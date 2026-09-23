Un oyente advierte a Díaz-Canel: "Para salvar el socialismo podemos caer en el capitalismo más despiadado"

"Hemos hecho gestiones de todo tipo para el combustible y no llega combustible de ningún lugar del mundo", afirmó el mandatario.

El mandatario recurre a Fidel Castro para defender sus reformas económicas mientras insiste en que Cuba lleva “nueve meses” sin recibir un barco de petróleo

La Habana/"Hasta este momento yo no recibo ningún beneficio de las transformaciones. No veo la concreta, no me veo reflejado". La frase de uno de los oyentes resumió este miércoles las preocupaciones de los cubanos que participaron en el estreno de Criterio Compartido, el nuevo programa radial de Miguel Díaz-Canel.

Durante 55 minutos, el mandatario escuchó numerosas reclamaciones sobre los precios, las pensiones y la burocracia, pero sus respuestas estuvieron centradas en justificar las transformaciones económicas que impulsa su Gobierno y en responsabilizar a Estados Unidos de la crisis que atraviesa la Isla.

"No hay regreso al capitalismo", sentenció Díaz-Canel, que presentó las nuevas medidas como una actualización del socialismo cubano. Algunos oyentes, sin embargo, expresaron sus dudas sobre el rumbo de las reformas. "Cada vez la economía está más en manos del sector privado", advirtió uno de ellos. "Tratando de salvar las conquistas del socialismo podemos caer en el capitalismo más despiadado", remató.

Díaz-Canel elevó el tono y recurrió a Fidel Castro para justificar la apertura a mecanismos de mercado

No es la primera vez que Díaz-Canel intenta establecer un canal de comunicación directa con los ciudadanos. En marzo de 2024 estrenó el podcast Desde la Presidencia, que dejó de actualizarse sin previo aviso ni explicaciones públicas. Su última entrega conocida se publicó el 5 de junio de 2025 y estuvo dedicada a la polémica subida de las tarifas de Etecsa, el monopolio de las telecomunicaciones, que había provocado protestas y un amplio rechazo entre los usuarios.

El nuevo espacio, conducido por la periodista Bárbara Betancourt junto al mandatario, se presenta bajo el lema de que “todas las voces de Cuba importan”. Sin embargo, las intervenciones de los oyentes fueron grabadas previamente, por lo que no pudieron repreguntar a Díaz-Canel ni confrontar sus respuestas durante la emisión. La emisora tampoco ha explicado los criterios utilizados para seleccionar las llamadas difundidas.

La voz del mandatario se tensó especialmente al defender las transformaciones económicas y rechazar los cuestionamientos sobre la gestión de su Gobierno. Díaz-Canel elevó el tono y recurrió a Fidel Castro para justificar la apertura a mecanismos de mercado, mientras atribuía a Estados Unidos, al “recrudecimiento del bloqueo” y a las restricciones petroleras la crisis que atraviesa la Isla.

"Los salarios y la chequera no dan para vivir", lamentó un oyente

Frente a las reclamaciones de los oyentes sobre los precios, las pensiones y la escasez, defendió su modelo económico sin asumir responsabilidades por el deterioro de las condiciones de vida de los cubanos. Cuando reconoció deficiencias internas, desplazó la responsabilidad hacia los gobiernos municipales –a los que precisamente las nuevas medidas han dado nuevos poderes en aras de descentralizar el Estado–, sin cuestionar las decisiones adoptadas desde la cúpula del poder.

Uno de los testimonios más significativos fue el de Pedro Rodríguez Martínez, un vecino de Contramaestre (Santiago de Cuba), quien expuso que el aceite alcanza precios de entre 3.600 y 5.000 pesos y preguntó cuánto tiempo tendrá que esperar la población para que mejore su situación. "Los salarios y la chequera no dan para vivir", lamentó. Díaz-Canel respondió que es necesario aumentar la producción nacional, crear riqueza y ampliar la oferta, pero no ofreció un plazo concreto para que los ingresos permitan adquirir esos productos.

La misma incertidumbre atraviesa la vida de Juana Pérez, una jubilada habanera de 88 años que cobra una pensión de 2.000 pesos. La mujer pidió que las nuevas medidas tengan especialmente en cuenta a las personas mayores. El mandatario habló, en términos generales, de subsidios diferenciados y de un fondo para el desarrollo social, pero no precisó cuánto dinero adicional recibirán los jubilados ni cuándo comenzarán a aplicarse esas ayudas.

Su afirmación contradice la llegada del petrolero ruso 'Anatoly Kolodkin' al puerto de Matanzas el pasado 31 de marzo

Díaz-Canel aseguró que Cuba lleva “nueve meses sin recibir un barco de combustible”, una afirmación que ya había realizado anteriormente y que contradice la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin al puerto de Matanzas el pasado 31 de marzo. La embarcación transportaba unas 100.000 toneladas de crudo, equivalentes a 740.000 barriles, cuya descarga concluyó el 4 de abril, según informó la propia Unión Cuba-Petróleo (Cupet).

El mandatario omitió también las importaciones de combustible realizadas por el sector privado, que han aumentado en los últimos meses.

"Hemos hecho gestiones de todo tipo para el combustible y no llega combustible de ningún lugar del mundo", afirmó el presidente, con un tono que dejaba entrever cierto reproche hacia los países aliados de La Habana.

El gobernante también defendió la ampliación del mercado, la inversión extranjera y la participación privada en la economía, aunque insistió en que esos mecanismos no suponen un cambio de sistema. Para respaldar su posición, el programa reprodujo un fragmento de Fidel Castro sobre la utilización de instrumentos de mercado durante el Período Especial.

Al cierre del programa, Díaz-Canel volvió a arremeter contra Donald Trump, cuyas declaraciones sobre Cuba ante Naciones Unidas calificó de "arrogantes e injerencistas". Reivindicó la Revolución de 1959 como el origen de "la libertad" del país y aseguró que su Gobierno defenderá ese legado.

Antes de despedirse, prometió que todas las llamadas recibidas, incluso las que no salieron al aire, serían transcritas, organizadas y atendidas. Criterio Compartido, que tendrá emisiones en miércoles alternos, se presenta como un espacio para escuchar y debatir con los ciudadanos. Queda por comprobar qué respuestas recibirán los participantes y qué resultados concretos tendrán las reclamaciones que llegaron a los micrófonos de Radio Rebelde.