile informó de que enviará ayuda humanitaria a la Isla. “Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba. Queremos hacerlo por la vía en que siempre ha trabajado la Cancillería: a través de un fondo especial”, dijo en rueda de prensa el canciller, Alberto van Klaveren.

El ministro, que calificó la situación en Cuba de "drama humanitario", indicó que en las próximas horas se detallará el monto final de la ayuda, que saldrá del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza y se canalizará a través de organismos multilaterales y distintos programadas de Naciones Unidas.

El ministro, que calificó la situación en Cuba de "drama humanitario", indicó que en las próximas horas se detallará el monto final de la ayuda

Ese fondo especial, añadió Van Klaveren, “también ha permitido hacer aportes humanitarios en otras situaciones muy graves como las que ha vivido Ucrania a lo largo de un conflicto que ya se extiende por cuatro años, la situación en Gaza y también las consecuencias del paso de huracanes por el Caribe”.

"Cuba ya recibió una pequeña ayuda humanitaria tras el paso del último huracán el año pasado", apuntó el canciller.

El incremento de la presión de Washington, con el bloqueo petrolero tras la intervención en Venezuela y la orden presidencial del 29 de enero para imponer aranceles a quienes suministren combustible a Cuba, ha agravado la profunda crisis energética que sufre la Isla desde mediados de 2024, hasta el punto de que los frecuentes apagones han alcanzado cifras récord.

La falta de combustible ha provocado que las aerolíneas de Canadá y Rusia, los dos principales emisores de turistas a Cuba, suspendan temporalmente los vuelos a La Habana tras evacuar a sus nacionales varados.

Además de incrementar la presión sobre La Habana, Washington ha asegurado que Cuba tiene “los días contados” por la falta de combustible y evidenciado que espera que la crisis conduzca a “un cambio de régimen”.

Pese a defender el castrismo en sus tiempos de dirigente universitario y diputado, Boric ha cambiado su postura desde que está en el poder

Ante la previsión de un “desabastecimiento agudo de combustible”, el Gobierno cubano puso en marcha un plan de emergencia inspirado en la denominada “opción cero”, una estrategia de supervivencia concebida en caso de ausencia total de combustibles durante el denominado Período Especial de los años 90, y que en la práctica supone la paralización del país.

La decisión de Chile tiene lugar horas después de que distintos dirigentes del Partido Comunista Chileno (PC) –formación política que integra la coalición con la que gobierna el presidente Gabriel Boric– urgieran a mandar ayuda a Cuba. Desde que Boric llegó a la Presidencia en marzo de 2022 con una amplia coalición que incluye a su partido (el Frente Amplio), los comunistas y la centroizquierda tradicional, Cuba ha sido un tema espinoso para el Gobierno.

Pese a defender el castrismo en sus tiempos de dirigente universitario y diputado, Boric ha cambiado su postura desde que está en el poder, denunciando al mismo tiempo tanto el bloqueo económico de Estados Unidos como la "dictadura" que sufre Cuba, una posición que incomoda al PC. “Más allá de las características políticas que pueda tener su régimen, lo que nos interesa es atender las necesidades en la medida de lo posible del pueblo cubano. Y no estamos solos en eso, México está también fletando ayuda y también Brasil", afirmó el canciller.