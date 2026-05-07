En violación de la norma de EE UU, las mipymes venden combustible al sector estatal cubano

En la antigua Shell de Guanabacoa, vehículos de Transmed y otras empresas vinculadas al Gobierno se abastecen en las bombas alquiladas por privados

La Habana/La gasolinera conocida como Rotonda de la Shell, en Guanabacoa (La Habana), que lleva cerrada al público desde febrero y solo abastecía a taxis amarillos, tiene parte de sus equipos alquilados a empresas privadas, cuentan los trabajadores del servicentro a este diario. La información no sería relevante, puesto que ya ocurría con la Acapulco, en Nuevo Vedado, si no fuera porque están abasteciendo a vehículos estatales, algo expresamente prohibido por la normativa estadounidense.

No es un caso único. 14ymedio ha podido averiguar que ocurría lo mismo en servicentros en otras partes del país, en particular en Matanzas.

Entre la clientela de la antigua Shell se encuentra algún que otro auto moderno con chapa de extranjero y empresas particulares como PedroCarr –radicada en Las Tunas y dedicada al transporte interprovincial de pasajeros–, pero también camiones de empresas mixtas como Crowley –pionera en el transporte marítimo desde Estados Unidos al puerto de Mariel–, Vima –firma alimentaria española asociada con Gaesa– o MCV Comercial –socia en la Isla de Mercedes-Benz–.

Violación de las normas de EE UU: Mipymes abastecen al sector estatal en Cuba / 14ymedio

También abastece a ómnibus de Transmed –una mipyme estatal creada apenas el pasado febrero para transportar a personal de la salud–, así como guaguas de Base Nacional de Transporte –perteneciente al ministerio encabezado por Eduardo Rodríguez Dávila y que da servicio a diferentes entidades como la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (Emcomed), la comercializadora mayorista para el turismo ITH S.A. y varias unidades de producción– y de empresas mixtas del sector turístico de la Isla, llamadas genéricamente TUR.

También abastece a ómnibus de Transmed –una mipyme estatal creada apenas el pasado febrero para transportar a personal de la salud–, así como guaguas de Base Nacional de Transporte

“No es que una mipyme gestione como tal la gasolinera”, explica a 14ymedio un chofer conocedor de la situación en los Cupet habaneros. “La gasolinera sigue bajo la gestión de la estatal Cupet, que alquila las bombas a mipymes, porque de los isotanques directamente, claro, no se pueden absastecer” (las importaciones desde EE UU se hacen con contenedores cisterna de 20.000 a 25.000 litros). Los servicentros, prosigue, “tienen una lista de las mipymes permitidas a las que pueden surtir”, entre las que se incluyen, afirma, Transmed, Supermarket 23 –la tienda online en dólares en las que los emigrados pueden comprar para su familia dentro de la Isla– y, asegura, “cualquier mipyme privada o mixta que tenga una cuenta en dólares en el exterior”.

Aunque EE UU emitió a finales de enero una orden ejecutiva para sancionar a cualquier país que enviara crudo a Cuba, sí permite al sector privado importar combustible de EE UU en virtud del permiso emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) estadounidense el pasado febrero. La normativa, no obstante, excluye explícitamente a “cualquier persona o entidad asociada con el Ejército cubano, los servicios de inteligencia u otras instituciones gubernamentales”, incluidas las entidades que figuran en la lista restringida del Departamento de Estado, “así como cualquier institución financiera de propiedad cubana”.

En la gasolinera de la Shell pueden verse a menudo vehículos estatales. / 14ymedio

La Ofac advertía también de que los que buscaran una licencia bajo esta política debían “implementar medidas para garantizar que ninguna transacción posterior” relacionada con esas importaciones implicara o beneficiara “directa o indirectamente”, a las “partes excluidas”. De acuerdo con la normativa, quienes tengan alquilados los surtidores del servicentro de la Shell estarían violando las disposiciones estadounidenses.

Especialistas como Jorge Piñón, de la Universidad de Texas, habían advertido desde el inicio de la complejidad de garantizar que el combustible procedente de EE UU no acabara de alguna manera en manos estatales. “No hay un sinnúmero de policías federales o agentes del FBI caminando por toda Cuba para asegurarse de que estos isotanques que están enviando se utilicen 100% en el sector privado”, declaró el analista el mes pasado.

Otros vecinos de la Shell aseveran que han visto a los propios piperos revender gasolina por la izquierda con la connivencia de la empresa importadora. “La mipyme les deja a los piperos 20 litros por cada entrega de isotanque y estos los revenden en la calle”, afirma una mujer residente en Guanabacoa.

“La mipyme les deja a los piperos 20 litros por cada entrega de isotanque y estos los revenden en la calle”

En las últimas semanas, las denuncias de corrupción realizadas por ciudadanos e incluso “cuadros” municipales del Partido Comunista, como Pedro Garcés, han tenido resultado. Una de ellas atañía a los vehículos turísticos de alquiler, que pueden cargar más asiduamente que el resto y cuyos choferes aprovechaban para revender la gasolina comprada hasta en 5.000 pesos el litro. Ahora, dice un empleado de TUR, “hay inspecciones y te revisan el kilometraje; si ven que no has podido gastar lo que cargaste, te multan”.

Más allá de cómo se canalice la comercialización de la gasolina importada de EE UU, hay una consecuencia constatable en las calles de la capital: mucho más tráfico que en los últimos meses de crisis acentuada. Así lo comentaba un vecino de Nuevo Vedado, quien llevaba semanas caminando por el centro de la calle Hidalgo dadas las aceras destruidas y llenas de basura, y ahora cuenta: “Me he tenido que subir a la acera porque están pasando carros”.

Este martes, incluso, la prensa oficial anunciaba dos nuevas rutas para los ómnibus que van de Matanzas –uno de los principales polos turísticos de la Isla– con el oriente del país, los martes a Santiago de Cuba y Guantánamo y los jueves, a Holguín. El anuncio ha provocado en los cubanos la misma frase que al ver aumentar la afluencia de vehículos en las calles: “De algún sitio está saliendo la gasolina, porque con agua no se mueven”.