La prensa rusa señala numerosos obstáculos para que Moscú cumpla su promesa de enviar petróleo a Cuba

'Izvestia' cita fuentes diplomáticas sobre el compromiso con La Habana, además de expertos sobre los costos políticos y económicos de enfrentarse a EE UU

Madrid/Moscú se prepara para enviar petróleo a Cuba, aunque la cautela es máxima. Fuentes de la Embajada de Rusia en La Habana contaron a Izvestia, uno de los diarios de mayor circulación del país, que “próximamente, se planea suministrar petróleo y derivados como ayuda humanitaria", sin especificar en qué plazo lo hará. El medio ha consultado con varios analistas que ponen sobre la mesa las consecuencias que una decisión así podría tener para el gigante euroasiático: las mismas que están llevando a otros aliados de La Habana a no tomarla.

Uno de los expertos entrevistados, Nikolai Dudchenko, de Finam Financial Group, afirma que en 2025 Cuba importó un promedio de 37.000 barriles diarios de varios procedencias (esencialmente Venezuela y México). Izvestia cita el arribo hace ahora un año del Akademik Gubkin –cargado con unos 790.000 barriles, valorados en 55 millones de dólares– como “el último gran envío” a la Isla, comprado con el préstamo estatal de 60 millones de dólares que aprobaron las autoridades rusas. “Si el volumen se mantiene igual ahora, con las solicitudes previas de las autoridades cuando la crisis no era tan grave, sería suficiente para solo 19 o 20 días”, calcula el experto.

No obstante, el medio no menciona que el Akademik Gubkin regresó en septiembre de 2025 con una cantidad similar a la de febrero y tampoco al Jasper, que llegó a Matanzas en diciembre con unos 330.000 barriles. Este último tanquero, sancionado por la Unión Europea, pudo llegar a la Isla sin que EE UU se opusiera, algo que en ese momento llamó la atención, puesto que en aquellos días se incautó de varios petroleros sancionados que transportaban crudo venezolano. Uno de ellos, el Skipper, iba a China –tras una escala en Cuba– para revender el producto al país asiático en nombre de la estatal Cubametales.

Este es uno de los principales temores, sobre todo desde lo ocurrido con el Bella-1, el tanquero que cambió su nombre a Marinera y su bandera a rusa para tratar de esquivar el asedio de EE UU. Aquel barco, usado para el transporte de hidrocarburos de Rusia, Irán y Venezuela, fue detenido tras dos semanas de persecución y a pesar de la escolta enviada por Moscú, que llegó a acercar un submarino para su protección. El buque estaba vacío cuando fue incautado, ya que no pudo llegar nunca a Venezuela, y su tripulación fue detenida. Más tarde, un acuerdo entre Trump y Putin facilitó la liberación de al menos dos trabajadores rusos.

Igor Yushkov, analista del Fondo Nacional de Seguridad Energética, dijo a Izvestia que este puede ser un factor muy relevante a la hora de pensarse si se envía petróleo o no a la Isla. Aunque hay otro: “Dado el déficit presupuestario, es improbable que Moscú simplemente suministre combustible a La Habana”, afirmó.

Preguntado por esta cuestión, el Kremlin dijo este jueves que no teme a una imposición de aranceles: "Nosotros no querríamos ninguna escalada, pero, por otra parte, a día de hoy no tenemos casi ningún tiempo de intercambio comercial", dijo Dmitri Peskov, que añadió: "Todos estos días hablamos a diferentes niveles, estamos en contacto con los amigos cubanos y tratamos las variantes para ayudarlos".

El medio ruso, por su parte, plantea otra cuestión. El 1 de enero de 2025 Cuba se convirtió oficialmente en miembro asociado del grupo Brics –junto a otros 12 países–, con lo que cabría suponerle otros apoyos. Sin embargo, “no se debe esperar un fuerte apoyo energético” por su parte, subraya Izvestia.

Emiratos Árabes Unidos es uno de los que, en principio, no tendría problemas para mandar petróleo a Cuba, pero dos de los mayores socios del grupo, China e India, son importadores de petróleo en sí mismos, por lo que quedarían descartados. Por otra parte, Viktor Kheifets, entrevistado para el reportaje, recuerda que los Brics no funcionan como bloque militar, “por lo que una respuesta consolidada a las amenazas internacionales aún no está en su agenda prioritaria”. Como ejemplo, cabe recordar que ante el ataque militar a Irán de 2025 ni siquiera se posicionaron, más allá de alguna declaración de rechazo, a pesar de que el país persa era miembro de pleno derecho del bloque, no como Cuba.

Las amenazas de imposición de aranceles pesan, sobre todo para Brasil, el socio más cercano pero que, a la vez, tiene una intensa actividad comercial con EE UU. En 2024, el país norteamericano importó por el valor de 40.368 millones de dólares, pero en 2025 la cantidad bajó a 37.720 millones por los aranceles del 50% que Trump impuso a Brasil.

Para el presidente, Luiz Inázcio Lula da Silva, no fue fácil negociar un acuerdo con Washington, que pretendía imponerle otro 40% extra por la condena por golpismo a Jair Bolsonaro. Finalmente, Donal Trump retrocedió y ambos mandatarios sellaron un acuerdo que difícilmente arriesgará Lula da Silva por Cuba, a pesar de que en su país crecen las presiones para que actúe.

Venezuela, el aliado histórico, acaba de cerrar casi definitivamente la puerta tras su acuerdo con EE UU. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una licencia que permite la exportación, venta, almacenamiento y refinación de petróleo en el país caribeño a personas jurídicas registradas en Estados Unidos, a la vez que prohíbe las transacciones con personas de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba.

Por su parte, México sigue anunciando que estudia cómo continuar con sus entregas de petróleo, pero las amenazas de EE UU han llevado a la presidenta, Claudia Sheinbaum, a enviar más bien víveres y productos de primera necesidad, como el que previsiblemente llegará este jueves y el próximo, anunciado por la mandataria, en breve.

Rusia, por lo pronto, asegura que estudia cómo repatriar a los 4.000 turistas varados en la Isla y detener los vuelos mientras la situación se calma, aunque la Embajada rusa en Cuba dijo a Izvestia que los propios viajeros no tienen prisa.

“No se prevén medidas de evacuación. Lamentablemente, los cortes de electricidad en Cuba no son un fenómeno nuevo; su frecuencia y duración dependen de la disponibilidad de combustible en las centrales eléctricas locales y del funcionamiento del sistema energético nacional”, dijo.

No obstante, el Ministerio de Desarrollo Económico recomendó a los turistas rusos que no visiten Cuba, los operadores turísticos suspendieron la venta de viajes y la Asociación de Operadores Turísticos comenzó este jueves a recomendar alternativas a la Isla: Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y Hainan (China).