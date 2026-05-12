Crecen fuertemente las ventas de combustible de EE UU a las mipymes cubanas

Algunas gasolineras están vacías, mientras otras son alquiladas por mipymes para, teóricamente, autoabastecerse, aunque a veces acaban vendiendo por la izquierda.

El pollo sigue ocupando el primer lugar en las compras de la Isla, delante de los vehículos, el arroz y los huevos

Las ventas del sector petrolero de EE UU a Cuba van viento en popa y dieron un salto de gigante en marzo, cuando alcanzaron los 8.788.501 dólares en un solo mes. En total, en el primer trimestre del año el monto en gasolina, fueloil, diésel y lubricantes se situó en 11.624.773 dólares, lo que indica un crecimiento notable en marzo en comparación con el mes anterior.

La Administración de Donald Trump autorizó en febrero de este año las ventas de estos productos al sector privado de la Isla, aunque según el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba (U.S.-Cuba Trade) en enero ya se adquirieron este tipo de productos por 87.746 dólares.

A principios de febrero, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera cubano, Óscar Pérez-Oliva Fraga, dijo que el Gobierno estaba facilitando y autorizando que cualquier empresa que tuviera la posibilidad de comprar combustible lo hiciera. La prensa de Miami comenzó a revelar que ya había algunas compañías que lo estaban haciendo, previsiblemente fruto de excepciones puntuales. A finales de ese mes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro anunció que se aplicaría una política favorable que no requiriese licencias específicas para estas ventas.

En febrero, U.S.-Cuba Trade ya dio cuenta de un salto cuantitativo en las cifras, con casi 2,44 millones de dólares de los que 2,2 se invirtieron en fueloil y solo 162.100 en gasolina

En febrero, U.S.-Cuba Trade ya dio cuenta de un salto cuantitativo en las cifras, con casi 2,44 millones de dólares de los que 2,2 se invirtieron en fueloil y solo 162.100 en gasolina, más compleja de transportar en isotanques (contenedores cisterna de poco más de 20.000 litros).

Desglosado por productos, este marzo, el fueloil ligero fue uno de los más adquiridos, por un importe total de 3.066.920 dólares, aunque la gran estrella fueron los aceites de petróleo, cuyos valores rozaron los cuatro millones de dólares. Además, en gasolina se gastaron 490.223 dólares, tres veces más que el mes anterior. Todos los cargamentos llegaron procedentes de Florida, Nueva Orleans y Houston.

Los datos de U.S.-Cuba Trade no especifican los volúmenes, aunque a finales de marzo Reuters afirmó que desde el principio de las exenciones habían llegado 30.000 barriles de combustible –4,8 millones de litros– a las mipymes cubanas. La agencia británica constató entonces, en documentos de transporte marítimo, que el plan avanzaba, “con volúmenes importados que aumentan semana tras semana”.

Aunque las ventas de petróleo están pensadas para los privados, este diario ha documentado en más de una ocasión cómo la gasolina acaba en manos del Estado. Trabajadores de al menos dos gasolineras han contado a 14ymedio que hay servicentros surtiendo a vehículos del régimen o de sus empresas, además de revender a individuos que, a su vez, hacen lo mismo. “La mipyme les deja a los piperos 20 litros por cada entrega de isotanque y estos los revenden en la calle”, contó hace pocos días una mujer residente en Guanabacoa.

La situación es ya tan evidente que en los grupos oficiales de Cupet en Telegram, donde se anuncian los turnos para comprar gasolina en dólares, ya se están realizando estas prácticas sin disimulo. “Tengo gasolina importada en Nuevo Vedado. Interesados al privado”, escribió este lunes un usuario.

Después de un abril en relativa calma energética gracias al petróleo ruso que llegó el último día de marzo en el Anatoly Kolodkin, los apagones no han dejado de agravarse en lo que va de mayo. Sin embargo, en las calles de La Habana es perceptible la presencia de más vehículos de patrullas que a principios de año, así como taxis en algunas piqueras, lo que indica que el combustible sigue fluyendo.

Este lunes U.S.-Cubatrade publicó el conjunto de datos de exportaciones de alimentos y productos agrícolas desde EE UU a Cuba, que en marzo ascendieron muy levemente en comparación con el mismo mes de 2025. El valor llegó a los 36.967.947 dólares, frente a los 36.655.397 de un año atrás (un 0,85% más). En total, desde que comenzó el año Cuba importó 102.799.469 dólares, una caída del 20,8% si se miran los datos del primer trimestre del pasado año, cuando la cantidad ascendió a 129.824.213.

El informe destaca algunos productos, como los 527.132 dólares invertidos en huevos frescos, 335.578 en aceites usados

El informe destaca algunos productos, como los 527.132 dólares invertidos en huevos frescos, 335.578 en aceites usados, muy por delante de otros artículos: 14.640 en vestidos de mujer o niña de fibras sintéticas y 2.600 en bloques de construcción y ladrillos de cemento. En cualquier caso, el pollo sigue siendo el alimento más destacado, con un peso del 44,2% si se suma el monto en pechuga congelada y los cuartos (más de 16 millones de dólares entre ambas), aunque en el cuarto lugar del ránking emergen los muslos, con un 4% del total de las importaciones.

En el tercero se cuela el arroz, que había ido ganando posiciones en lo que va de año y ya ha adelantado incluso a una de las partes del ave. En marzo se compró este cereal a EE UU por valor de más de 2,5 millones de dólares y ya supone el 7% del total, para un producto que hasta hace poco solo se importaba de Asia o Sudamérica.

El documento también pone énfasis en las exenciones a la venta de vehículos, que solo en el primer trimestre del año ya suman un valor de 27.234.853 dólares. Desde que se aprobaron estas medidas en 2022, se han exportado unos 427 millones de dólares, de los que 253 han ido a autos nuevos y usados, eléctricos y de gasolina, bicicletas, camiones, motocicletas y ciclomotores, y repuestos. Destaca ampliamente el año 2025, cuando el valor alcanzó los 149,4 millones de dólares, mucho más del doble que el año precedente, 2024, con 67,2 millones.