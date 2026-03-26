La cercanía del petrolero 'Anatoly Kolodokin' activa las alarmas sobre el espionaje ruso en Cuba

'The New York Times' señala la sospecha de que el buque esté recopilando inteligencia en su paso por el Caribe

La Habana/Las preocupaciones de EE UU en torno al petrolero ruso Anatoly Kolodkin, que se dirige hacia Cuba –desafiando así las sanciones de EE UU impuestas tanto a Rusia como a Cuba–, han puesto en alerta a la Armada estadounidense y han reavivado el debate sobre el espionaje ruso desde la Isla, según The New York Times.

En un reportaje publicado este martes por el diario neoyorquino, se debate la posibilidad de una función oculta del buque ruso, capaz de abastecer combustible a la Isla pero también estar involucrado en actividades de espionaje para recopilar información estratégica en el Caribe.

Entre las razones que Donald Trump esgrimió en enero para cortar las importaciones de petróleo a la Isla, señalaba que el régimen cubano permite que Rusia “establezca allí sofisticadas capacidades militares y de inteligencia” que amenazan a la seguridad nacional de EE UU. En específico, Trump hizo mención a “la mayor instalación rusa de inteligencia de señales en el extranjero”.

La base rusa a la que hace referencia es la llamada Lourdes, cercana a La Habana, en funcionamiento durante la Guerra Fría y cerrada hace 25 años. En 2014, cuando se agravaron las tensiones entre Washington y Rusia, surgieron suposiciones de que volvería a ser reactivada, aunque esto fue negado tanto por el presidente ruso, Vladimir Putin, como por la inteligencia estadounidense.

Según el 'New York Times', preservar esta estación puede ser una de las razones por las que Putin se arriesga a desafiar a Trump enviando petróleo a Cuba

Aunque menos sofisticada que las reportadas bases chinas en Cuba, Lourdes tiene capacidad para monitorear instalaciones clave de EE UU situadas a menos de 320 kilómetros, en Florida, incluyendo el Comando Central, los lanzadores de satélites de Cabo Cañaveral y la residencia de Trump en Mar-a-Lago.

Según el New York Times, preservar esta estación puede ser una de las razones por las que Putin se arriesga a desafiar a Trump enviando petróleo a Cuba.

Marco Rubio ha tildado durante años de inaceptables las bases extranjeras en la Isla. En un debate de las primarias republicanas de 2016, al describir un “buen” acuerdo de EE UU con Cuba, afirmó que esto incluiría que La Habana “eche a los rusos de Lourdes y eche a la estación de escucha china de Bejucal”.

La base de Bejucal, uno de los cuatro supuestos puestos de escucha chinos en Cuba, fue construida hace más de diez años en las inmediaciones de Lourdes y recientemente modernizada. Tras las revelaciones de The Wall Street Journal en 2023, Antony Blinken confirmó que Pekín la había mejorado en 2019 y que la Administración Biden respondió con un enfoque diplomático “más directo”.

Las estaciones de escucha china en Cuba también podrían monitorear áreas de entrenamiento militar estadounidense en Florida y a los lanzamientos de satélites desde Cabo Cañaveral.

Aunque Trump consiguiera obligar el cierre de las bases rusas y chinas, esos países seguirían gestionando instalaciones diplomáticas en la Isla

Un ex funcionario de carrera de los servicios de inteligencia estadounidenses dijo para el Times que, aunque Trump consiguiera obligar el cierre de las bases rusas y chinas, esos países seguirían gestionando instalaciones diplomáticas en la Isla, "que muy probablemente estarían repletas de equipos de escucha encubiertos".

Por su parte, William LeoGrande, profesor de la American University y muy cercano al régimen, ha criticado las sospechas de espionaje desde Cuba. Según él, la base de Lourdes ya está obsoleta, y las instalaciones chinas no son tan amenazadoras como se anuncia. “Es un pretexto para decir que Cuba es una amenaza”, dijo. “Es una excusa perfecta”.

Sin embargo, el ex asesor jurídico general de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Glenn S. Gerstell, ha indicado que los equipos de espionaje no necesitan ser de última generación para ser eficaces. “Las antenas locales siguen siendo sorprendentemente relevantes”, dijo, y agregó que pueden registrar señales de walkie-talkie y radio con mayor claridad que otros métodos más avanzados pero más distantes.

Aunque los funcionarios de Trump no han dicho si están exigiendo que el Gobierno cubano expulse a los agentes rusos y chinos, la orden ejecutiva de Trump al declarar “emergencia nacional” indica que las bases extranjeras son una gran prioridad.