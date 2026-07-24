Cuba recibirá 13 millones de huevos al mes desde Dominicana

Desde 2023, Cuba ha recurrido a las importaciones desde República Dominicana para intentar cubrir parte del déficit de producción.

Santo Domingo ofrece un subsidio a sus productores para que puedan competir con EE UU en el mercado de la Isla

Madrid/República Dominicana reanudó esta semana las exportaciones de huevos hacia Cuba, suspendidas durante varios meses por las dificultades logísticas derivadas de las más recientes sanciones estadounidenses contra el régimen de La Habana.

La reactivación del negocio fue posible gracias a un nuevo reglamento aprobado por el Gobierno dominicano para subsidiar el transporte marítimo. La medida busca compensar el aumento de los costos logísticos y garantizar la continuidad de los envíos hacia la Isla, según explicó Miguel Lajara, miembro de la Asociación Dominicana de Avicultura, a El Nuevo Diario.

Lajara precisó además que ya fueron despachados 12 contenedores con 3.900.960 huevos, correspondientes al primer bloque de exportación, en el que participaron las empresas Agrokilda, Granja Wilse, Huevos Perla y Agropecuaria SSK. Añadió que los embarques podrían realizarse dos veces al mes, con un volumen previsto de más de 13 millones de huevos mensuales enviados a Cuba. La cifra, sin embargo, sigue muy por debajo de los cerca de 60 millones de huevos mensuales que ese país llegó a exportar a la Isla antes de la suspensión de los envíos.

“Nosotros veníamos instalando capacidades para Cuba. Ese mercado desapareció de un día para otro y recuperar ese volumen tomará tiempo”

"Tuvimos un percance por las limitaciones que EE UU ha impuesto a los barcos y estamos trabajando para reactivar ese comercio", dijo Pavel Concepción, presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) a la prensa local. Agregó que la interrupción de los envíos no obedeció a la suspensión total de los viajes marítimos, sino a que, como consecuencia de las sanciones estadounidenses, las navieras redujeron la disponibilidad de contenedores refrigerados. Añadió que el sector consiguió una nueva naviera dispuesta a cubrir la ruta hacia Cuba, lo que permitió retomar las exportaciones.

Durante el tiempo que Dominicana estuvo ausente del mercado cubano, EE UU ocupó su terreno como proveedor de huevos a la Isla, según Concepción. "Logramos que el Estado ayudara con parte del transporte, lo que abarata el costo del huevo y posiblemente nos permita competir con los huevos de Estados Unidos”.

“Nosotros veníamos instalando capacidades para Cuba. Ese mercado desapareció de un día para otro y recuperar ese volumen tomará tiempo”, explicó el dirigente.

El programa del gobierno contempla un fondo de 25 millones de pesos dominicanos –alrededor de 430 mil dólares– administrado por la Asociación Dominicana de Avicultura, en coordinación con la Asociación Nacional de Productores de Gallinas Ponedoras y establece un subsidio de 4.500 dólares por cada contenedor exportado, con un límite de hasta 20 contenedores semanales, hasta agotar los recursos disponibles.

“Logramos que el Estado ayudara con parte del transporte, lo que abarata los costos y posiblemente nos permita competir con los huevos de Estados Unidos”

En Cuba, el huevo se ha convertido, en los últimos años, en un producto de lujo. Su precio ronda los 3.000 pesos el cartón de 30 unidades, en un país donde el salario mínimo es de 3.210 pesos mensuales (menos de cinco dólares), mientras los prolongados apagones, agravados por la crisis energética, dificultan su conservación.

El sector avícola en la Isla atraviesa un profundo deterioro desde hace casi una década. La producción nacional cayó de unos cinco millones de huevos diarios en 2020 a alrededor de 2,2 millones en 2023, como consecuencia de la escasez de pienso y otros insumos para la avicultura. La falta de pienso obligó incluso a sacrificar más de 50.000 gallinas ponedoras en Holguín, reduciendo aún más la capacidad de producción de huevos en el país.

La entrega de huevos por la canasta familiar se ha reducido o interrumpido en numerosas provincias, mientras la crisis ha obligado al Gobierno cubano a depender cada vez con mayor frecuencia a las importaciones para abastecer parte de la demanda interna.

Desde 2023, Cuba ha recurrido a las importaciones desde República Dominicana para intentar cubrir parte del déficit de producción, una dependencia que se ha acentuado conforme se ha deteriorado la industria avícola nacional. La reapertura de las exportaciones aliviará el abastecimiento, pero no resolverá el problema estructural de la producción nacional, que sigue limitada por la falta de alimento para las aves y otros insumos.

“La difícil situación de la producción de piensos en Cuba, vital para la crianza animal y la producción de carne y huevos, ha sido un lastre persistente para la economía nacional y la alimentación del pueblo”, había reconocido Granma, este año, cuando todavía no se habían implementado las sanciones arancelarias de EE UU que han agravado la crisis en la Isla.