La delegación cubana abandona la ONU al oír a Trump decir que el régimen “acabará cayendo”

Momento en el que la delegación cubana abandona la Asamblea General de la Onu mientras Trump dice que Cuba es "un Estado fallido".

"El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad sí llegará a Cuba", remató el presidente de EE UU

Madrid/"Es un Estado que ha fracasado por completo. Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo". No había terminado el presidente estadounidense, Donald Trump, de pronunciar estas palabras sobre Cuba ante la Asamblea General de la ONU este martes, cuando los cuatro miembros de la delegación de la Isla se levantaron y abandonaron la sala.

En su discurso, Trump volvió a presumir de la presión que Washington ejerce sobre La Habana. Afirmó que su Administración "busca un cambio fundamental" en Cuba y celebró el papel de su secretario de Estado, Marco Rubio, en esa política. "Está muy metido en las negociaciones con Cuba", dijo Trump sobre Rubio, antes de añadir "veremos qué pasa".

Asimismo, señaló que el régimen comunista de Cuba estaba sometido "a la mayor presión a la que se ha visto jamás".

"Está muy metido en las negociaciones con Cuba", dijo Trump sobre Rubio, antes de añadir "veremos qué pasa".

El mandatario también acusó a La Habana de llevar "décadas" coordinándose con redes comunistas y grupos de izquierda en EE UU, entre ellos el Partido Comunista de ese país; el grupo Antifa, designado por su Administración como una organización terrorista; y los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés), organización a la que pertenece el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Las acusaciones coinciden con la línea defendida por el Departamento de Estado, que en un informe publicado en julio presentó a Cuba como "la capital del comunismo del siglo XXI" y señaló al Gobierno de La Habana de tratar de exportar ideología marxista y ejercer influencia política en todo Occidente.

"El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad sí llegará a Cuba", remató Trump.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, a quien le corresponde intervenir el próximo sábado en la Asamblea General de la ONU, reaccionó en redes sociales, como suele, a las palabras de Trump, tildando de “falsedades” y “calumnias” sus acusaciones. Insistió en que “Cuba no es una amenaza para EE UU ni para ningún país” y en que “el bloqueo económico, incluido el cerco energético, sí amenaza a Cuba y al resto de las naciones”. “Es un acto de genocidio y castigo colectivo”, remató.

"Es un Estado que ha fracasado por completo. Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo"

Un día antes de la intervención de Trump, durante una reunión ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Nueva York, el canciller cubano había acusado a Washington de utilizar la lucha contra el narcotráfico como "pretexto" para reforzar su presencia militar en América Latina y el Caribe y tratar de imponer una nueva versión de la Doctrina Monroe.

El canciller cubano, que no se pronunció sobre las múltiples acusaciones y testimonios a lo largo del tiempo sobre el papel de Cuba en el tráfico de cocaína autorizado en los años 80 por el propio Fidel Castro, señaló la "militarización regional" de EE UU, los aranceles y las acciones destinadas a dividir a los gobiernos de la región entre aliados y adversarios, además de los intentos de debilitar los mecanismos de integración.

Rodríguez denunció además las medidas de Washington contra Cuba, en particular el "cerco energético", las sanciones secundarias y las amenazas de intervención militar. Según declaró el canciller, las restricciones dificultan el acceso de la Isla a combustibles y obstaculizan la llegada de navieras y contenedores, con consecuencias para el suministro de alimentos, medicamentos y dispositivos médicos.

Rodríguez calificó las medidas de Washington de "acto de genocidio", "castigo colectivo" y una violación "masiva, flagrante y sistemática" de los derechos humanos y del Derecho Internacional, y pidió a la Celac defender la declaración de América Latina y el Caribe como "Zona de Paz".