La burocracia cubana pone el puntillazo a su desconexión con las demandas ciudadanas

Madrid/El podcast Desde la presidencia, transmitido este jueves en el espacio televisivo Mesa Redonda, confirmó lo que ya era evidente: la desconexión absoluta de la burocracia del régimen cubano con los debates y las demandas reales de la ciudadanía. Una semana tardó Miguel Díaz-Canel en abordar la crisis tras el impopular tarifazo de Etecsa. Y lo hizo a través de un video grabado –lacrimógeno y sin preguntas incómodas– en el que los mismos funcionarios de siempre repitieron, por enésima vez, las justificaciones de los últimos días. Soluciones, ninguna.

Ante la crítica generalizada de que la subida de precios del monopolio estatal de las telecomunicaciones había llegado en el peor momento posible, la respuesta del mandatario fue una joya del cinismo político: “no hay mejor momento nunca”. Y como si no hubiese sido suficiente, agregó, completamente ensimismado: “Yo lo veo como un repliegue táctico. Íbamos avanzando y avanzando, tenemos que detenernos y retroceder un poco, acumular lo que nos hace falta, para entonces no negar el desarrollo que necesitamos en el presente inmediato y en el futuro”. En ese instante más de un cubano lanzó lo que tenía en la mano contra la pantalla del televisor.

No se trata solo de Etecsa

Durante los últimos días, ha quedado al desnudo la fractura interna que han provocado estas medidas dentro del propio aparato estatal. No se trata solo de Etecsa. Las decisiones fueron impulsadas por el jefe de Gobierno, Manuel Marrero Cruz, y bendecidas desde finales de 2024 por la cúpula del Partido Comunista de Cuba (PCC). Pero, al enfrentar la furia popular, tanto Díaz-Canel como Marrero prefirieron lanzar a los directivos de la empresa al fuego cruzado, usándolos como escudo.

Y, sin embargo, la grieta se abrió. El pasado sábado, desde su muro de Facebook, el muy oficial Ernesto Limia Díaz –vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y ensayista de confianza del régimen– arremetió públicamente contra el primer ministro. Comenzó su mensaje alineándose con Díaz-Canel, a quien llamó “nuestro presidente” y colmó de loas por sus gestos en crisis anteriores. Pero luego mencionó a Marrero –sin títulos ni cariño– y exigió que diera la cara. En un arrebato inesperado, escribió que era él quien debía “desfacer entuertos”, culpándolo directamente del tarifazo.

Ernesto Limia culpó a “Marco Rubio y la claque batistiana”

No le duró mucho la valentía. Tras la publicación de Roberto Morales Ojeda –conocido por ser la “guillotina de cuadros” dentro del PCC– convocando a “cerrar filas”, Limia dio marcha atrás. En su nuevo post, con tono melancólico y léxico de barricada, habló de “disparos en el pie”, culpó a “Marco Rubio y la claque batistiana” y preguntó, con memoria selectiva: “¿Huelgas para qué?”. La historia, al parecer, pesa más de 6 GB.

La rebelión estudiantil cubana, sin embargo, ya ha cruzado el Atlántico. Incluso el podcast La Base –santuario del ex líder español Pablo Iglesias– dedicó un episodio especial al tema. El único entrevistado desde la Isla, paradójicamente, no fue un estudiante, sino Ernesto Teuma, militante del PCC. Su testimonio fue igualmente lapidario: reconoció que la actual burocracia, “en ausencia de Fidel, no ha logrado construirse con una nueva generación de líderes”. La declaración del camarada dejó a los presentadores sin palabras, después de casi una hora de preludio con alta dosis de sentimentalismo nostálgico y justificaciones externas.

“Si esperábamos, iba a ser más traumático”

En el podcast de Díaz-Canel, el viceministro de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez Hernández, se alineó con su jefe en el pesimismo sobre el futuro del país: “si esperábamos, iba a ser más traumático”. Mientras tanto, la presidenta de Etecsa –Tania Velázquez– pidió disculpas al pueblo, haciendo pucheros televisivos, pero manteniendo casi intacto el paquetazo.

Sin sonrojarse, Velázquez repitió que limitar el consumo a 6 GB era una estrategia deliberada para empujar a los clientes a buscar recargas internacionales. Justamente esa diáspora a la que se le niega el derecho a opinar, a la que se acusa de difundir “matrices canallescas”, es la que el monopolio estatal pretende ordeñar todavía más para mantener sus finanzas a flote.

Por su parte, Díaz-Canel negó categóricamente que haya algún conflicto con los estudiantes. Dijo que las fotos, videos y testimonios que circulan en redes sociales sobre el paro académico –sin atreverse a mencionar la palabra “paro”– son manipulaciones de “plataformas de odio contrarrevolucionarias”. Pero ese mismo internet que el régimen quiere restringir les escupe la verdad en la cara: en los propios canales universitarios se han publicado actas, comunicados e intervenciones. La huelga es un hecho, como también lo es el pedido de renuncia de los dirigentes de la Federación Estudiantil Universitaria, acusados de no representar a nadie que no lleve guayabera oficial.

Grupo de Telegram La Manigua, cuna de los sectores más radicales y violentos del oficialismo. / Captura de pantalla

Un régimen acorralado por sus propias torpezas, mentiras e ineficiencias pocas veces sabe reaccionar sin reprimir. En el grupo de Telegram La Manigua, cuna de los sectores más radicales y violentos del oficialismo, el usuario Yuri Aguiar Luna publicó este jueves una advertencia digna de archivo: “Paso a recordar a algunos chiquitos de MatCom (Facultad de Matemática y Computación), que ayer 4 de junio fue el aniversario de Tiananmen”.