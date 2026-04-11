Rusia "trabaja en un plan de suministro de energía" que incluye el envío a Cuba de otro petrolero

La Antillana de Acero, detenida desde 2020, continúa sin operar de forma estable debido a la crisis energética y a décadas de deterioro.

Un enviado de Moscú no da detalles sobre esta cooperación y se limita a señalar que se trata de reactivar la planta de Antillana de Acero, paralizada por la falta de electricidad

La Habana/“Discutimos con nuestros socios cubanos que las empresas rusas tendrían acceso a la gestión de empresas industriales en la República [de Cuba]”, dijo ayer viernes, para la agencia estatal RIA Novosti, el viceministro de Industria ruso, Roman Chekushov, quien se encuentra en La Habana como parte de una delegación presidida por el vicecanciller ruso Serguéi Riabkov.

El pasado jueves, Chekushov había afirmado para el mismo medio que ambas partes han acordado “un plan de suministro de energía” como base para reactivar la producción en la planta metalúrgica cubana.

“Intentaremos poner en marcha la producción de laminados una vez que se salde la pequeña deuda pendiente restante, lo que aumentará la rotación de la venta de productos metalúrgicos y permitirá seguir desarrollando ese negocio con ese dinero”, señaló el funcionario ruso.

Chekushov recalcó que la prioridad económica actual de Cuba es el restablecimiento del suministro eléctrico normal. “Todos los proyectos industriales están vinculados a esto”, dijo.

Discutimos con nuestros socios cubanos que las empresas rusas tendrían acceso a la gestión de empresas industriales en la República

El proyecto más importante dentro de esa cooperación bilateral es la modernización de la planta metalúrgica Antillana de Acero José Martí, cuya rehabilitación se acordó en 2015 entre ambos gobiernos. Según el funcionario ruso, el contrato está ejecutado en un 93% en términos de valor, lo que describió como “prácticamente el final”.

La finalización del proyecto permitiría una producción anual de unas 160.000 toneladas de acero laminado, en un contexto en el que la industria pesada cubana ha operado durante años con serias limitaciones energéticas y de inversión.

También señaló que en el caso del montaje de vehículos rusos en Cuba –suspendido el mes pasado a raíz de la crisis energética, apenas un año después de su lanzamiento–, se espera que se reanude una vez que se normalice el suministro de energía.

El vicecanciller ruso, Serguei Riabkov, en rueda de prensa posterior a su encuentro con el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, el pasado jueves, señaló: "Garantizar la seguridad energética de la Isla es prioritario. Es prematuro hablar de los siguientes pasos. Es ampliamente conocido que no nos limitamos al suministro del lote de petróleo que ya ha llegado en el buque tanque Anatoly Kolodkin".

Un segundo tanquero cargado con 251.000 barriles de diésel y procedente del puerto báltico de Vysotsk se dirige hacia el Caribe, probablemente Cuba

Tras el arribo a Cuba el pasado 30 de marzo del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con 100.000 toneladas de petróleo, un segundo cargamento parece estar ya en ruta hacia el Caribe.

Sin embargo, Riabkov no confirmó la salida del segundo petrolero ruso prometido unos días antes por el ministro de Energía, Serguéi Tsiviliov, que se jactó de haber "roto el bloqueo" energético impuesto por Washington.

Según las agencias de rastreo marítimo, el tanquero Universal, cargado con 320.000 de barriles de combustible y procedente del puerto báltico de Vysotsk, acaba de cruzar el canal de la Mancha y se dirige hacia el Caribe, con fecha de llegada el 23 de abril, probablemente a Cuba, aunque mantiene el secreto sobre su destino final, como lo hacen todos los barcos rusos sancionados por EE UU y Europa.