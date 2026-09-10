Las exportaciones de combustible de EE UU a Cuba suben un 30% respecto al mes anterior

La venta de vehículos también crece y ya asciende a 91 millones en lo que va de año

Madrid/La venta de combustible de EE UU al sector privado cubano sigue rompiendo récords. Solo en el mes de julio, el importe alcanzó los 61,1 millones de dólares, un 27,7% más que el mes anterior. En lo que va de año, y desde que la Administración de Donald Trump autorizó estas transacciones –a la vez que el régimen cubano a realizar las importaciones–, las empresas cubanas adquirieron productos derivados del petróleo por valor de 156,8 millones de dólares.

Las cifras están recogidas en un documento del Consejo Económico y Comercial EE UU-Cuba (US-Cuba Trade) que registra los productos adquiridos y el puerto de procedencia. Las cantidades más elevadas se fueron en gasolina y diésel extra ligero, con envíos superiores a los 15 millones de dólares, y aceites, por más de 10 millones de dólares. La mayoría de los embarques se realizaron a través de los puertos de Houston-Galveston y Miami, aunque también hay algún despacho destacable desde Nueva Orleans y Tampa.

El organismo también ha hecho públicos los datos de exportaciones de vehículos, que vuelven a crecer. Las ventas aumentaron –también por valor– hasta los 17,4 millones de dólares, frente a los 14,5 registrados en junio. En lo que va de año, este sector acumula más de 91 millones de dólares y promete ser, de nuevo, récord.

Las empresas cubanas adquirieron productos derivados del petróleo por valor de 156,8 millones de dólares

Las ventas de vehículos –nuevos y usados, eléctricos y de gasolina–, motocicletas, bicicletas y piezas de repuesto desde EE UU a Cuba comenzaron en 2022, cuando la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) empezó a emitir las primeras licencias, a partir de las exenciones autorizadas por la Administración de Joe Biden. Durante su mandato, el valor de ventas fue ascendiendo visiblemente, desde los 89.848 de ese primer ejercicio a los 10,5 millones de 2023 y hasta los 67,2 millones de dólares en 2024.

La exención, que en su momento causó una fuerte polémica y fue muy criticada por los republicanos, incluyendo a Marco Rubio, ha sido mantenida por el Gobierno de Trump, y la cantidad no deja de aumentar. En 2025, el monto superó el doble del año anterior, con 149,4 millones de dólares y al ritmo que va en 2026, es más posible que posible que se ronden los 200.

En este caso, el flujo de compras sale de forma casi exclusiva desde las terminales de Miami y Tampa, en Florida, y es especialmente abultado en la adquisición de vehículos de con motores potentes usados, cuyas ventas en lo que va de año ascienden a 34 millones de dólares, 7,1 de ellos solo en julio. Le siguen los autos de segunda mano y gama media, con más de 24 millones en los siete primeros meses del año, 1,6 en julio.

Junto a estos vehículos, se suma la compra de motocicletas y camionetas de todo tipo, muchas de ellas empleadas en logística para repartos. A esto se suman infinidad de componentes, neumáticos y baterías para el mantenimiento del vetusto parque móvil de la Isla.

En contraste con el auge del combustible y los vehículos, la exportación de alimentos y productos agrícolas cae. En julio, el valor ascendió a 35,4 millones de dólares, frente a los 42,3 millones del mismo mes del año pasado, aunque en julio de 2024 fueron poco más de 31 millones.

En lo que va de año, las exportaciones por este tipo de exención, que se remonta al año 2000, han supuesto 254 millones de dólares, frente a los 285,7 del mismo periodo del año precedente, una caída del 11%.

Durante este mes, un producto destaca raramente por encima de todos: la torta de aceite de soya, un tipo de pienso animal muy importado desde EE UU pero que este mes se coloca por delante del pollo

Durante este mes, un producto destaca raramente por encima de todos: la torta de aceite de soya, un tipo de pienso animal muy importado desde EE UU pero que este mes se coloca por delante del pollo, eternamente el producto número uno. En julio, el gasto en ese concepto fue de 4,6 millones de dólares, seguido de la carne de pollo congelada (3,7 millones), los muslos de pollo (3,4 millones), el maíz (3,1 millones) y la carne de cerdo (2 millones).

En julio, sin embargo, desaparecieron de la tabla los huevos, un producto que en los últimos meses había estado entre los más adquiridos en EE UU. La reanudación de las exportaciones de República Dominicana, que en junio anunció su regreso a Cuba después de meses de suspensión por problemas logísticos derivados de las sanciones de EE UU, puede ser la causa principal.

Las importaciones de productos desde EE UU no están exentas de polémica. Desde Florida, son numerosas las voces que cuestionan el alcance del embargo teniendo en cuenta el comercio bilateral que hay tras estas exenciones –que sitúan a Cuba como mercado número 51 del país vecino–. El canciller Bruno Rodríguez señala, en cambio, que las compras no se hacen en los términos habituales de comercio internacional, ya que están obligados al pago en efectivo y por adelantado. Las ventas de vehículos y combustibles, por su parte, solo están autorizados a privados, aunque muchas veces terminan llegando revendidos al Estado, desafiando la norma.