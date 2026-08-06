EE UU duplica sus ventas de combustible al sector privado cubano

Las exportaciones de vehículos suben también en junio, mientras las ventas de alimentos a la Isla, sobre todo el pollo y los huevos, registran un descenso

Madrid/Las exportaciones de combustible desde EE UU están dando pingües beneficios en el país vecino, dentro de las limitaciones posibles. El mes de junio se alcanzó la cifra récord de 47.842.674 dólares, el doble que el mes anterior y la mitad del total acumulado en 2026, cuyo importe asciende hasta los 95.744.767. Es una cantidad nada despreciable si se tiene en cuenta que los compradores son pequeños empresarios privados de Cuba, los únicos autorizados por EE UU a importar diésel.

Las cifras pertenecen al informe del primer semestre del Consejo Económico y Comercial EE UU-Cuba (US-Cuba Trade). El documento recoge los 43 envíos realizados desde finales de enero, cuando se empezó a dar permiso para este tipo de venta, en su mayoría desde los puertos de Miami y Tampa, en Florida, Houston-Galveston, en Texas, y New Orleans, Luisiana.

Los productos incluyen un amplio catálogo, que va desde gasolinas de varios octanajes, fueloil, queroseno, aceites, lubricantes y otros derivados. Las cantidades más elevadas se fueron en diésel extra ligero –39 millones de dólares solo desde Houston y Miami– y lubricantes–22,8 millones si se cuenta solo el de Texas.

Las cantidades más elevadas se fueron en diésel extra ligero –39 millones de dólares solo desde Houston y Miami– y lubricantes–22,8 millones si se cuenta solo el de Texas

El aumento de los envíos ha sido vertiginoso en los apenas seis meses desde que está autorizado. En enero, primer mes del cerco petrolero establecido por EE UU el día 29, el valor fue de solo 87,746 dólares, pero ya en febrero se llegó a 1,3 millones. Marzo pulverizó esa cifra con 8,7 millones de dólares, poco frente al mes de abril, con 12,3. Si mayo ya reflejó una subida asombrosa, con 23,8 millones de dólares, junio cerró con el doble. La progresión es exponencial y todo apunta a que así seguirá, ya que cada vez son más los privados autorizados en Cuba a importar el único combustible disponible en la Isla.

A principios de febrero, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera cubano, Óscar Pérez-Oliva Fraga, dijo que el Gobierno estaba facilitando y autorizando que cualquier empresa que tuviera la posibilidad de comprar combustible lo hiciera. Este julio, ante la Asamblea Nacional, el primer ministro Manuel Marrero afirmó que más de cien empresas contaban con autorización ya, además de haberse dado luz verde al “primer negocio de inversión extranjera para la importación, distribución y comercialización de combustible”.

No es posible por ahora determinar los volúmenes de hidrocarburos y aunque el gran aumento del valor es coherente con una evidente alza en la cantidad, la subida de precios también es un factor a tener en cuenta, según contó hace pocos días a 14ymedio el experto en energía de la Universidad de Texas Jorge Piñón.

Este diario ha señalado, en todo caso, que cada vez se encuentran más negocios que ofertan combustible, aunque no sea ni remotamente su actividad principal. “Ahora mismo cualquiera tiene gasolina por la calle y te la vende a precios impagables. Mipymes de alimentos, gente que está en el negocio de la venta de dólares, cualquiera te vende el litro de gasolina a 3.500 pesos”, exponía un chófer a finales de julio. Aunque contraviene la normativa estadounidense, los privados acaban vendiendo algunas cantidades al Estado, con un desabastecimiento que mantiene en cero la la producción eléctrica de plantas generadoras. Esa aportación permite sostener lo poco que se mueve en el país.

En los seis primeros meses del año, el valor alcanzó los 218.780.452 dólares, y aunque el mes de junio fue el que dejó la cantidad más pequeña, con 29,7 millones

US-Cuba Trade también hizo públicos este miércoles con otras licencias del Departamento de Estado, alimentos, productos de aseo y vehículos. En los seis primeros meses del año, el valor alcanzó los 218.780.452 dólares, y aunque el mes de junio fue el que dejó la cantidad más pequeña, con 29,7 millones, los valores no han oscilado demasiado mes tras mes, siendo el máximo en abril, con 44 millones. En total, las importaciones bajaron un 10% si se compara con los 243,1 millones del primer semestre de 2025.

En junio de 2026, el pollo congelado volvió a ser protagonista de las importaciones –en especial los muslos y cuartos–, acaparando más del 43,5% del total, con 12,9 millones de dólares frente a 19,8 millones del mes anterior, un 47,1% del total. El huevo mantiene su protagonismo como cuarto producto de la tabla en su versión de fresco y décimo en la de fertilizado, sin embargo, el valor cae profundamente en comparación con el pasado mes, cuando se llegó a los los 3.319.184 dólares en el caso de los primeros y 1.469.677 dólares, para los segundos.

En junio, el descenso es notable, con un gasto de 1.445.874 dólares en huevos frescos y 696.891 en fertilizados. Habrá que esperar a los datos de julio y agosto para notar el regreso de su competidor principal, República Dominicana, tras meses sin exportar a la Isla por dificultades logísticas derivadas del embargo.

A todo esto hay que sumar los productos médicos –309.492 dólares en junio y 1.132.176.00 en el año, así como los vehículos que suman en 2026 los 41.003.372 y desde que en 2022 se creó una exención al embargo para venderlos, 268.206.104. Esta cantidad podría seguir en aumento si se tiene en cuenta la última flexibilización del Gobierno cubano, anunciada este martes, que añade ventajas tributarias a las compras de vehículos, entre otras cosas.