Por falta de pienso para alimentarlas, sacrifican a 54.000 gallinas ponedoras en Holguín

La Habana/Al menos 54.000 gallinas ponedoras están siendo sacrificadas en Holguín, un proceso que se ha iniciado debido a la imposibilidad de mantenerlas por la falta de alimento animal. El proceso comenzó hace varias semanas, según fuentes de 14ymedio, aunque tuvo que ser suspendido cuando se rompió la línea productiva del matadero, situado en San Rafael Adentro, en el kilómetro 5 y medio de la carretera a Mayarí. Sin embargo, las piezas averiadas ya han sido sustituidas y se ha reanudado el plan.

“Las sacrifican porque, según la dirección de la Empresa Avícola de la provincia (Avihol), en Holguín no hay comida”, cuenta a este diario una fuente vinculada a la empresa que teme que la situación vaya más allá. “Y si esto es así acá, en el resto del país quizás sea igual”, especula. Lo más grave, para la misma fuente, “es que no hay reemplazo, o sea, las están sacrificando sin contar con la gallina de repuesto”.

En apenas tres años, Avihol ha entrado en una situación catastrófica. La empresa no solo superaba la producción de huevos y abastecía a la provincia, sino que también daba servicio a Santiago de Cuba y Las Tunas, ganándose por ello, en febrero de 2020 los elogios del ex primer vicepresidente José Ramón Machado Ventura. A finales de ese mismo año, un reportaje del diario oficialista Ahora recordaba que esta era la segunda más grande del país, formando parte del Programa Nacional de producción de cinco kilogramos de proteína per cápita, de los que uno era carne de ave. En aquel momento, producía unos 426.000 huevos diarios y 152,6 millones de posturas en un año.

Sin embargo, todo cambió a partir de la pandemia. En mayo de 2023, Jorge Romero Marrero, director de la empresa, tuvo que admitir que la emergencia demandaba medidas urgentes. “La actual situación financiera no permite adquirir recursos para el mantenimiento de las condiciones que necesitan las naves, y se ha llegado al deterioro de muchas unidades, lo que impacta negativamente en la producción de este renglón”, reconoció.

El directivo dijo que la reducción del pienso había reducido la población avícola y diezmado a las gallinas, y, con ello, los huevos. El precio se hacía del todo insostenible, repercutiendo en el salario de los trabajadores. De hecho, según la fuente de este diario, la empresa estaba inmersa en lo que la jerga oficialista denomina “proceso de disponibilidad”, un eufemismo para evitar la palabra despido, solo en sus unidades básicas, no en la sede central.

Romero Marrero dijo que, a pesar de la amenaza que se cernía en ese momento sobre la economía de la empresa por los bajos precios del huevo en el mercado liberado, existía el compromiso de aportar las siete unidades por cabeza de la libreta y subir el precio a la comercialización libre que se realizaba los fines de semana. En este caso, el huevo se vendería a 15 pesos, dejando en solo 80 centavos la ganancia de la empresa, pero que permitiría –creyeron– sostener la producción.

La realidad ha sido otra y, actualmente, la cuota de huevos por la libreta en la provincia ha sido reducida a cinco unidades por cabeza.

La producción de huevos de gallina, como tantas otras, se ha hundido en el país de manera generalizada y se debe recurrir a las importaciones para responder a la demanda. Hace apenas tres días, la prensa oficial anunció que Colombia enviará a la Isla antes de finales de año unos 40 millones de huevos. Faltan, por tanto, 33 millones de unidades para cumplir con el acuerdo, ya que los siete primeros llegaron a Cuba en marzo. En mayo también trascendió la autorización para que tres empresas de República Dominicana exporten huevos a la Isla, además de otros productos avícolas que incluyen la carne y derivados.

Las informaciones sobre el penoso estado de las aves se han multiplicado en los últimos años y las causas no son solo el precio de los piensos. La falta de agua o los apagones, que interrumpen el normal funcionamiento de las instalaciones perjudicando la salud de las gallinas, también forman parte del problema. En noviembre de 2023, el ministro de Agricultura, Ydael Pérez Brito, informó de que la producción de huevos en Cuba ha disminuido de cinco millones diarios en 2020 a 2,2 millones en 2023.