El Gobierno cubano privatiza la venta de combustibles, pero seguirá controlando los precios

Gasolinera conocida como la Rotonda de la Shell, en La Habana, rentada a una mipyme y donde se despacha a vehículos estatales.

Se trata de burlar la medida de EE UU que solo autoriza las mipymes privadas a importar derivados del petróleo

La Habana/A partir de las 0:00 horas del próximo viernes, 15 de mayo, quedará eliminado el precio fijo para la compra de gasolina. Así lo informó este martes el régimen cubano a través de sus medios, al decir que “los precios de venta en divisas de los combustibles se actualizarán, hacia el alza o la baja, de acuerdo con los costos reales de cada operación específica”.

“El paulatino proceso de transformaciones sociales y económicas que, en legítimo y soberano derecho, viene realizando Cuba, ha permitido que existan múltiples actores en condiciones de importar y comercializar combustibles en moneda extranjera”, dice el comunicado aparecido en los medios oficiales. La nota no se refiere a lo que específicamente “ha permitido que existan múltiples actores” importando y comercializando combustible, esto es: no solamente la voluntad del Gobierno cubano –que facilita desde febrero que cualquier empresa que tenga la posibilidad de comprar combustible lo haga–, sino también el permiso emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) estadounidense para que los privados cubanos importen desde EE UU, siempre que queden excluidas las instituciones del régimen.

"Coexistirán diferentes precios minoristas de combustibles, que responderán al costo real de importación de cada actor económico"

Sin mencionar nada de esto, la nota oficial informa de que en adelante “coexistirán diferentes precios minoristas de combustibles publicados en las estaciones de servicio, que responderán al costo real de importación de cada actor económico; en ello influirá el proveedor, el costo de los fletes, la ruta del suministro, los seguros, los riesgos y la fluctuación del mercado internacional”.

Hasta ahora, explica, “se mantuvo un precio fijo para la venta de combustibles como política de protección ante los cambios e inestabilidades propias de un mercado convulso, lo cual no se puede sostener económicamente en las presentes condiciones”.

Sin embargo, el mero hecho de que el Gobierno emita un comunicado dictando una política sobre los precios abona la hipótesis de que, en realidad, La Habana está burlando la norma estadounidense interviniendo de facto en el nuevo mercado privatizado. Este diario ha documentado cómo Cupet no solamente arrienda gasolineras estatales a mipymes, sino que en ellas se despacha a vehículos de empresas estatales, lo cual es una prohibición expresa en la orden de la Ofac.

"Cuba demanda su derecho irrenunciable a importar combustibles para garantizar el desarrollo económico y social del país y el bienestar de su pueblo"

Lejos de disculparse, el régimen reivindica: “Cuba demanda su derecho irrenunciable a importar combustibles para garantizar el desarrollo económico y social del país y el bienestar de su pueblo”.

Las ventas del sector petrolero de EE UU a Cuba subieron de manera exponencial en marzo, cuando alcanzaron los 8.788.501 dólares en un solo mes. De acuerdo a las cifras más recientes del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba (U.S.-Cuba Trade), en el primer trimestre del año el monto en gasolina, fueloil, diésel y lubricantes se situó en 11.624.773 dólares, lo que indica un crecimiento notable en marzo en comparación con el mes anterior.

En febrero, U.S.-Cuba Trade ya dio cuenta de un salto cuantitativo en las cifras, con casi 2,44 millones de dólares – 2,2 en fueloil y 162.100 en gasolina, más compleja de transportar en isotanques (contenedores cisterna de poco más de 20.000 litros)–.

Desglosado por productos, este marzo, el fueloil ligero fue uno de los más adquiridos, por un importe total de 3.066.920 dólares, aunque la gran estrella fueron los aceites de petróleo, cuyos valores rozaron los cuatro millones de dólares. Además, en gasolina se gastaron 490.223 dólares, tres veces más que el mes anterior. Todos los cargamentos llegaron procedentes de Florida, Nueva Orleans y Houston.