Cualquier mipyme quiere vender combustible para aprovechar el negocio

La Habana/No son solo mipymes relacionadas con el petróleo o el transporte o que específicamente necesitan gasolina para funcionar. La importación del combustible desde Estados Unidos, permitida al sector privado desde el pasado febrero, se ha extendido a cualquier tipo de negocio.

En La Habana puede observarse en varias gasolineras. Así ocurre en el servicentro conocido como Rotonda de la Shell, en Guanabacoa, que fue cerrada al público hace cinco meses para abastecer solo a taxis amarillos y comenzó a comercializar gasolina importada el pasado mayo. Aquí, acreditó 14ymedio, el litro se está vendiendo a 5 dólares.

“Alquilan las gasolineras, facturan, y venden el litro de gasolina en dólares”, resume un cliente de esa gasolinera, en la que, como reportó este diario, no solamente se abastece a privados sino también a empresas estatales, violando expresamente el permiso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) estadounidense.

Este lunes, en un reportaje publicado por el diario provincial de Sancti Spíritus, Escambray, José Lorenzo García, delegado de Transportes, afirmó que el ministerio había “circulado” un documento sobre la posibilidad de que las empresas de omnibus compraran el combustible a las mipymes, pero que no había aún una normativa a la que acogerse.

“Alquilan las gasolineras, facturan, y venden el litro de gasolina en dólares”. / 14ymedio

En la práctica, este diario ha podido comprobar que, en La Habana, estos vehículos estatales, se abastecen ya en gasolineras como las que surten a los privados. Entre ellas está la de la Avenida del Puerto, donde se vende a los ómnibus nacionales, que tienen la piquera justo al lado, mientras en la de Vía Blanca y Fábrica se sirve a camiones y pipas de agua. Además, en la de Vía Blanca próxima al puente de Luyanó se observan muchos Lada estatales.

Por la izquierda también se ha establecido toda una red de compraventa que va más allá de los negocios especializados. “Ahora mismo cualquiera tiene gasolina por la calle y te la vende a precios impagables”, cuenta un chofer habanero. “Mipymes de alimentos, gente que está en el negocio de la venta de dólares, cualquiera te vende el litro de gasolina a 3.500 pesos”.

Un ejemplo es una pequeña empresa dedicada a la venta de cerveza. “Ahora mismo lo que están promocionando es la gasolina, y nada más”, dice un cliente. En un mensaje a través de WhatsApp, informan de los requisitos, y advierten, revelando otros servicentros que funcionan como la Rotonda de Shell: “Tienen que tener en cuenta que se hace una lista y se avisa para que vayan a habilitar en Tropicana [gasolinera en el municipio de Playa] y Acapulco [en Nuevo Vedado]”.

Los anuncios proliferan también en redes. “Gasolina especial importada, compra mínima 20 litros, por 4,30 dólares”, indica uno de ellos procedente de Jaimanitas, en Playa. El mismo vendedor ofrece un precio de 4,25 dólares si se compran desde 40 litros, 4,20 por 100 litros o más y 4,15 desde 200 litros.

Más allá de que el objeto social de estas firmas no tenga nada que ver con el combustible, el asunto es que se sirven de la red estatal, con lo que violan también la norma estadounidense. Es el caso de A Granel, documentado por 14ymedio, que vende diésel a 2,50 dólares el litro desde una nave industrial, ubicada al final de la Avenida del Puerto, propiedad de la Empresa Cubana de Lubricante (Cubalub), que pertenece a la estatal Cupet.

“A Granel solo fue la primera de muchas”, asegura una fuente conocedora que pide anonimato. “El combustible está entrando por tuberías”.

Como fuere, es el combustible importado por los privados lo que hace que el país siga mínimamente rodando, desde que EE UU impuso el bloqueo petrolero

Como fuere, es el combustible importado por los privados lo que hace que el país siga mínimamente rodando, desde que EE UU impuso el bloqueo petrolero al régimen cubano tras la intervención en Venezuela, a principios de año. Desde el 9 de enero, fecha de entrada del último tanquero mexicano a la Isla, el Ocean Mariner, solamente arribó un buque, el Anatoly Kolodkin, el 30 de marzo, con crudo ruso.

El precio oficial de la gasolina subió el pasado 10 de julio: de 2 dólares a 2,50 el litro la gasolina y el diésel de 1,80 a 2 dólares el litro. En cualquier caso, el combustible de venta libre por la aplicación Ticket está en mínimos.

En La Habana está perdido desde el 28 de mayo. Solo quedan abiertas algunas gasolineras fuera de la capital, casi exclusivamente en Sancti Spíritus, donde además desde el 8 de julio han reducido los servicentros. Matanzas y Villa Clara, que despachaban casi todos los días en varios servicentros, no lo hacen desde el 4 de junio.

Hubo tres excepciones a este panorama: este martes, cuando se abrió una gasolinera en Camagüey; el 16 de junio, cuando abrieron otra en Artemisa, y el 30 de junio, cuando despacharon en un servicentro de La Habana (Santa María del Rosario).