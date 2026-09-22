Lula dice que EE UU transmite la idea de que "gobierna" Venezuela

Delcy Rodríguez hablando durante una reunión con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, este lunes en Nueva York.

El chavismo considera la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU como una "gran victoria", mientras la mandataria se reúne con autoridades del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, entre otros

Nueva York/ Caracas/El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó este lunes la intervención de EE UU en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y afirmó que Washington transmite la idea de que ahora "gobierna" el país, algo que, a su juicio, supone el fin de su soberanía y perjudica a la democracia.

"Es muy grave lo que Estados Unidos hizo con Venezuela", afirmó Lula en una entrevista con la cadena de CNN Internacional en Nueva York, donde se encuentra para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"La soberanía del país acabó. Eso no es bueno para Estados Unidos, no es bueno para Venezuela y tampoco es bueno para la democracia", agregó.

Según el líder brasileño, la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, debería convocar elecciones para que los venezolanos puedan decidir quién debe ocupar la Presidencia.

"Porque, por la forma en que Estados Unidos trata a Delcy, parece que fuera su jefe", sostuvo.

En la entrevista, el presidente brasileño también evitó defender al ex mandatario venezolano frente a las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos

En la entrevista, el presidente brasileño también evitó defender al ex mandatario venezolano frente a las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos. Pese a ello, afirmó que, si Maduro cometió delitos, debe ser investigado y juzgado, no sin antes cuestionar si un país puede acusar y llevarse por la fuerza a un dirigente de otro Estado.

Lula, quien aspira a la reelección, fue enfático al decir que Trump fue elegido para gobernar Estados Unidos y no para imponer su voluntad a otros países. En este sentido, pidió a la Casa Blanca abstenerse de interferir en las elecciones brasileñas del próximo 4 de octubre.

El mandatario está convencido que EE UU va a intervenir en los comicios a favor de Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, un viejo aliado de Trump, y hoy en día condenado y preso por intento de golpe de Estado. El presidente de EE UU ha declarado en numerosas ocasiones que el candidato de derecha es el que debe ganar.

Según las últimas encuestas electorales, el líder progresista y Flávio Bolsonaro están en empate técnico a menos de dos semanas de los comicios del 4 de octubre.

Rodríguez llegó a EE UU la madrugada de este lunes y durante la jornada se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn; el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga; y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Junto a la líder chavista han estado su canciller, Félix Plasencia; el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega; el primer viceministro de Exteriores, Oliver Blanco; y la titular de Hidrocarburos, Paula Henao.

Tras aterrizar en EE UU, Rodríguez dijo que llegó "con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones".

Tras aterrizar en EE UU, Rodríguez dijo que llegó "con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones"

Rodríguez tiene previsto reunirse hoy martes con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en los márgenes de la Asamblea General, según anunció el viernes la Casa Blanca.

Este será el primer encuentro entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Maduro y Barack Obama durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) indicó que el propósito de la reunión con el BID era "evisar mecanismos de cooperación técnica y financiera" de Venezuela.

Conforme al canal estatal, las reuniones son un reflejo de la "progresiva normalización de la relaciones" entre Caracas y los organismo multilaterales.

"Celebramos los avances en el diálogo renovado y reafirmamos la disposición del FMI para apoyar al país mediante el desarrollo de capacidades y el asesoramiento en materia de políticas", explicó la directora del organismo sobre su encuentro con Rodríguez.

A su vez, el presidente del BID, el brasileño Illan Goldfajn, aseguró en redes que mantuvo una "buena reunión" con Rodríguez y subrayó que "Venezuela es un importante miembro fundador".

Las relaciones con estos organismos habían sido suspendidas en 2019 en plena crisis política, cuando Maduro asumió su segundo mandato que la oposición consideró ilegítimo, lo que derivó en la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, reconocido por decenas de países.

Venezuela aún mantiene una deuda acumulada por valor de unos 2.500 millones de dólares con la entidad, un monto que debería comenzar a ser reembolsado o reestructurado antes de que Caracas pueda acceder a nuevas líneas de financiación.

El chavismo ha celebrado la presencia de Rodríguez en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, lo que consideró como una "gran victoria".

El chavismo ha celebrado la presencia de Rodríguez en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, lo que consideró como una "gran victoria"

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y ministro de Interior, Diosdado Cabello, expresó también que se trata de un "triunfo de la diplomacia de paz" del país suramericano.

"Una gran victoria que, a pesar de todo, ahí estaremos presentes. (…) (Rodríguez) tenía más de 50 reuniones, antes de salir, de jefes de Estado que querían reunirse con ella", aseguró el dirigente chavista.

Cabello afirmó que la mandataria llevará "la voz de Venezuela" y la de "un pueblo que le ha tocado muy duro" y confió en que, "sin duda, será un éxito su presencia".

"Estaremos nosotros igual apoyándola desde aquí con actividades de calle", indicó el ministro, quien aseguró que próximamente anunciarán los detalles de estas movilizaciones.