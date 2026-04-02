Moscú pretende "romper el bloqueo" energético de EE UU con el envío de un segundo petrolero a Cuba

El petrolero ruso 'Anatoly Kolodkin', cargado con 100.000 toneladas de crudo, en la Bahía de Matanzas.

En su visita a Rusia, Pérez-Oliva consiguió promesas de apoyo del Gobierno de Putin

La Habana/Moscú prepara un segundo envío de crudo a Cuba tras la llegada del Anatoly Kolodkin –con permiso de EE UU después de tres meses de bloqueo petrolero de la Isla–, informó este jueves el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov.

“Un buque ruso rompió el bloqueo. Ahora se está cargando el segundo. No abandonaremos a los cubanos”, declaró Tsiviliov a la prensa local en un foro energético celebrado en la ciudad de Kazán.

El ministro señaló que la decisión fue tomada tras una reunión celebrada en San Petersburgo con representantes cubanos.

El viceprimer ministro encargado del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, está en visita oficial en Rusia, donde intenta presentar a Cuba como un socio económico atractivo y busca el respaldo de Moscú para paliar su déficit energético.

El viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko indicó que el objetivo inmediato es aliviar la escasez de combustible

En la reunión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia, Moscú reafirmó que seguirá apoyando económicamente a la Isla. El viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko indicó que el objetivo inmediato es aliviar la escasez de combustible.

Chernyshenko afirmó además que, una vez se normalice el suministro de combustible en Cuba, se restablecerán por completo los vuelos directos, con la intención de recuperar los niveles de turismo previos.

Ambas partes abordaron además proyectos farmacéuticos, con el envío de insumos desde Rusia y un acuerdo entre la empresa rusa Prommed y el Centro de Inmunología Molecular para desarrollar vacunas contra el cáncer.

A esto se suman planes de exportación de alimentos, la reactivación de una planta de ensamblaje de vehículos y la creación de un servicio de taxis en La Habana con autos rusos, como parte de una agenda de colaboración más amplia.

Pérez-Oliva declaró al respecto de esta cooperación bilateral: “Es la manera más sostenible que tenemos de colaborar en el sector energético”.

El petrolero sancionado por EE UU y la Unión Europea Anatoly Kolodkin, cargado con 100.000 toneladas de crudo, arribó esta semana a Cuba en lo que fue el primer cargamento de petróleo que llega a la Isla desde el 9 de enero, cuando México envió un tanquero de combustible.

El presidente de EE UU, Donald Trump, restó importancia a que Moscú entregara crudo a Cuba, ya que esto no tendría ningún impacto en la situación actual de la Isla

El especialista en energía de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, señala que este jueves hay cuatro petroleros con bandera cubana en Matanzas “todos candidatos a prestar servicio de cabotaje hacia La Habana para el crudo ruso Ural, transportado por el Anatoly Kolodkin”.

Agrega que “el petrolero Vilma podría estar realizando una transferencia barco a barco en Matanzas, acortando así el tiempo de operación al evitar los tanques de almacenamiento en tierra. Este tanquero podría cargar un máximo aproximado de 400.000 barriles”. Según Piñón “no se puede descartar que todo el crudo a bordo del Anatoly Kolodkin tenga como destino La Habana; también hay que considerar que la refinería de Cienfuegos sigue en juego.”

El presidente de EE UU, Donald Trump, restó importancia a que Moscú entregara crudo a Cuba, ya que esto no tendría ningún impacto en la situación actual de la Isla.

“No me molesta (…), tienen un mal régimen, tienen un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa”, indicó el mandatario. Incluso, la portavoz de la Casa Blanca indicó que se trataba de una decisión "humanitaria".

Por su parte, el presidente Díaz-Canel agradeció a Vladimir Putin por el envío del crudo y anunció que “ya se trabaja en la descarga, luego el procesamiento, la distribución y el uso racional de este embarque que, aunque insuficiente en medio de la aguda escasez, aliviará de manera gradual la situación en las próximas semanas.”

Cuba precisa diariamente unos 100.000 barriles para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que menos de 40.000 proceden de su producción nacional y solo pueden usarse en las termoeléctricas, ya que se trata de un crudo muy pesado que no se puede refinar en la Isla. La imposibilidad de cubrir el resto de la demanda se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la economía en la Isla.