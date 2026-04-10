El vicecanciller Riabkov denuncia la "obsesión" de EE UU con expulsar a Rusia del "hemisferio occidental"

Madrid/Nueve días después de que el Anatoly Kolodkin atracara en el puerto de Matanzas con 730.000 barriles de crudo, el vicecanciller de Rusia, Serguéi Riabkov, entró al Palacio de la Revolución dispuesto a recibir, los halagos de Miguel Díaz-Canel. “Hay valor en países como la Federación de Rusia para no dejarse someter por las políticas imperiales", dijo el mandatario cubano.

La cita llega también después de que Moscú haya anunciado el envío de un segundo tanquero a la Isla, aunque no ha ofrecido detalles al respecto. “Rusia no va a abandonar el hemisferio occidental, no importa lo que digan en Washington, que está obsesionado con la idea de expulsar a Rusia, así como a China de esta región”, dijo.

"En el momento actual, Rusia está ciento por ciento solidaria con Cuba, a pesar de la complejidad por la que atraviesa el país, estamos al lado de ustedes", dijo Riabkov al mandatario cubano.

Díaz-Canel agradeció el apoyo del vicecanciller y afirmó que “es una muestra de que Cuba no está sola". Según el mandatario cubano, el envío de crudo a la Isla "apoya un concepto que nosotros estamos defendiendo, y que es que tenemos todo el derecho a recibir petróleo y que existe todo el derecho para que otros países exporten petróleo a Cuba".

"Apoya un concepto que nosotros estamos defendiendo, y que es que tenemos todo el derecho a recibir petróleo y que existe todo el derecho para que otros países exporten petróleo a Cuba"

La decisión de enviar el Anatoly Kolodkin a la Isla parecía una misión imposible en el momento en que se conoció. Tras la orden firmada por Donald Trump a finales de enero por la que se impondrían aranceles a los países que mandaran petróleo a la Isla, ninguno se arriesgaba a hacerlo, pese a que tanto Rusia como México afirmaron varias veces estar buscando soluciones. La decisión del Tribunal Supremo, que declaraba ilegales las fórmulas por las que Washington pretendía aplicar esas tasas, parecía abrir una rendija, pero nadie se lanzaba al saber que había otras opciones de castigo.

Otra posibilidad se abrió con el anuncio de EE UU de suspender las sanciones sobre el crudo ruso durante un mes para aliviar los problemas energéticos derivados del cierre del estrecho de Ormuz. El Sea Horse, con bandera de Hong Kong (China) pero cargado con petróleo ruso, comenzó a dirigirse discretamente a la Isla, pero cambió de rumbo casi a la vez que la Casa Blanca añadía una enmienda en la que afirmaba que Irán, Corea del Norte y Cuba estaban exentos de ese alivio.

Sin embargo, el Anatoly Kolodkin continuó la ruta sin oposición de EE UU. “¡Tienen que sobrevivir! (...) No tengo ningún problema”, dijo el propio Trump cuando se le preguntó por ese barco. “Les dije, si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema con ello. Sea Rusia o no”, agregó. Posteriormente, la Casa Blanca aclaró que se trataba de una decisión humanitaria y que se vería caso por caso, lo que hace imprevisible el futuro de ese segundo cargamento anunciado el pasado 1 de abril por el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov.

Riabkov habló ayer del "carácter especial" de las relaciones entre La Habana y Moscú, y valoró de "muy provechosa" la reunión de consultas políticas entre las cancillerías de ambas naciones realizada en esta jornada, que consideró de "mucha utilidad al evaluar detalladamente diferentes temas".